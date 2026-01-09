Pawan Kalyan: కొండగట్టు తర్వాత మారిన పవన్ కల్యాణ్.. ఇక తెలంగాణపై పూర్తి దృష్టి

Pawan Kalyan Politics: తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ బలోపేతంపై పవన్ కల్యాణ్ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇందుకోసం పవన్ కల్యాణ్ ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు. క్షేత్ర స్థాయి నుంచి పార్టీని బలోపేతం చేయాలని శ్రేణులకు సూచించారు. ఈ క్రమంలోనే తెలంగాణ జనసేన విషయంలో పవన్ కల్యాణ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీలను రద్దు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. పవన్ ఆదేశాల మేరకే ఈ నిర్ణయాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర నేతలు ప్రకటించారు. అలాగే జీహెచ్ఎంసీ, వీరమహిళ, యువజన, విద్యార్థి విభాగాలను సైతం రద్దు చేశారు. కాగా వాటి స్థానంలో కొందరు సభ్యులతో అడ్ హక్ కమిటీలను నియమించనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ అడ్ హక్ కమిటీలను తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
Also Read: Tirumala: ఈ ఒక్క నంబర్కు 'హాయ్' అంటే చాలు.. తిరుమల వివరాలు మీ ఫోన్లోకి
ప్రస్తుతం తెలంగాణలో జనసేన పార్టీకి పెద్దగా బలం లేదు. కానీ వచ్చే ఎన్నికల్లోపే పార్టీ బలపడాలని భావిస్తోంది. ఇప్పటివరకు కొంత క్యాడర్ ఉండటంతో కొంత మంది నేతలు పార్టీ కోసం పని చేస్తున్నారు. అందుకే గత ఎన్నికల్లో బీజేపీ తో పొత్తు పెట్టుకుని పోటీ చేసింది. జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీకి బహిరంగ మద్దతు ప్రకటించింది. పవన్ ప్రచారానికి రాలేదు కానీ భవిష్యత్ ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో జనసేన బలపడాలని చూస్తోంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసేన కొన్నిచోట్ల పోటికి దిగింది. కానీ ఎమ్మెల్యేలు గెలవలేదు. ఎన్నికల సమయంలో పవన్ కల్యాణ్ ప్రచారం నిర్వహించారు. అయినప్పటికీ భారీగా ఓట్లు వచ్చాయి.. కానీ సీట్లు మాత్రం రాలేదు. ముఖ్యంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఆంధ్ర ఓటర్లు, కాపు సామాజికవర్గం ఓటర్లు సంఖ్య భారీగా ఉంది. అందుకే వచ్చే ఎన్నికల్లో మరింత గట్టిగా ఫైట్ చేస్తే మెరగైన ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని పవన్ కల్యాణ్ లెక్కలు వేసుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది.
Also Read: Tirumala Darshan: 10 రోజుల్లో 7.83 లక్షల మందికి తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం
తాజాగా జనసేన అధినేత పవన్ జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టులో పర్యటించారు. కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామిని దర్శించుకుని.. పలు అభివృద్ది పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నుంచి కొండగట్టు ఆలయం దగ్గర దాదాపు 35 కోట్లతో పలు కాటేజీల నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. అయితే ఇన్నాళ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ది పైనే ఫోకస్ పెట్టిన పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణ అభివృద్ధి పైన దృష్టి సారించారు. ఈ సందర్భంలోనే తెలంగాణ జనసేన నేతలతో పవన్ సమావేశం అయ్యారు. ఈ సమావేశంలో కార్యకర్తలకు పలు సూచనలు చేశారు. తెలంగాణ నుంచే తనలో చైతన్యం, తెగింపు, స్ఫూర్తి పోరాట పటిమ వచ్చాయన్నారు. వ్యక్తిగతంగా మనకు ఎవరు శత్రువులు లేరు.. పాలసీ ప్రకారమే పోరాటం చేస్తున్నామన్నారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కార కోసం జనసైనికులు ముందుండాలని పిలుపునిచ్చారు. వంద మైళ్ల ప్రయాణం కూడా ఒక్క అడుగుతోనే ప్రారంభమవుతుందని కార్యకర్తల్లో స్ఫూర్తిని నింపారు పవన్ కళ్యాణ్. రాజకీయాల్లో గెలుపు ఓటములు సహజం.. కానీ పోటీ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలని చెప్పారు.
Also Read: Pay Revison Commission: ఉద్యోగులకు సీఎం చంద్రబాబు సంక్రాంతి గిఫ్ట్.. పీఆర్సీపై కీలక ప్రకటన
అయితే వచ్చే ఎన్నికల్లో జనసేన తప్పక పోటీ చేసే చాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. ఆలోపే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లోనూ జనసేన పార్టీ సత్తా చాటాలని భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మరింత విస్తరించింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ను మూడుగా కార్పొరేషన్లుగా విస్తరించారు. మొత్తం 300 డివిజన్లతో దేశంలోనే అతిపెద్ద నగరంగా హైదరబాద్ విస్తరించబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిపైనే జనసేన నజర్ ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా కూకట్ పల్లి, శేరిలింగంపల్లి, జూబ్లీహిల్స్, బంజారా హిల్స్ ప్రాంతాల్లో సెటిలర్లు ఓట్లు అధికంగా ఉన్నాయి.
ఇప్పటికే పార్టీని నమ్ముకున్న వారికి పవన్ కల్యాణ్ ఏదో విధంగా రాజకీయ భవిష్యత్ కల్పించాలని అనుకుంటున్నారు. అందుకే ఈ సారి గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో సొంతగా పోటీకి దిగాలని భావిస్తున్నారు. ఇందుకోసమే కొత్త కమిటీల ఏర్పాట్లని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ప్రతి నియోజకవర్గంలో యాక్టివ్ గా ఉన్న ఐదుగురు నేతల పేర్లను పరిశీలిస్తారట. వారిలో ఒకరి పేరును ఫైనల్ చేస్తారట. వీరిని వచ్చే ఎన్నికల్లో అభ్యర్ధిగా ప్రకటించే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ఇక్కడే మరో చర్చ సైతం తెరమీదకు వస్తోంది. ఒకవేళ పవన్ తెలంగాణలోకి ఎంట్రీ ఇస్తే.. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎలాంటి అస్త్రాలను రెడీ చేస్తాయనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇటీవల పవన్ చేసిన దిష్టి కామెంట్స్ తీవ్ర దుమారం రేపాయి. అయితే వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో జనసేన ఏ మేర ప్రభావం చూపుతుందో తెలియాలంటే మాత్రం మరికొద్దిరోజులు ఆగాల్సిందే అంటున్నారు పొలిటికల్ పరిశీలకులు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి