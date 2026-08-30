/Pawan Kalyan: తెలంగాణలో జనసేన దూకుడు.. పవన్ కల్యాణ్ మార్క్ పాలిటిక్స్..!

Telangana Janasena: తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ బలం పెంచుకునే ప్రయత్నాలను మళ్లీ మొదలు పెట్టింది. జనసేనను అన్ని జిల్లాల్లో విస్తరించేలా ఆ పార్టీ నేతలు పావులు కదుపుతున్నారు. త్వరలో జరగబోయే గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలకు అనుకూలంగా మార్చుకోవాలని జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ భావిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఇందులో భాగంగానే ఉమ్మడి వరంగల్-ఖమ్మం-నల్గొండ జిల్లాల పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి జనసేన తమ అభ్యర్థిని ప్రకటించారని అంటున్నారు. జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర నాయకుడు, అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ గడల శ్రీనివాసరావు పేరును ఈ స్థానానికి ఎంపిక చేశారు. జనసేన పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్ తాళ్లూరి, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు శంకర్ గౌడ్ ప్రతిపాదించిన ఈ నిర్ణయానికి పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆమోదం తెలపడంతో రంగం సిద్ధమైంది. తెలంగాణలో సంస్థాగతంగా పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను బలమైన పునాదిగా మార్చుకోవాలని జనసేన యోచిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే సెప్టెంబర్ 13న ఖమ్మం వేదికగా జనసేన శంఖారావం పేరుతో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇక తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జనసేన ఉనికిని కేవలం నగరాలకే పరిమితం చేయకుండా, గ్రామస్థాయి నుంచి ఒక అత్యంత బలమైన సంస్థాగత పార్టీని తీర్చిదిద్దేందుకు విస్తృత ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.
ఇక తెలంగాణలో డాక్టర్ గడల శ్రీనివాసరావు అందరికీ తెలుసు. గతంలో తెలంగాణ ప్రజారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ సంచాలకుడిగా అత్యున్నత బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన ఆయన, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైద్య ఆరోగ్య రంగంలో విశేష సేవలు అందించారు. ముఖ్యంగా కరోనా సంక్షోభ సమయంలో క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృతంగా పర్యటించి వైద్య సేవలను సమన్వయం చేయడంతో పాటు, ప్రభుత్వ విధానాల అమలులో కీలక పాత్ర పోషించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. పరిపాలనపై సమగ్ర పట్టు, ప్రజా సమస్యలపై లోతైన అవగాహన ఉన్న వ్యక్తిగా ఆయనకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
ప్రభుత్వ సర్వీస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన అనంతరం గడల శ్రీనివాసరావు రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా మారారు. తన సొంత ప్రాంతమైన ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాతో పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సామాజిక కార్యక్రమాలు, ఉచిత వైద్య శిబిరాలు, సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ప్రజలకు మరింత చేరువయ్యారు. జనసేన సిద్ధాంతాలకు ఆకర్షితులై పార్టీలో చేరిన ఆయన, అనతికాలంలోనే పార్టీ నాయకత్వంలో కీలక స్థానాన్ని దక్కించుకుని ప్రజా సమస్యలపై గళమెత్తుతున్నారు. పట్టభద్రులైన ఉద్యోగులు, విద్యావంతులు, యువతతో ఉన్న విస్తృత సంబంధాలు ఆయన అభ్యర్థిత్వానికి కలిసివచ్చే ప్రధాన అంశాలుగా జనసేన వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
వాస్తవానికి ఉమ్మడి వరంగల్- ఖమ్మం- నల్గొండ పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ స్థానానికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈ నియోజకవర్గంలో కాపు ఓటర్లు లక్షల్లో ఉన్నారు. అలాగే విద్యావంతులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అత్యధికంగా ఉండే ఈ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల పోరు ఎప్పుడు రసవత్తరంగా సాగుతుంది. గతంలో జరిగిన ఎన్నికలను పరిశీలిస్తే ఇక్కడ ప్రధానంగా బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు మధ్య హోరాహోరీ పోరు సాగుతోంది. అయితే వచ్చే ఏడాది జరిగిన గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను అన్ని పార్టీలు సీరియస్ గా తీసుకున్నారయి. అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఇప్పటినుంచే అభ్యర్ధుల అన్వేషణ మొదలు పెట్టాయి.
త్వరలో రెండు సీట్లకుగానూ అభ్యర్ధులను ప్రకటించే అవకాశం ఉందని ప్రచారం సాగుతోంది. మరోవైపు బీజేపీ కూడా ఎమ్మెల్సీ రేసులో ఉన్నప్పటికీ.. ఆ పార్టీకి బలమైన అభ్యర్ధులు దొరకడం లేదన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. గతంలో రెండు ఎమ్మెల్సీ సీట్లను కాషాయ పార్టీ గెలుచుకుంది. కానీ వరంగల్, ఖమ్మం, నల్గొండలో బీజేపీకి ఆశించిన స్థాయిలో బలం లేదు. అందుకే బీజేపీ బలహీనంగా ఉన్నచోట జనసేన అభ్యర్ధిని రంగంలోకి దింపేసి.. కాపు ఓటర్ల మద్దతుతో ఎమ్మెల్సీ సీటును దక్కించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుందనే చర్చ జరుగుతోంది.
మరోవైపు కొండా సుస్మిత కూడా జనసేన పార్టీలో చేరుతారని ప్రచారం సాగుతోంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై విమర్శల తర్వాత.. సుస్మిత ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. దాంతో మంత్రి కొండా సురేఖ వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ సీరియస్ గా ఉందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఒకవేళ మంత్రి కొండా సురేఖపై హైకమాండ్ చర్యలకు దిగితే.. కొండా సుస్మిత జనసేన పార్టీలో చేరేందుకు రెడీగా ఉన్నారని సమాచారం. ఇప్పటికే జనసేన నేతలతో సంప్రదింపులు సైతం పూర్తి చేసినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. మున్నూరు కాపు సామాజికవర్గానికి చెందిన కొండా సుస్మిత పటేల్ జనసేన పార్టీలో చేరితే ఆ పార్టీకి మరింత బలం పెరుగుతుందనే భావనలో జనసేన నేతలు ఉన్నారని తెలుస్తోంది. మొత్తంమీద మున్నూరు కాపులే టార్గెట్ గా జనసేన నేతలు పావులు కదుపుతున్నారు. రానున్న రోజుల్లో మరికొందరు కాపు నేతలను జనసేన లోకి ఆహ్వానించి.. పార్టీని ఊరూరా విస్తరించే పనిలో జనసేన నేతలు ఉన్నారని తెలుస్తోంది. అయితే జనసేన ప్లాన్ ఎంతమేర వర్కవుట్ అవుతుంది అనేది మాత్రం.. త్వరలో జరిగే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎన్నికలతో తేలిపోనుంది..