/Pawan Telangana Tour: తెలంగాణపై పవన్ కళ్యాణ్ కొత్త వ్యూహం..ఆ పార్టీ టార్గెట్‌ చేస్తూ జనసేనాని తెలంగాణ టూర్!

Pawan Kalyan Telangana Tour: తెలంగాణ రాజకీయ వేదికపై ప్రధాన పార్టీల మధ్య పోటీ రోజురోజుకూ ఆసక్తికరంగా మారుతోంది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు తిరిగి అధికారంలోకి వస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తుండగా, బీజేపీ కూడా తమ పట్టును పెంచుకునే వ్యూహాలను అమలు చేస్తోంది. బీజేపీ అధినాయకత్వం తెలంగాణపై ప్రత్యేక ఫోకస్ పెడుతూ, రాబోయే ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే కంటెస్ట్ చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఏపీ కూటమిలో భాగస్వామిగా ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణలో సొంత మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు.
సామాజిక సమీకరణాల ఆధారంగా పవన్ కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ రాజకీయాన్ని మలుపు తిప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. జనసేన తెలంగాణ నాయకులు ఇప్పటికే ప్రతీ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలో సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ, వచ్చే ఎన్నికలకు శ్రేణులను సిద్ధం చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలనే ప్రధాన లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ రాజకీయం సాగుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తయిన వెంటనే పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి కేంద్రీకరించనున్నారని సమాచారం. అందులో భాగంగా మొదటగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు కీలక చర్యలు తీసుకోనున్నారు. అనంతరం ప్రతీ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో సమావేశాల నిర్వహణకు వీలుగా కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నారు. పవన్ త్వరలోనే తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లోనూ విస్తృతంగా పర్యటించనున్నారని జనసేన నాయకులు వెల్లడించారు.
గ్రేటర్ ఎన్నికలతో పాటు రాబోయే ప్రతీ ఎన్నికలోనూ పార్టీ సింగిల్గా పోటీ చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. ప్రధానంగా బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలను టార్గెట్ చేస్తూ పవన్ కళ్యాణ్ ఈ కొత్త వ్యూహాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. అయితే, పవన్ తీసుకుంటున్న ఈ తాజా నిర్ణయాలు తెలంగాణలో జనసేనకు ఎంతవరకు కలిసివస్తాయి. రాజకీయంగా ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయనేది ప్రస్తుతం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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