  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Konaseema Comments: పవన్‌ కల్యాణ్‌ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణలో దుమారం.. భగ్గుమంటున్న తెలంగాణవాదులు

Konaseema Comments: పవన్‌ కల్యాణ్‌ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణలో దుమారం.. భగ్గుమంటున్న తెలంగాణవాదులు

Pawan Kalyan Konaseema Comments Interrupt To Telangana Politics: సినీ నటుడు పవన్‌ కల్యాణ్‌ చేసిన దిష్టి వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతుండగా.. తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే ఘాటుగా స్పందించారు. అయితే ఆయన ఒక్కరే స్పందించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. కాంగ్రెస్‌ నాయకులకు ఏమైంది? అనే సందేహం వ్యక్తమవుతోంది.

Written by - G Shekhar | Last Updated : Nov 29, 2025, 10:24 PM IST

Konaseema Disthi Comments: జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ కామెంట్స్ రచ్చరచ్చగా మారుతున్నాయి! కోనసీమ కొబ్బరికి తెలంగాణ దిష్టి తగిలిందన్న పవన్ కల్యాణ్ కామెంట్స్‌పై గులాబీ లీడర్లు భగ్గుమన్నారు. జడ్చర్ల కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే రంగంలోకి దిగారు. పవన్ కల్యాణ్‌కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. అయితే ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్‌ రెడ్డి మాత్రమే పవన్ కల్యాణ్ విషయంలో ఎందుకు స్పందించాల్సి వచ్చిందనే చర్చ అధికార పార్టీలో జరుగుతోందా!

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ కామెంట్స్ తెలంగాణలో దుమారం రేపుతున్నాయి. గోదావరి జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా కోనసీమ పచ్చదనం వల్లే రాష్ట్రం విడిపోయిందంటూ పవన్ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. గోదావరి జిల్లాలు మొత్తం పచ్చదనంతో అందంగా ఉంటాయని.. మీరు చాలా సంతోషంగా ఉంటారని అంటుండే వారని అన్నారు పవన్ కల్యాణ్. ఆ దిష్టి తగిలిందేమో ఇప్పుడు కోనసీమలో కొబ్బరి చెట్ల మొండాలు మాత్రమే మిగిలాయన్నారు. నరుడి దిష్టికి నల్లరాయి కూడా పగిలిపోతుందని అంటారు. అలాంటిది కోనసీమ పచ్చదనం కూడా ఎంతోమంది దిష్టి తగిలి కొబ్బరి చెట్లు మొండాలు మాత్రమే మిగిలే పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. ఇప్పుడు పవన్ కల్యాణ్ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. మరోవైపు పవన్ కల్యాణ్ కామెంట్స్‌పై అధికార కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకులు ఇప్పటివరకు ఖండించకపోవడం కూడా  చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

ఈ క్రమంలోనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సొంత జిల్లాక చెందిన జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే ఫైర్ బ్రాండ్ లీడర్ అనిరుద్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగారు. జనసేన అధినేత ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్‌పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తెలంగాణ వారి దిష్టి వల్లే కోనసీమలో కొబ్బరి చెట్లు గొడ్డుబారిపోయాయన్న కామెంట్స్ పై మండిపడ్డారు. మా దిష్టి తగిలితే పవన్ గెలిచేవారా అని ప్రశ్నించారు. తమ సెంటిమెంట్‌ జోలికి వస్తే ఊరుకునేది లేదని పవన్ వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.

కొద్దిరోజులుగా ఎమ్మెల్యే అనిరుద్ రెడ్డి వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది.ఆయన అధికార పార్టీలో స్వపక్షంలో విపక్షంగా మారుతున్నారు. ఇటీవల హైడ్రా కూల్చివేతలపై ఆయన కోర్టుకు వెళ్లారు. హైటెక్ సిటీలో పేదల ఇళ్లను కూలుస్తున్న హైడ్రా అధికారులు.. కొందరు రియల్టర్ల జోలికి పోవడం లేదని ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా మరికొందరు ఎమ్మెల్యేలను కలుపుకుని కోర్టులోకేసు వేశారు. ఆ తర్వాత తన సొంత నియోజవర్గంలో పోలేపల్లి సెచ్ లో అరబిందో ఫ్యాక్టరీ యాజమాన్యానికి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు పరిశ్రమను బాంబులతో లేపేస్తానంటూ విరుచుకుపడ్డారు. అయితే పవన్ విషయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సహా మంత్రులంతా సైలెంట్ గా ఉన్నారు. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో తో పవన్ కల్యాణ్ కు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై పవన్ కల్యాణ్ పొగడ్తలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో రేవంత్ ను ఇరుకున పెట్టేలా అనిరుద్ కామెంట్స్ చేయడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

అంతకుముందు పవన్ కామెంట్స్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ భగ్గుమంది. మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి పవన్ కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఎవరూ కోనసీమకు వెళ్లి రాలేదని.. ప్రతిరోజు అక్కడి నుంచే వేలాది మంది హైదరాబాద్‌కు వస్తున్నారని గుర్తు చేశారు. నాలుకకు కంట్రోల్ లేకుండా.. బుర్రకు పని చెప్పకుండా పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి వాళ్లు కూడా ఉపముఖ్య మంత్రులు అవుతున్నారంటూ ఎద్దేవా చేశారు. మరోవైపు పవన్ కల్యాణ్ కామెంట్స్ పై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వస్తున్నాయి. తెలంగాణలో నివాసం ఉంటూ.. ఇక్కడి దిష్టి తగిలిందని ఎలా అంటారంటూ అందరూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇంత జరుగుతున్న అధికార పార్టీ నేతలు మాత్రం ఇప్పటివరకు రియాక్ట్ కాలేదు. అయితే పవన్ ను విమర్శిస్తే లేనిపోని ఇబ్బందులు వస్తాయన్న భావనతోనే అధికార పార్టీ నేతలు సైలెంట్ ఉన్నారనే చర్చ జరుగుతోంది. 

మొత్తానికి పవన్ కల్యాణ్ కామెంట్స్ పై ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్ రెడ్డి స్పందించడం.. అధికార పార్టీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. అసలు పార్టీలో నేతలంతా సైలెంట్‌ గా వున్నారు. కానీ ఎమ్మెల్యే మాత్రం.. పవన్ కల్యాణ్‌ క్షమపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. అయితే అనిరుద్ రెడ్డి సంచలనం కోసమే ఇలా చేశారన్న చర్చ సైతం జరుగుతోంది. మరోవైపు రేవంత్ రెడ్డిని ఇరికించేందుకు అనిరుద్ రెడ్డి చేశారనే టాక్ సైతం లేకపోలేదు.. చూడాలి మరి ఈ విషయంలో అధికార పార్టీ నేతలు రియాక్ట్ అవుతారో..!

About the Author
pawan kalyan Telangana Politics Anirudh Reddy Anirudh Reddy vs Pawan Kalyan Konaseema

