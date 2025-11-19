Pawan Kalyan: జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ.. కార్యకర్తలకు దిశా నిర్దేశం.. ఏమన్నారంటే..?

Pawan kalyan Janasena party ready to contest ghmc polls: ఏపీలో కూటమి పార్టీ తనదైన శైలీలో దూసుకుని పోతుంది. ఒకవైపు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలను నెరవేరుస్తు మరోవైపు అపోసిషన్ పార్టీకి చుక్కలు చూపిస్తుంది. ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ కాస్తంత దూకుడు పెంచారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల తిరుపతి అడవుల్లో పర్యటించారు. ఎర్రచందనం స్మగ్లర్లకు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. సనాతన ధర్మంపై మరోసారి ఆయన చేసిన ట్విట్ మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం మరోసారి పవన్ కళ్యాన్ పార్టీ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది. తాజాగా..
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు జనసేన పార్టీ సిద్ధంగా ఉందని ఆ పార్టీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు రాజలింగం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించాడు.
ముఖ్యంగా.. కూకట్పల్లి నియోజకవర్గానికి చెందిన ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలతో కేపీహెచ్బీలో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భారీ ఎత్తున జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు, ముఖ్య నేతలు పాల్గొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జనసేన రాష్ట్ర ఇన్చార్జి నేమూరి శంకర్గౌడ్ మాట్లాడుతూ, పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతం చేయడంపై నాయకులు దృష్టి సారించాలన్నారు. ముఖ్యంగా కార్యకర్తలు ప్రజల్లోకి పార్టీని తీసుకెళ్లాలన్నారు. జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలలో తమ సత్తాఎంటో చూపించాలన్నారు.
ఈ సమావేశంలో జనసేన నియోజకవర్గ ఇన్చార్జి ప్రేమ్కుమార్, వీర మహిళ చైర్మన్ కావ్య, ప్రధాన కార్యదర్శి దామోదర్రెడ్డితో పాటు పలువురు నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. జనసేన పార్టీని ఎలాగైన గెలిపించుకోవాలని పార్టీ ముఖ్య నేతలు హైదరాబాద్ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.
