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Pawan Kalyan: తెలంగాణలో జనసేన దూకుడు.. పవన్ కల్యాణ్ మార్క్ పాలిటిక్స్..!

Telangana Janasena: తెలంగాణపై జనసేన పార్టీ మళ్లీ ఫోకస్ పెంచిందా..! వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో కీరోల్ పోషించేందుకు రెడీ అవుతోందా..! అన్ని జిల్లాల్లో పార్టీ బలోపేతంతో పాటు.. కీలక నేతలను చేర్చుకునే పనిలో జనసేన నేతలు బిజిగా ఉన్నారా..! ముఖ్యంగా వరంగల్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో కాపులే టార్గెట్‌గా జనసేన నేతలు పావులు కదుపుతున్నారా..! ఇందులో భాగంగానే గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్ధిగా తెలంగాణ మాజీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ ను ప్రకటించారా..! మరోవైపు కొండా సుస్మితతోనూ జనసేన నేతలు చర్చలు జరుపుతున్నారా..! వివరాలు ఇలా..

Written ByG Shekhar
Published: Aug 30, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:14 AM IST
Pawan Kalyan: తెలంగాణలో జనసేన దూకుడు.. పవన్ కల్యాణ్ మార్క్ పాలిటిక్స్..!
Image Credit: Telangana Janasena

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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