  • Mahesh Kumar Goud: కేటీఆర్ డ్రగ్స్ టెస్టులకు సిద్దం కావాలి.!. పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Mahesh Kumar Goud: కేటీఆర్ డ్రగ్స్ టెస్టులకు సిద్దం కావాలి.!. పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Mahesh Kumar Goud fires on ktr on moinabad drugs case: డ్రగ్స్ కేసులో దొరికిన వారిపై ఈగల్ టీమ్ చట్టపరంగా ముందుకు వెళ్తుందని పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు. అంతే కాకుండా బీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ కూడా అవసరమైతే డ్రగ్స్ టెస్టులకు సిద్దంగా ఉండాలని సవాల్ విసిరారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 15, 2026, 01:26 PM IST
  • డ్రగ్స్ ఘటనపై రియాక్ట్ అయిన పీసీసీ చీఫ్..
  • కేటీఆర్ పై సెటైరీక్ వ్యాఖ్యలు..

Mahesh Kumar Goud: కేటీఆర్ డ్రగ్స్ టెస్టులకు సిద్దం కావాలి.!. పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Pcc chief Mahesh kumar goud slams on brs ktr over moinabad drugs case: తెలంగాణాలో మరోసారి రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే డ్రగ్స్ పై తెలంగాణ ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ గా ఉంది. దీనిపై ఈగల్ టీమ్ ను రంగంలోకి దింపింది. డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా తెలంగాణను ఏర్పాటు చేసేందుకు కంకణం కట్టుకుంది.  కానీ తాజాగా రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మొయినా బాద్ ఫామ్ హౌస్ లో బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి ఫామ్ హౌస్ లోడ్రగ్స్ పార్టీ తీవ్ర కలకలంగా మారింది. ఈగల్ టీమ్, స్థానిక పోలీసులు విశ్వసనీయ సమాచారం ఆధారంగా దాడులు చేశారు. దీనిలో 11 మంది పాల్గొన్నారు. పోలీసుల్ని చూసి పార్టీలో  పాల్గొన్న బిజినెస్ మెన్ గాల్లో కాల్పులు జరిపాడు. 

దొరికిన పోయిన వారిలో .. మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలెట్ రోహిత్ రెడ్డితో పాటు ఏపీలోని ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌కుమార్ యాదవ్,  కాసిక్ రవి,  రితేష్ రెడ్డి,  శ్రవణ్ కుమార్, విజయ్ కృష్ణ,రమేశ్, రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ మెన్ నమీద్ మిశ్రా, అర్జున్ రెడ్డితో పాటు  ఒక మహిళ ఉన్నారు. వీరిలో ఆరుగురికి డ్రగ్స్ పాజిటివ్  వచ్చింది. దీనిపై రాజకీయంగా బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య రాజకీయాలు మరోసారి పీక్స్ కు చేరాయి.

దీనిపై తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణను కాంగ్రెస్ డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా మారుద్దామని చూస్తే బీఆర్ఎస్ మాత్రం డ్రగ్స్ కల్చర్ ను ప్రొత్సహిస్తుందన్నారు. అంతే కాకుండా కేటీఆర్ కూడా  అవసరం ఉంటే డ్రగ్స్ టెస్టులకు రెడీగా ఉండాలన్నారు.

అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో అన్ని పార్టీల ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు డ్రగ్స్ టెస్టులు చేసుకుని హౌస్ లోకి వెళ్దామని పిలుపునిచ్చారు. డ్రగ్స్ రహిత రాష్ట్రంగా తెలంగాణను మారుస్తున్న తరుణంలో తమపోరాటంను నిర్వీర్యం చేయోద్దని పీసీసీ చీఫ్  మహేష్ కుమార్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల్ని ఏకీపారేశారు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

