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Suryapet: టీవీలో కూతురి పెళ్లి.. ఆన్ లైన్ లో అక్షింతలు చల్లి ఆశీర్వదించిన సూర్యపేట్ తల్లిదండ్రులు.. వీడియో వైరల్..

Surya pet marriage video: ఆన్‌లైన్‌లో కూతురు పెళ్లి చూసి ఆమె తల్లిదండ్రులు అక్షింతలు చల్లి ఎమోషనల్ అయ్యారు.ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 30, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 03:17 PM IST
Suryapet: టీవీలో కూతురి పెళ్లి.. ఆన్ లైన్ లో అక్షింతలు చల్లి ఆశీర్వదించిన సూర్యపేట్ తల్లిదండ్రులు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: suryapetonlinemarriagevideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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