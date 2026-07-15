/Pawan Kalyan: షాబాద్ ఘటన వ్యవస్థీకృత వైఫల్యమే.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన లేఖ..!

Pawan kalyan reacts on Shabad family murder case: తెలంగాణలో ఇటీవల రంగారెడ్డి జిల్లాలోని షాబాద్ లో జరిగిన ఆరుగురి హత్య ఘటన సంచలనంగా మారింది. ఈ కేసులో నిందితుడు రాజ్ కుమార్ ఘటన తర్వాత రెండు రోజుల అనంతం పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.ప్రస్తుతం పోలీసులు అతని చివరి సెల్పీ వీడియో, డెత్ నోట్ ఆధారంగా కేసును విచారిస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై పోలీసుల తీరుపై అన్ని పార్టీల నుంచి తెలంగాణ పోలీసులపై తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఎమ్మెల్సీ విజయ శాంతి సైతం పోలీసుల తీరును, సొంత పార్టీ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు ఎక్కుపెట్టారు. తాజాగా.. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సైతం షాబాద్ ఘటనపై, పోక్సో చట్టం అమలుపై స్పందించారు.
షాబాద్ ఘటన తనను తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసిందని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. పోక్సో చట్టాన్ని మరింత పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని, బాధితులకు పూర్తిస్థాయి భద్రత కల్పించేలా చర్యలు తీసుకొవాలని ఆ లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు. పోక్సో కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న రాజ్కుమార్, 16 ఏళ్ల బాధితురాలితో పాటు ఆమె తల్లి, నానమ్మను పొట్టనబెట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తనతో గొడవపడుతుందని భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను చంపేసి, ఆపై తాను కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ దారుణం వ్యవస్థీకృత వైఫల్యానికి నిదర్శనమని విమర్శించారు.
పోక్సో కేసుల్లో దర్యాప్తులో నిర్దిష్ట కాలపరిమితిని పాటించాలని, సాక్ష్యాధారాలు సేకరించడంతో ఆలస్యం కాకుండా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. సదరు కేసులో నిందితుడికి ముందస్తు బెయిల్ లభించడం, అదే సమయంలో బాధితుల కుటుంబానికి తగిన రక్షణ కల్పించడంలో పోలీసులు విఫలమయ్యారని పోలీసులపై విమర్శలు చేశారు. పోక్సో కేసులకు అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు గతంలో పలు మార్లు చెప్పిందని గుర్తు చేశారు.
బాధితుల టెస్ట్ ల కోసం 24 గంటల్లో సెఫ్ కిట్ల వినియోగంతో పాటు డీఎస్ ఏ, ఎఫ్ ఎస్ ఎల్ నివేదికలను వేగంగా అందుబాటులోకి తీసుకొని రావాలని సూచించారు. సాధారణ కేసులను 60 రోజుల్లో, క్లిష్టమైన కేసులను 90 రోజుల్లో పూర్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకొవాలన్నారు. పెండింగ్ కేసుల్ని జిల్లా ఎస్పీలు, రేంజ్ ఐజీలు తనిఖీలు చేపట్టాలన్నారు.
పోక్సో కేసుల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏకరితీ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసిజర్ పాటించాలని అన్నారు. పొక్సో కేసులో విచారణ పేరుతో ఆలస్యం చేయకూడదని, ఎఫ్ఐఆర్ ఆలస్యం చేస్తే శాఖపరమైన చర్యలు తీసుకొవాలని సూచించారు. అంతే కాకుండా తాను సూచించి కార్యాచరణ అమలుపై 30 రోజుల్లో నివేదిక అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వంను పవన్ కళ్యాణ్ కోరారు.
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