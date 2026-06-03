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Pawan Kalyan Telangana: జనసేనాని పవన్‌ కళ్యాణ్‌పై గద్దర్ కూతురు ఘాటు వ్యాఖ్యలు..సీఎం చంద్రబాబు మద్దతు!

Pawan Kalyan Telangana News: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణ పర్యటనలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు తీవ్ర విమర్శలకు దారితీస్తున్నాయి. ఇప్పటికే తెలంగాణ నాయకులు పవన్‌ను తప్పుబట్టగా ఇప్పుడు గద్దర్ కుమార్తె కూడా పవన్ కళ్యాణ్‌పై విమర్శలు గుప్పించారు. అయితే ఈ క్రమంలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పవన్‌కు బాసటగా నిలిచారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 03, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:21 PM IST
Pawan Kalyan Telangana: జనసేనాని పవన్‌ కళ్యాణ్‌పై గద్దర్ కూతురు ఘాటు వ్యాఖ్యలు..సీఎం చంద్రబాబు మద్దతు!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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