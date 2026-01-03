English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pawan Kondagattu: కొండగట్టు ఆలయంలో పవన్ ప్రత్యేక పూజలు.. పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన..

Pawan Kondagattu: కొండగట్టు ఆలయంలో పవన్ ప్రత్యేక పూజలు.. పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన..

Pawan Kondagattu:తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయాన్ని ఆంధ్ర ప్రదేశ్  ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌ కాసేపటి క్రితం దర్శించనున్నారు.  అక్కడ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సమకూర్చే నిధులతో నిర్మించనున్న భవనాలకు శంకుస్థాపన చేయున్నారు. కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామిని పవన్‌కల్యాణ్‌ ఇలవేల్పుగా కొలుస్తారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 3, 2026, 10:09 AM IST

Pawan Kondagattu: కొండగట్టు ఆలయంలో పవన్ ప్రత్యేక పూజలు.. పలు అభివృద్ది పనులకు శంకుస్థాపన..

గత ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాక ఆ ఆలయాన్ని సందర్శించి, మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఆ సందర్భంలో ఆయన ఆలయ అధికారులు, అర్చకులతో మాట్లాడినప్పుడు ఈ క్షేత్రానికి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు సరైన సౌకర్యాలు లేవన్నారు.  దీక్ష విరమణ మండపం, విశ్రాంతి గదులతో కూడిన సత్రం అవసరమని వివరించారు. ఆలయ అభివృద్ధికి సహకరించాలని కోరారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిధులతో ఈ పనులు చేపట్టేందుకు పవన్‌ కల్యాణ్‌ ప్రతిపాదించారు.

ఈ విషయమై AP సీఎం చంద్రబాబు, TTD బోర్డుతో పవన్‌ కల్యాణ్‌ చర్చించారు. చివరికి TTD బోర్డు 35.19 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసేందుకు ఆమోదం తెలిపింది.  ఉదయం 10.30 నుంచి 11.30 గంటల మధ్య ఈ కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా జరగనుంది.  ఒకేసారి 2 వేల మంది భక్తలు దీక్షలు విరమించేలా దీక్ష విరమణ మండపం, 96 గదుల సత్రం నిర్మాణాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో TTD ఛైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు కూడా హాజరుకానున్నారు. 

కాగా కార్యక్రమం తర్వాత పవన్‌కల్యాణ్‌ తెలంగాణ జనసేన పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో కొడిమ్యాల సమీపంలోని బృందావనం రిసార్ట్‌లో భేటీ కానున్నారు. ఇటీవల తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో జనసేన మద్దతుతో గెలిచిన సర్పంచులు, వార్డు సభ్యులతోనూ సమావేశమవుతారు. 

