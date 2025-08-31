Harish Rao: రేవంత్‌, భట్టికి దమ్ముందా? నేను రాజీనామా చేస్తా: హరీశ్‌ రావు

PC Ghosh Commission Report Trash: 'ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఒక ట్రాష్. ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ని చెత్త బుట్టలో వేశాం. అసెంబ్లీలో సాక్ష్యాధారాలు సహా ఏకపక్షంగా ఘోష్ కమిషన్ ఏ రకంగా నివేదిక ఇచ్చిందనేది మేము వివరించాం. దాన్ని తట్టుకోలేక ముఖ్యమంత్రితో సహా ఎనిమిది మంది మంత్రులు 33 సార్లు మా ప్రసంగాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. సభలో మేము మైక్ కావాలని దాదాపు గంటన్నర సేపు స్పీకర్ను, మంత్రిని అడిగినా ఇవ్వలేదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.
అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో మాట్లాడేందుకు మైక్ ఇవ్వకపోవడంతో గన్పార్క్ వద్ద బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. పీస ఘోస్ కమిషన్ రిపోర్టును చెత్తబుట్టలో వేశారు. అనంతరం మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'అసెంబ్లీ పెట్టి ఈ రిపోర్ట్ ఎక్కడ కొట్టుకుపోతుందో అని హడావిడిగా ఆదివారం చర్చ పెట్టారు. నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మాకు మైక్ ఇవ్వడానికి మీకు ఇబ్బంది ఏమిటి?' అని ప్రశ్నించారు.
'బీఆర్ఎస్ పార్టీ పాలనలో ఒక ఎకరానికి నీళ్లు ఇయ్యలేదని చెప్పిన భట్టి విక్రమార్క రుజువు చేస్తే నేను నా ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తా' అని హరీశ్ రావు సవాల్ చేశారు. 'బీఆర్ఎస్ సమయంలో నీళ్లిచ్చినట్టు ప్రూవ్ చేస్తే మీరు డిప్యూటీ సీఎం పదవికి రాజీనామా చేస్తారా?' అని నిలదీశారు. '10 సంవత్సరాల్లో 17 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు అందించాం. మీరు ఒక్క ఎకరానికి ఇవ్వలేదని మాట్లాడితే రా దమ్ముంటే అసెంబ్లీలో చర్చ పెట్టండి. ఎవరు అబద్ధాలు మాట్లాడుతారో తేలుద్దాం' అని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఛాలెంజ్ చేశారు.
'ఒక ఎకరానికి నీళ్లు ఇవ్వలేదు అని అబద్ధాలు ఆడింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. 17 లక్షల ఎకరాల కొత్త అయకట్టు, 20 లక్షల ఎకరాలు స్టేబిలైజేషన్ చేశాం. మొత్తం 37 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చాం. ప్రాణహిత ప్రాజెక్ట్ ని అంతర్రాష్ట్ర సమస్యల్లో ఇరికించారు. ఎక్కడైతే సమస్యలు లేవో వాటిని కొనసాగించాం. కల్వకుర్తి, నెట్టెంపాడు, బీమా, కోయిల్ సాగర్ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి నీళ్లు అందించాం. ప్రాజెక్టులను రన్నింగ్ ప్రాజెక్టులుగా మార్చాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు.
'రూ.4000 కోట్లు ఖర్చు చేసి పాలమూరు జిల్లాలో ఆరున్నర లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు అందించాం. మేము అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు, మేము చూపిస్తున్న ఆధారాలకు తట్టుకోలేక మా మైక్ కట్ చేశారు. 38 మంది ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీకి మాట్లాడేందుకు అసెంబ్లీలో అవకాశం ఇవ్వరా?' అని ప్రభుత్వ తీరుపై హరీశ్ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమయంలో రాష్ట్రంలో ఏర్పడిన వరదల గురించి మాట్లాడదాం, ఏర్పడిన ఎరువుల కొరత గురించి మాట్లాడదామని తాము కోరనట్లు తెలిపారు. 'బురద రాజకీయాల కోసం కాళేశ్వరంపై చర్చ పెట్టారు. అయినా కాళేశ్వరంపై మాట్లాడేందుకు మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం' అని ప్రకటించారు. తమ మైక్ కట్ చేసి, తమ గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం చేశారని చెప్పారు.
