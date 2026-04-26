Video Viral: మరీ ఇంత ఘోరమా..?. ఆర్టీసీ డ్రైవర్ ను కింద పడేసి, పీక పట్టుకుని దాడి.. వీడియో వైరల్...

Passenger attacks on Rtc driver over not stopping bus in nalgonda: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇటీవల ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమ్మె ఎక్కువగా వార్తలలో నిలిచింది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కార్మికుల సమ్మె కొనసాగింది. మూడు రోజుల పాటు దీనిపై పెద్ద రచ్చ జరిగింది. ఈ క్రమంలో వరంగల్ కు చెందిన శంకర్ గౌడ్ పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మర్పాణం చేసుకున్నాడు. మరో ఇద్దరు డ్రైవర్లు సూసైడ్ కు యత్నించారు. ఇది కాస్త పెద్ద హైటెన్షన్ కు దారితీసింది. దీంతో ప్రభుత్వం దిగొచ్చి ఆర్టీసీ జాక్ తో చర్చించి వారి న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించింది. దీంతో ఆర్టీసీ వారు సమ్మెను విరమించారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బస్సులు నడుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నల్గొండ జిల్లాలో ఆర్టీసీ డ్రైవర్ పై ప్రయాణికుడు బీభత్సంగా దాడి చేశాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.
నల్గొండ జిల్లా నుంచి దిల్ సుఖ్ నగర్ కు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్ ను ఆపలేదని ఒక ప్రయాణికుడు రెచ్చిపోయాడు. అంతే కాకుండా బస్సును చేజ్ చేసి ఆపి డ్రైవర్ ను బైటకు లాగి కింద పడేసి పిడిగుద్దులు కురిపించాడు. అక్కడున్న వారు వారిస్తున్న కూడా వెనక్కు తగ్గలేదు. మొత్తంగా డ్రైవర్ ను కిందపడేసి, పీకపట్టుకుని సదరు వ్యక్తి ఘోరంగా దాడి చేశాడు. దీంతో అతను తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు.
ఈ ఘటనపై డ్రైవర్ రామ్ కుమార్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు. డ్యూటీలో ఉన్న డ్రైవర్ పై దాడి చేయడం ఏంటని మండి పడుతున్నారు . బస్సును ఆపకపోతే డిపోలో ఫిర్యాదు చేసుకొవచ్చు కానీ ఈ భౌతిక దాడులు ఏంటని సీరియస్ అవుతున్నారు.
