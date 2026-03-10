Medak: తెలంగాణలో మరో అమానవీయం.. పుట్టిన వారంకే బిడ్డను కసాయి తల్లిదండ్రులు ఏంచేశారంటే..?

Parents sold their new born baby boy in medak: చాలా మంది తల్లిదండ్రులు సంతానం కోసం తలికిందులుగా తపస్సు చేస్తారు. కొంత మంది ఆస్పత్రులు చుట్టు తిరుగుతారు. మరికొంత మంది గుళ్ల చుట్టు తిరుగుతారు. ఏమైన చేసి అమ్మనాన్నలుగా పిల్పించుకొవాలని నానా పాట్లు పడతారు. మరికొంత మంది అనాథశ్రమలా నుంచి పిల్లల్ని దత్తత తీసుకుంటారు. కానీ సమాజంలో ఇటీవల చాలా దారుణమైన ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. కొంత మంది పెళ్లి చేసుకొకుండానే అడ్డమైన తిరుగుళ్లు తిరుగుతున్నారు. తీరా పిల్లల్నికన్నాక.. వారిని చెట్లలో వదిలేస్తున్నారు. మరికొంత మంది అమ్మేస్తున్నారు. ఇక కొంతమంది అయిత తమ బిడ్డ అని చూడకుండా పుట్టగానే చంపేసే కార్యక్రమాలకు తెరతీశారు.
తాజాగా.. తెలంగాణలోని మెదక్ జిల్లాలో అమానవీయకర ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.దీనిపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మెదక్ జిల్లాలోని హవేలీఘనాపూర్ మండలం లింగసానిపల్లి తండాకు చెందిన మహిపాల్, మంజులతో సహాజీవనం సాగించేవాడు. ఇటీవల ఫిబ్రవరి 10న ఆమె బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అయితే.. వారంలోనే డబ్బుల కోసం ఏ కన్న తల్లిదండ్రులు దారుణంకు ఒడిగట్టారు. తమ బిడ్డను కామారెడ్డికి చెందిన దంపతులకు రూ.1.7 లక్షలకు అమ్మివేశారు.
అయితే.. వీరిద్దరు మద్యంకు బానిసై డబ్బులు లేక బిడ్డను అమ్మేశారు. ఈ క్రమంలో పుట్టిన తర్వాత బిడ్డ కోసం.. అంగన్వాడీ కేంద్రం నుంచి గుడ్లు, ఆహారం తీసుకోవడానికి గిరిజన మహిళ రాకపోవడంతో ఉపాధ్యాయులు రంగంలోకి దిగా ఆరాతీయగా ఈ ఘటనవెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో చుట్టుపక్కల వారిని అడగ్గా.. పొంతనలేని సమాధానం చెప్పారు. కొంత మంది బిడ్డను అమ్మేసినట్లు కూడా చెప్పారు. దీంతో వారు వెంటనే ఐసీడీఎస్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.ఆ తర్వాత వారు పోలీసుల్ని ఆశ్రయించగా పోలీసులు రంగంలోకి సదరు గిరిజన దంపతులను గుర్తించారు.
Read more: Khammam: ఎంతకు తెగించింది భయ్యా..?.. మొగుడి ఇన్సురెన్స్ డబ్బుల కోసం భార్య వేసిన స్కెచ్ ఏంటో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.!.
వారిని పట్టుకుని బిడ్డ ఏదని ప్రశ్నించగా.. కామారెడ్డికి చెందిన దంపతులకు బిడ్డను రూ.1.7 లక్షలకు అమ్మేసినట్లు చెప్పారు. దీంతో వారిని తీసుకెళ్లి హవేలీఘనాపూర్ పీఎస్ కు తరలించారు. దీనిపై పోలీసులు శిశువును కొనుగోలు చేసిన వారిని పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేంగా పోలీసుల్ని రంగంలోకి దింపారు.ఈ ఘటన మాత్రం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది. అంత చిన్న బిడ్డను ఏవిధంగా అమ్మడానికి మనసు వచ్చిందని ఆ కసాయి తల్లిదండ్రులపై మండిపడుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.