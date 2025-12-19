Panchayat Elections: పంచాయితీ ఎన్నికల్లో విజయంతో రేవంత్ రెడ్డిలో ఫుల్ జోష్.. ఇకపై మరింత దూకుడుగా..

రాజకీయ పార్టీల పరువు ప్రతిష్టలకు పంచాయతీ ఎన్నికలు ప్రతీకగా నిలిచాయి. ఎన్నికల ముందు నాయకుల మాటలు తూటాలు అధికార పార్టీని ఇబ్బందిపెట్టాయి. రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ పాలన ప్రజల్లో వ్యతిరేకత వచ్చిందనే విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. సోషల్ మీడియాలోనూ ప్రభుత్వంపట్ల తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉందనే ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఫలితాలు ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా రావడంతో రేవంత్ రెడ్డిలో ఆత్మ విశ్వాసం తొణికిసలాడింది. తెలంగాణ పల్లెల్లో కొత్త సర్పంచులు కొలువు దీరబోతున్నారు. రెండు వారాలపాటు గ్రామాల్లో పండుగ వాతావరణం… పోలింగ్ జరిగిన రోజే ఫలితాల వెల్లడితో కొత్త సర్పంచులు ఎన్నికయ్యారు. సాధారణంగా పంచాయతి ఎన్నికలు రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా జరుగుతాయి. ఈఎన్నికలు రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధమేలేదు. రాజకీయ పార్టీ గుర్తులతో గాకుండా.. ఎన్నికల సంఘం ప్రతిపాదించిన వ్యక్తిగత గుర్తులు మాత్రమే కేటాయించారు. గ్రామాల్లో ప్రజలు అందరూ మాట్లాడుకుని పోటీలేకుండా.. ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకుని పక్క గ్రామాలకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. గ్రామాల్లో ప్రజలు, గ్రామ నాయకులు మధ్య మాటలు ఏకీభవించకపోవడంతో సమర్థ నాయకులను ఎన్నుకునేందుకు పోటీ అనివార్యమైంది. తెలంగాణ ఏర్పాటైన తర్వాత 10 జిల్లాలనుంచి 33 జిల్లాలుగా విభజించారు. హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి జిల్లాలు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో ఉండటంతో పంచాయతీలు లేవు. దీంతో ఈ రెండు జిల్లాల్లో పంచాయతి ఎన్నికలు జరగలేదు. మిగిలిన 31 జిల్లాల్లో పంచాయతి ఎన్నికలు జరిగాయి.
పంచాయతి ఎన్నికలకు సమాయాత్తమయ్యే ముందు అధికారపార్టీకి రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ అగ్నిపరీక్షలా మారింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన తర్వాత ఇంటింటికీ సర్వే నిర్వహించింది. సామాజిక, ఆర్థిక అంశాలతోపాటు కులగణన పూర్తి చేసింది. ఈ సర్వే ఆధారంగా వెనుకబడిన తరగతులు ఎక్కువమంది ఉన్నారని గుర్తించారు. దీంతో సాధారణ ఎన్నికలకు ముందుగా కాంగ్రెస్ నాయకులు, పీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి బీసీలకు 42శాతం రిజర్వేషన్ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. పంచాయతీ ఎన్నికల ముందే బీసీ రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసి ఎన్నికలకు వెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు. అసెంబ్లీలోనూ తీర్మానం చేశారు. రిజర్వేషన్ల ముసాయిదాను గవర్నర్ కు, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్రపతికి పంపారు. బీసీల రిజర్వేషన్ పై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకముందే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ను హడావుడిగా విడుదల చేశారు. దీంతో కొందరు కోర్టుకు వెళ్లడంతో రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ అమలు ఇబ్బందికరంగా మారింది. పాత రిజర్వేషన్లతోనే ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవచ్చని న్యాయస్థానం సూచించడంతో ఎన్నికల నిర్వహణ ప్రక్రియ మొదలైంది.
రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం మార్పునకు అనుగుణంగా పల్లెల్లోనూ విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత.. పంచాయతీల్లో సర్పంచులు పాత బకాయిల కోసం ఎదురుచూశారు. ఖాళీగా ఉన్న ఖజానాలోంచి పైసాకూడా ఇచ్చే పరిస్థితిలేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పలు సందర్భాల్లో లెక్కలు చెప్పారు. పంచాయతీల్లో సర్పంచులుగా పనిచేసిన వారు పదవీ కాలంలో ఉన్నపుడు....పదవీ కాలం తీరిన తర్వాత ప్రభుత్వం నుంచి బకాయిలను రాబట్టుకోవాలని రకరకాలుగా ఆందోళనలకు దిగారు. నిరసన ప్రదర్శనలు చేశారు. అసెంబ్లీని ముట్టడించేందుకు ప్రయత్నించారు. కొంతమంది ప్రజాసేవ చేయాలని రాజకీయాల్లోకి వచ్చి.. సర్పంచ్ పదవులు చేపట్టిన చాలామంది.. గ్రామాల్లో సొంత డబ్బులు, అప్పులు చేసి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టి చేతులు కాల్చుకున్నారు. ఆర్థికంగా ఉన్నవారు నెట్టుకురాగలిగారు. అప్పులు చేసి అభివృద్ధి పనులకు ఖర్చుచేసిన వారు అప్పులు తీర్చలేక...వడ్డీలు కట్టలేక బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు.
పంచాతీ ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్ల అమలుపై కాంగ్రెస్ సహా వివిధ రాజకీయ పార్టీలు నానా రాద్ధాంతం చేశాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అబద్ధాలతో అధికారంలోకి వచ్చిందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు, బీజేపీ నాయకులు, కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ కుమార్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీల అమల్లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెనుకబడిందని దుమ్మెత్తిపోశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి చిత్తశుద్దిలేదని ఎండగట్టారు. ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉందని ప్రతి సమావేశంలోనూ ప్రస్తావించారు. గ్రామాల్లో చేసిన అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన బిల్లు బకాయిలు పెండింగ్ పడ్డాయి. బకాలు చెల్లించకపోవడంతో గతంలో సర్పంచులుగా ఉన్నవారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేశారు.
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన మరుసటిరోజే మహాలక్ష్మీ పథకాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు. మహిళలు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించే సౌలభ్యం కల్పించారు. ప్రభుత్వ ఖజానాలో పైసల్లేవు, అప్పుపుట్టే పరిస్థితి లేదు.ప్రతిపక్షాలు కాళ్లకు కత్తులు కట్టుకున్నాయి. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టు కునేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సతమతమయ్యారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా తెలిసిన ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ నాయకులు, బీజేపీ నాయకులు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నిద్రపోనీలేదు. సందర్భం ఏదైనా సరే… ఎన్నికల హామీలను గుర్తుచేయడం, అమలు చేయలేదనే చెప్పాయి. ప్రభుత్వం కూడా అధికారంలోకి వచ్చిన సగానికి పైగా హామిలేవి అమలు చేయలేదు. కొంత మంది ప్రభుత్వంతో పనులు అవుతాయనే ఉద్దేశ్యంతో ఓట్లు వేసినట్టు ఎన్నికల సరళిని చూస్తే తెలుస్తోంది. రైతులకు ఇచ్చిన రుణమాఫీ అమలుకోసం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీవ్ర కసరత్తు చేసింది. అష్టకష్టాలు పడి రెండు లక్షలలోపు రుణాలున్న రైతులకు రుణభారాన్ని తీర్చింది. అది కూడా కొంత మందికే లబ్ది చేకూరింది. రైతు రుణమాఫీకోసం 20 వేల కోట్ల రూపాయలతో 22 లక్షల కుటుంబాలకు రుణవిముక్తి కల్పించారు. గ్రామాల్లో రైతుల్ని ఇబ్బందిపెట్టిన భూ తగాదాల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వ చర్యలు చేపట్టింది. కొత్త రెవెన్యూ చట్టాన్ని అమల్లోకి తెచ్చింది. గతంలో రద్దుచేసిన రెవెన్యూ వ్యవస్థను పునరుద్ధరించింది.
తొలగించిన గ్రామ పాలనలో సహాయకులను, గ్రామ పరిపాలనాధికారులను విధుల్లోకి తీసుకుని రెవెన్యూ చట్టాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చర్యలు ఫలించాయి. ధరణితో ఇబ్బందులున్నాయని, భూ భారతి చట్టాన్ని అమల్లోకి తెచ్చి, ఎక్కడి సమస్యలను అక్కడే పరిష్కరించే బాధ్యతలను రెవెన్యూ అధికారులకు అప్పగించింది. దీంతో ఎంతోమంది రైతులు భూ సంబంధ సమస్యలనుంచి బయటపడ్డారు. అధికార పార్టీతరఫున అన్ని జిల్లాల్లో ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు అవకాశం దొరికినపుడల్లా అభివృద్దిపనులకు శంకుస్థాపనలు, చేపట్టిన పథకాలకు ప్రారంభోత్సవాలను నిర్వహించారు. ఈ పరిణామాలు ప్రజల్లో సానుకూల అభిప్రాయాన్ని పెంపొందించాయి.
తెలంగాణలో జరిగిన ఎన్నికలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి రెఫరెండంగా భావించాలని బరిలో దిగారు. మూడుదశల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగాయి. పంచాయతి ఎన్నికల ఫలితాలు ఆయా నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రుల పనితీరుకు ప్రతీకగా నిలిచాయి. విపక్షాల విమర్శలు, సోషల్ మీడియాలో సాగిన ప్రచారం వాస్తవం కాదని ఎన్నికల ఫలితాలు నిరూపించాయి. కానీ భయపెట్టి ఈ ఓట్లు వేయించుకున్నారని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. మూడు దశల్లోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్ధతుదారులు ప్రభంజనం సృష్టించారు. నియోజకవర్గాల వారీగా ఫలితాలను పరిశీలిస్తే ఎమ్మెల్యేల పనితీరుకు అద్ధంపట్టాయి. జిల్లాలవారీగా పరిశీలిస్తే ఆజిల్లాలో నాయకుల పనితీరుకు నిదర్శనంగా మారాయి.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 12వేల 726 పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. అక్కడక్కడా రిజర్వేషన్ల అమలు ప్రభావంతో సర్పంచు అభ్యర్థులుగా పోటీచేసేందుకు అభ్యర్థులు లేకపోగా వార్డు సభ్యులకు మాత్రమే ఎన్నికలు జరిగాయి. పంచాయతీ ఎన్నికలు రాజకీయ పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారాయి. రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, తమ అనుచరులను గ్రామాల్లో సర్పంచులుగా నిలబెట్టి గెలిపించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. వెల్లడైన ఫలితాల్లో 7010 పంచాయతీల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్ధతుదారులు సర్పంచులుగా ఎన్నికయ్యారు. 3502 పంచాయతీల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్ధతుదారులు గెలుపొందారు. ఇప్పటిదాకా గ్రామ పంచాయతీల్లో పెద్దగా ప్రభావంలేని బీజేపీ మద్ధతుదారులు 688 పంచాయతీల్లో విజయం సాధించారు. 1505 పంచాయతీల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు సర్పంచులుగా గెలిచి సత్తాచాటారు. వీరంతా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారులుగా ఆయాపార్టీలనుంచి ఆమోదించకపోవడంతో ఇండిపెండెంట్లుగా బరిలో దిగి ప్రజావిశ్వాసంతో గెలుపొందారు.
తెలంగాణలోని 119 అసెంబ్లీ నియోజవర్గాల్లో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో 25 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలున్నాయి. 31 జిల్లాల్లోని 94 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. 87 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్ధతుదారులు విజయం సాధించారు. ఆరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్ధతుదారులు గెలుపొందారు. ఒక అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మాత్రం బీజేపీ మద్ధతుదారులు విజయం సాధించారు. పంచాయతి ఎన్నికల ఫలితాలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. ప్రతిపక్షనేతలు ఉత్తినే బట్టకాల్చి కాంగ్రెస్ పై వేసేందుకు ప్రయత్నించారని, పంచాయతిఎన్నికల్లో ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల ప్రత్యేక విశ్వాసం ఉంచడంతో 66 శాతం స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్ధతుదారులను గెలిపించారని తెలిపారు. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి బాధ్యత పెరిగిందన్నారు.
తెలంగాణలో పంచాయతి ఎన్నికల ఫలితాలను పరిశీలిస్తే.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపట్ల ప్రజల్లో సానుకూల ధోరణి ఉందని స్ఫష్టమైంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనా తీరును, మంత్రుల వ్యవహారశైలి, నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యేల పనితీరుకు పంచాయతి ఎన్నికలు అద్దంపట్టాయని సర్వత్రా అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. పట్టణాల్లోనే కాదు… గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపట్ల విశ్వాసం పెరిగిందని ఎన్నికల ఫలితాలు రుజువుచేశాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. రాజ్యాంగాన్ని కాపాడతానని చెప్పే ఈ పార్టీ .. ఇపుడు రాజ్యాంగాన్ని తుంగలో తొక్కి పక్క పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను వారిని తమ పార్టీలోకి తీసుకున్నారు. పంచాయితీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన సార్వత్రిక ఎన్నికల ఇదే ఊపు కాంగ్రెస్ కు కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి.
(రచయిత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
