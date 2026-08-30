/Suryapet: టీవీలో కూతురి పెళ్లి.. ఆన్ లైన్ లో అక్షింతలు చల్లి ఆశీర్వదించిన సూర్యపేట్ తల్లిదండ్రులు.. వీడియో వైరల్..

Parents watching daughter wedding in online tv suryapet: ఇటీవల చాలా మంది యువతీ,యువకులు ప్రేమ వివాహలకు మొగ్గుచూపుతున్నారు. పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లిళ్లు ఇటీవల ఎక్కువగా రచ్చగా మారుతున్నాయి. కానీ ప్రేమ వివాహాల్లోయువతి, యువకుడు కలిసి కొన్ని రోజులు జర్నీ చేస్తున్నారు. ఆతర్వాత తమ అభిప్రాయాలు, ఫ్యూచర్ ప్లాన్ లు ఒకటైతే లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్తున్నారు. లేకుంటే డ్రాప్ అవుతున్నారు. అందుకే తమతో పాటు ఉద్యోగాలు చేస్తున్న కొలిగ్ లు లేదా చిన్న నాటిస్నేహితులను పెళ్లి చేసుకునేందుకు ఎక్కువ మంది ఆసక్తిని చూపిస్తున్నారు. ఒక విదేశాలలో ఉన్న వారు అక్కడి వారిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా..సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్నగర్ మండలంలో జరిగిన పెళ్లి వేడుక నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
ఆన్లైన్లో కూతురు పెళ్లి చూసి అక్షింతలు చల్లిన తల్లిదండ్రులు
సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్నగర్ మండలం వేపలసింగారం గ్రామంలో తమ ఏకైక కుమార్తె హిమబిందు పెళ్లిని ఆన్లైన్లో చూసి అక్షింతలు చల్లిన తల్లిదండ్రులు జయరాజు, జ్యోతి
అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తూ, అక్కడే పరిచయమైన ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు… pic.twitter.com/zz7JsvPr4R
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 30, 2026
సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్నగర్ మండలంలో ఆన్ లైన్ లో పెళ్లివేడుకను యువతి తల్లిదండ్రులు చూశారు. వేపలసింగారం గ్రామంలో తమ ఏకైక కుమార్తె హిమబిందు అమెరికాలో ఉద్యోగం చేస్తుంది. ఆమె అక్కడే పరిచయమైన ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు చెందిన రోహిత్ కుమార్ను ప్రేమించింది. దీంతో వీరి ప్రేమకు ఇరుకుటుంబాలు అంగీకరించాయి.
ఇక పెళ్లికి సైతం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో హిమబిందు, రోహిత్ కుమార్ లు అమెరికాలో పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే ఉద్యోగాల రిత్యా ఇండియా వచ్చేందుకు అనేక ఆటంకాలు రావడంతో అక్కడే ఈ జంట పెళ్లి చేసుకున్నారు.
శుక్రవారం రాత్రి జరిగిన వీరి వివాహాం జరిగింది. వీరి పెళ్లిని హిమబిందు తల్లిదండ్రులు ఆన్లైన్లో వీక్షించి అక్షింతలు చల్లి ఆశీర్వదించారు. అనంతరం గ్రామంలో అతిథులకు పెళ్లి విందును ఏర్పాటు చేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
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