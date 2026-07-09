/అయ్యో.. కన్నపిల్లలను ఐరన్ రాడ్లతో చితకబాది, వాతలు పెట్టిన కసాయి తల్లిదండ్రులు!

Huzurnagar Crime News Telugu: కన్నపిల్లలను కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాల్సింది పోయిన తల్లిదండ్రులు.. పిల్లలకు కాలయముళ్లయ్యారు. నరరూప రాక్షసుల్లా మారి కన్నప్రేమను మరువడమే కాకుండా.. పసిబిడ్డలపై అమానుషంగా ప్రవర్తించారు.. తప్పు చేస్తే మందలించాల్సింది పోయి.. ఉన్మాదుల్లా మారి ఇద్దరు చిన్నారులను ఐరన్ రాడ్లతో చితకబాది.. ఒళ్లంతా వాతలు పెట్టిన హృదయవిదారక ఘటన సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గంలో వెలుగుచూసింది.
ఒంటినిండా వాతలు..
స్థానికులతో పాు పోలీసుల అదించిన సమాచారం ప్రకారం... హుజూర్ నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన నకిరికంటి రవి, ఇందు దంపతులకు ధనుష్, రేవంత్ అనే ఇద్దరు చిన్నారులు ఉన్నారు. ఏమైందో ఏమో కానీ.. ఈ కసాయి తల్లిదండ్రులకు పిల్లలపై తీవ్ర ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది. మానవత్వాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయిన రవి, ఇందు దంపతులు ఇద్దరు పసిపిల్లలను బంధించి తీవ్రంగా కొట్టారు.. అంతటితో వారి కసి తీరలేదు.. ఇనుప రాడ్లను కాల్చి చిన్నారుల శరీరాలపై ఇష్టమొచ్చినట్లు వాతలు పెట్టారు.. తల్లిదండ్రుల ఉన్మాదపు చర్యల కారణంగా ఆ పసివాళ్లు తట్టుకోలేక.. భరించలేని నొప్పితో విలవిలలాడిపోయారు. తీవ్ర గాయాలపాలు కావడంతో పిల్లలిద్దరూ స్పృహతప్పి పడిపోయారు.
చలించిపోయిన స్థానికులు..
చిన్నారుల ఆర్తనాదాలతో పాటు వారి పరిస్థితిని గమనించిన స్థానికులు ఒక్కసారిగా దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు. పిల్లల ఒంటి నిండా ఉన్న గాయాలతో పాటు ఐరన్ రాడ్ల వాతలను చూసి.. స్థానికుల గుండెలు తరుక్కుపోయాయి. పసిపిల్లలపై ఇంతటి ఘాతుకానికి పాల్పడిన ఆ కసాయి తల్లిదండ్రులపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా.. ఈ తల్లిదండ్రుల బారి నుంచి ఆ ఇద్దరు చిన్నారులను స్థానికులే చొరవ తీసుకుని సురక్షితంగా రక్షించారు.
పోలీస్ స్టేషన్కు తరలింపు..
బాధిత చిన్నారులను రక్షించిన స్థానికులు వెంటనే.. వారిని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. పిల్లల దీనస్థితిని.. ఒంటిపై ఉన్న రక్తం గడ్డకట్టిన గాయాలను చూసి పోలీస్ సిబ్బంది సైతం కంటతడి పెట్టుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.. వెంటనే చిన్నారులకు ప్రథమ చికిత్స అందించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ అమానుష ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. కన్నపిల్లలపై ఇంతటి క్రూరత్వానికి కారణమైన నకిరికంటి రవి, ఇందులపై చట్టపరమైన కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు. పసి హృదయాలను గాయపరిచిన ఈ ఉన్మాద తల్లిదండ్రులను కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికులు సైతం డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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