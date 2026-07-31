Peddi Sudarshan Reddy No More: బీఆర్ఎస్ పార్టీలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఛాతీ నొప్పితో అస్వస్థతకు గురైన బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకుడు, నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి.. సికింద్రాబాద్లోని యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ గురువారం అర్థరాత్రి 12:51 గంటలకు తుదిశ్వాస విడిచారు. ఇటీవల న్యూమోనియా కారణంగా పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి అనారోగ్యానికి గురవ్వగా.. ఈ నెల 26వ తేదీన ఛాతీలో నొప్పి రావడంతో హనుమకొండలోని రోహిణి హాస్పిటల్కు తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు దాదాపు గంటసేపు శ్రమించి సీపీఆర్ చేయడంతో కొంచెం హార్ట్ బీట్ మెరుగుపడింది. దీంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం వెంటనే సికింద్రాబాద్ యశోద హాస్పిటల్కు తీసుకువచ్చారు.
ఐదు రోజులుగా వెంటిలేటర్పై ఉంచి వైద్యులు చికిత్స అందిస్తుండగా.. గురువారం అర్ధరాత్రి పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కన్నుమూశారు. సుదీర్ఘకాలం ఆయన స్పృహలో లేకపోవడంతో నాడీ సంబంధిత స్పందన కనిపించలేదని వైద్యులు వెల్లడించారు. ఆక్సిజన్ లోపంతో మెదడుకు నష్టం జరిగిందని.. ECG, బ్రెయిన్ MIR, TCD టెస్టుల్లో సూచనలు కనిపించాయని తెలిపారు. పెద్ది మరణంతో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు దుఃఖంలో మునిగిపోయాయి. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి స్వగ్రామం నల్లబెల్లిలో శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 7 గంటలకు భౌతికకాయం నర్సంపేటకు చేరుకోనుంది.
రాజకీయ ప్రస్థానం..
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా నల్లబెల్లి మండల కేంద్రంలోని ఒక సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబంలో 1974 ఆగస్టు 6న సుదర్శన్రెడ్డి జన్మించారు. మొదట కాంగ్రెస్తో రాజకీయ ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన ఆయన.. నల్లబెల్లి మండల యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత దుగ్గొండి మండల బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 2001లో కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రారంభించిన సమయంలో పార్టీలో చేరారు. నల్లబెల్లి జెడ్పీటీసీగా రైతు నాగలి గుర్తుపై గెలుపొంది జెడ్పీ ఫ్లోర్ లీడర్గా వ్యవహరించారు. 2004లో జిల్లా పార్టీ కన్వీనర్గా, 2005లో రాష్ట్ర పార్టీ కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత సుమారు 8 ఏళ్ల పాటు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడిగా తెలంగాణ ఉద్యమానికి, పార్టీ బలోపేతానికి కీలక నాయకత్వం వహించారు.
2006 నుంచి 2014 వరకు పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడిగా ఉంటూ కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావుల నమ్మకమైన ముఖ్య అనుచరుడిగా నిలిచారు. వరంగల్లో జరిగిన చారిత్రాత్మక "మహాగర్జన" సభతో పాటు అనేక భారీ ఉద్యమ సభల నిర్వహణలో కీలక పాత్ర పోషించారు. 2014 ఎన్నికలు నర్సంపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి స్వల్ప ఓట్ల తేడాతో ఓటమి పాలయ్యారు. ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత తెలంగాణ రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్గా నియమితులయ్యారు. 2018 ముందస్తు శాసనసభ ఎన్నికల్లో నర్సంపేట నియోజకవర్గం నుండి టీఆర్ఎస్ (బీఆర్ఎస్) అభ్యర్థిగా భారీ మెజారిటీతో (16,949 ఓట్లు) గెలుపొంది శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికై శాసనసభలో అడుగుపెట్టారు. శాసనసభ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ (PAC) సభ్యుడిగానూ కొనసాగారు. 2023 తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేశారు. ఒక సాధారణ క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్త స్థాయి నుంచి ఉద్యమ నేతగా, ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, పౌర సరఫరాల సంస్థ ఛైర్మన్గా, శాసనసభ్యుడిగా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు.