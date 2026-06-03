Pawan Kalyan Telangana News: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణ పర్యటనలో భాగంగా చేసిన వ్యాఖ్యలపై ప్రజాగాయకుడు గద్దరు కుమార్తె వెన్నెల స్పందించారు. పవన్ నటుడిగా, తన తండ్రి అభిమానిగా గౌరవిస్తానని చెప్తూనే.. తెలంగాణ అస్తిత్వం, ఉద్యమ త్యాగాలను ఆమె బలంగా గుర్తు చేశారు.
"తెలంగాణ గడ్డ నిన్న మా అయ్యల జాగీరు.. ఈరోజు మా జాగీరు.. రేపు మా బిడ్డల జాగీరు" అంటూ ఈ నేలతో తమకున్న విడదీయరా నిబంధాన్ని వెన్నెల స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యమం కేవలం ఒక ప్రాంత ఉద్యమం కాదని అది కోట్ల మంది ప్రజల ఆత్మగౌరవ పోరాటమని ఆమె పేర్కొన్నారు. గతంలో తెలంగాణ అనే పదాన్ని ఉచ్చరించినందుకు ఎంతో మందిని ఎన్కౌంటర్ చేశారని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఎంతోమంది తల్లుల తమ బిడ్డలను కోల్పోయి అసంఖ్యాకమైన త్యాగాలు చేయడం వల్ల ఈరోజు తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా సహకారం ఏందని వెన్నెల గుర్తు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ పట్ల గౌరవాన్ని ప్రకటిస్తూనే తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రను అమరవీరుల బలిదానాలను తక్కువ చేసి చూడద్దని సందేశాన్ని వెన్నెల ఈ సందర్భంగా బలంగా వినిపించారు.
పవన్ కళ్యాణ్కు సీఎం చంద్రబాబు మద్దతు..
మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కు తెలంగాణ పర్యటనలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై కొందరు నేతలు విమర్శిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ కు పూర్తి మద్దతుగా నిలిచారు. తెలంగాణలో పవన్ కళ్యాణ్ సభను పర్యటన అడ్డుకోవాలని చూడడం ఏమాత్రం సరికాదని ఆయన హితవు పలికారు.
ఇతర రాష్ట్రాల్లో తాను కూడా ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లినట్టు సీఎం చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. తాను కూడా తమిళనాడు వెళ్లి ఎన్నికల ప్రచారం చేసినట్లు అలాగే కర్ణాటకకు చెందిన ఉపముఖ్యమంత్రి శివకుమార్ కూడా ఇతర రాష్ట్రాల ప్రచారానికి వెళ్లారని ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా ఎక్కడైనా ప్రచారం చేసుకునే హక్కు ఉంటుందని చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. "మనం రాష్ట్రాలుగా విడిపోయి ఉండొచ్చు కానీ, తెలుగువారికి మనం అంత కలిసి ఉండాలి. ఒకరు సహకరించుకుంటూ రెండు రాష్ట్రాల అభివృద్ధి చేసుకోవాల"ని చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు.
తెలంగాణ నేతలు విమర్శలను తిప్పికొడుతూనే చంద్రబాబు నాయుడు గత విషయాలను గుర్తు చేశారు. "గతంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లోను బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేశారని బీఆర్ఎస్ అనేది జాతీయ పార్టీ అని అప్పట్లో వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు కదా అని మరి ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ని పర్యటన ఎందుకు అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నార"ని ఆయన ప్రశ్నించారు.
అమెరికా వంటి దేశాల్లో తెలుగు వారు సెనేటర్లుగా ఎదుగుతున్న తరుణంలో ప్రజలకు సేవ చేయాల్సిన వారు ప్రజల్లో వైషామ్యాలను రెచ్చగొట్టడం సరికాదని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. తెలంగాణలో కొందరు నేతలు చేస్తున్న విమర్శలను అర్దరహితమని రాజకీయాల కంటే తెలుగువారి ఐక్యత ముఖ్యమని చంద్రబాబు బలంగా గళం వినిపించారు.
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