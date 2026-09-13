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Pawan Telangana Tour: తెలంగాణపై పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త వ్యూహం..ఆ పార్టీ టార్గెట్‌ చేస్తూ జనసేనాని తెలంగాణ టూర్!

Pawan Kalyan Telangana Tour: ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం, జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణ రాజకీయంపై దృష్టి సారించి ఒక కొత్త వ్యూహాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తామని ప్రకటించడంతో, పవన్ సైతం తన పార్టీని ఒంటరిగానే బరిలోకి దింపేందుకు సమాయత్తమవుతున్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌తో సహా రాష్ట్రంలోని రాబోయే అన్ని ఎన్నికల్లోనూ జనసేన పోటీ చేస్తుందని, త్వరలోనే పవన్ తెలంగాణ జిల్లాల పర్యటన చేపట్టనున్నారని పార్టీ వర్గాలు ప్రకటించాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 13, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:18 PM IST
Pawan Telangana Tour: తెలంగాణపై పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త వ్యూహం..ఆ పార్టీ టార్గెట్‌ చేస్తూ జనసేనాని తెలంగాణ టూర్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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