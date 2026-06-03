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Pawan Kalyan Telangana: తెలంగాణ ఏర్పాటుపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కీలక పోస్ట్..2009 నాటి సంచలన వీడియో బయటపెట్టిన జనసేనాని!

Pawan Kalyan On Telangana: తెలంగాణ ఏర్పాటుపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తాజాగా సోషల్ మీడియాలో సంచలన పోస్టు చేశారు. ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనపై తన వైఖరిని 2009లోనే వెల్లడించినట్లు జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 03, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:13 PM IST
Pawan Kalyan Telangana: తెలంగాణ ఏర్పాటుపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కీలక పోస్ట్..2009 నాటి సంచలన వీడియో బయటపెట్టిన జనసేనాని!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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