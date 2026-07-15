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Pawan Kalyan: షాబాద్ ఘటన వ్యవస్థీకృత వైఫల్యమే.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన లేఖ..!

Shabad incident: పోక్సో కేసులో నిందితులకు బెయిల్  రాకుండా ప్రభుత్వం తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాలని పవన్ కళ్యాణ్ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో పోక్సో చట్టాన్ని మరింత పటిష్టంగా అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.  ఆర్టికల్ 21, 39 ప్రకారం పిల్లల హక్కులు కాపాడాలని.. పోక్సో కేసుల్లో తక్షణ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని పవన్ కోరారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 15, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:56 PM IST
Pawan Kalyan: షాబాద్ ఘటన వ్యవస్థీకృత వైఫల్యమే.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన లేఖ..!
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan Kalyan: షాబాద్ ఘటన వ్యవస్థీకృత వైఫల్యమే.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి పవన్ కళ్యాణ్ సంచలన లేఖ..
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