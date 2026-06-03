/Pawan Kalyan Telangana: తెలంగాణ ఏర్పాటుపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కీలక పోస్ట్..2009 నాటి సంచలన వీడియో బయటపెట్టిన జనసేనాని!

Pawan Kalyan On Telangana: తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటు, ఆ ప్రాంత ప్రజల ఆకాంక్షలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ సోషల్ మీడియా వేదికగా (ఎక్స్) ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ సాధన పట్ల తనకున్న నిబద్ధత ఈరోజుల్లో పుట్టుకొచ్చింది కాదని, దీనికి దశాబ్ద కాలానికి పైగా చరిత్ర ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ గత స్మృతులను గుర్తుచేసుకుంటూ ఒక సుదీర్ఘ పోస్ట్ను పంచుకున్నారు.
2009లోనే గద్దర్తో కలిసి పోరాటం..
తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఆకాంక్షకు తాను 2009 నుంచే మద్దతుగా నిలిచానని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఈ సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. అప్పట్లో ప్రజారాజ్యం పార్టీ 'యువరాజ్యం' అధ్యక్షుడిగా ఉన్న సమయంలోనే.. ప్రజా గాయకుడు గద్దర్తో కలిసి 'సామాజిక తెలంగాణ న్యాయ సభ'లో పాల్గొన్న ఆయన గుర్తుచేశారు.
నాటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యంమంత్రిగా ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్న తరుణంలో కూడా.. తాను వెనకడుగు వేయకుండా తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు బహిరంగంగానే మద్దతు ప్రకటించానని జనసేనాని స్పష్టం చేశారు.
రాజకీయ లబ్ధి కోసం కాదు..
తాను నాడు పిలుపునిచ్చింది కేవలం భౌగోళిక తెలంగాణ కోసం మాత్రమే కాదని.. 'సామాజిక తెలంగాణ' కోసం అని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకు తాను తెలిపిన వెనుక ఎలాంటి రాజకీయ ప్రయోజనాలు లేదా రాజకీయ కోణాలు లేవని, అది పూర్తిగా సిద్ధాంతపరమైనది, నైతికమైనదని జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ వివరించారు.
తెలంగాణ ప్రజల దశాబ్దాల ఆవేదనను, వారి ప్రత్యేక రాష్ట్ర కాంక్షను తాను ఎప్పుడూ గౌరవిస్తూనే ఉంటానని పవన్ కల్యాణ్ ఈ పోస్ట్ ద్వారా మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇదే పోస్టును జనసేన కార్యకర్తలు, పవన్ కల్యాణ్ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తూ.. పవన్ కల్యాణ్పై విమర్శలు చేసిన వారిని బలంగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. వేర్పాటు రాజకీయాలకు జనసేనాని అతీతం అని ఆయన ఫ్యాన్స్ చెబుతున్నారు.
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