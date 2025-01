Numaish Video: కొంప ముంచిన నుమాయిష్.. అరగంట పాటు గాల్లోనే సందర్శకులు.. వీడియో ఇదే..

Nampally numaish in Hyderabad: హైదరాబాద్ లోని నాంపల్లిలో ప్రతి ఏడాది నుమాయిష్ ఎంతో గ్రాండ్ గా జరుగుతుంది. దీనిలో అనేక ఫుడ్ స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేస్తారు. అంతే కాకుండా.. డ్రెస్ స్టాల్స్...కొన్ని వందల రకాల ఫుడ్, అన్నిరకాల స్టఫ్ లు ఇక్కడ లభిస్తాయి. దీన్ని చూసేందుకు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా సందర్శకులు భారీగా తరలి వస్తుంటారు. అయితే.. నుమాయిష్ లో జాయింట్ వీల్స్, అమ్యూజ్ మెంట్ వీల్స్ కూడా ఉంటాయి.

చిన్న పిల్లలకు, పెద్దలకు ప్రత్యేకంగా జాయింట్ వీల్స్ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో ఈరోను నుమాయిష్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అమ్యూజ్ మెంట్ రైడ్ లో ఎక్కిన వాళ్లకు గుండె ఆగినంత పనైంది. ఈ రైడ్ కాసేపు బాగానే పనిచేసిన ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా ఆగిపొయింది.

This is why I am scared of rides - battery issues!!

An amusement ride at Hyderabad's Numaish got stuck upside down for more than 25 minutes on Thursday evening, January 16.

