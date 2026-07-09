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అయ్యో.. కన్నపిల్లలను ఐరన్ రాడ్లతో చితకబాది, వాతలు పెట్టిన కసాయి తల్లిదండ్రులు!

Huzurnagar Crime News: సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్ నగర్‌లో కన్నపిల్లలపై తల్లిదండ్రులు దారుణానికి ఒడిగట్టారు. నకిరికంటి రవి, ఇందు దంపతులు తమ ఇద్దరు చిన్నారులను బంధించి.. ఐరన్ రాడ్లతో చితకబాది, ఒళ్లంతా కాల్చిన వాతలు పెట్టారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 09, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:45 PM IST
అయ్యో.. కన్నపిల్లలను ఐరన్ రాడ్లతో చితకబాది, వాతలు పెట్టిన కసాయి తల్లిదండ్రులు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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