Jagitial: గాల్లోకి కాల్పులు.. జగిత్యాల జిల్లాలో ఉద్రిక్తత..

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మూడో విడతలో జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో భాగంగా జగిత్యాల జిల్లాలో నలుగురు అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఇక్కడ 2,050 మంది ఓటర్లుండగా, 1,713 ఓట్లు పోలయ్యాయి. ఓట్ల లెక్కింపు అనంతరం 32 ఓట్ల మెజారిటీతో BRS మద్దతుదారు గంగుల మంగ విజయం సాధించినట్లు ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటించారు. అప్పటివరకు తమకు ఎక్కువ ఓట్లు ఉండగా ఒక్కసారిగా ఫలితాన్ని తారుమారు చేశారని సమీప ప్రత్యర్థి, BJP మద్దతుదారు జక్కుల మమత వర్గీయులు ఆరోపించారు.
ఓ ప్రముఖ రాజకీయవేత్త కౌంటింగ్ కేంద్రంలోకి వెళ్లడంతోనే ఫలితం తారుమారైందంటూ ఆందోళనకు దిగారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో ఆందోళనకారులపై తొలుత పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేశారు. అయినా అదుపులోకి రాకపోవడంతో చివరికి ఒక రౌండు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు.
కొందరు ఆందోళనకారులు వాహనాలపైకి రాళ్లు రువ్వగా ఓ పోలీసు అధికారికి స్వల్ప గాయమైనట్లు సమాచారం. దీంతో కొందరిని అదుపులోకి తీసుకుని... బ్యాలెట్ బాక్సులను పోలింగ్ కేంద్రం నుంచి తరలించారు. గ్రామంలో పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. ఇక గ్రామ పంచాయితీకి మూడు విడతల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ తన పట్టు నిలుపుకుంది. ఆ తర్వాత స్థానంలో బీఆర్ఎస్ నిలిచింది. బీజేపీ ఉత్తర తెలంగాణలో తన ఉనికిని చాటుకుంది.
