Jagitial: గాల్లోకి కాల్పులు.. జగిత్యాల జిల్లాలో ఉద్రిక్తత..

High Tension In Jagitial District: జగిత్యాల జిల్లా వెల్గటూరు మండలం పైడిపల్లిలో సర్పంచి ఎన్నికల ఫలితాల వెల్లడి సందర్భంగా  తీవ్ర ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది.  దీంతో పోలీసులు గాల్లోకి కాల్పులు జరపి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 18, 2025, 09:50 AM IST

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మూడో విడతలో జరిగిన సర్పంచ్‌ ఎన్నికల్లో భాగంగా జగిత్యాల జిల్లాలో  నలుగురు అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఇక్కడ 2,050 మంది ఓటర్లుండగా, 1,713 ఓట్లు పోలయ్యాయి. ఓట్ల లెక్కింపు అనంతరం 32 ఓట్ల మెజారిటీతో BRS మద్దతుదారు గంగుల మంగ విజయం సాధించినట్లు ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటించారు. అప్పటివరకు తమకు ఎక్కువ ఓట్లు ఉండగా ఒక్కసారిగా ఫలితాన్ని తారుమారు చేశారని సమీప ప్రత్యర్థి, BJP మద్దతుదారు జక్కుల మమత వర్గీయులు ఆరోపించారు. 

ఓ ప్రముఖ రాజకీయవేత్త కౌంటింగ్‌ కేంద్రంలోకి వెళ్లడంతోనే ఫలితం తారుమారైందంటూ ఆందోళనకు దిగారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పడంతో ఆందోళనకారులపై తొలుత పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేశారు. అయినా అదుపులోకి రాకపోవడంతో చివరికి ఒక రౌండు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపారు. 

కొందరు ఆందోళనకారులు వాహనాలపైకి రాళ్లు రువ్వగా ఓ పోలీసు అధికారికి స్వల్ప గాయమైనట్లు సమాచారం. దీంతో కొందరిని అదుపులోకి తీసుకుని... బ్యాలెట్‌ బాక్సులను పోలింగ్‌ కేంద్రం నుంచి తరలించారు. గ్రామంలో పోలీసు బలగాలను మోహరించారు. ఇక గ్రామ పంచాయితీకి మూడు విడతల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ తన పట్టు నిలుపుకుంది. ఆ తర్వాత స్థానంలో బీఆర్ఎస్ నిలిచింది. బీజేపీ ఉత్తర తెలంగాణలో తన ఉనికిని చాటుకుంది.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

High Tension In Jagitial DistrictJagitaialSarpanch Elections ResultSarpanch Elections Result LiveTelangana Sarpanch Elections Result

