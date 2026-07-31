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Peddi Sudarshan Reddy: బీఆర్‌ఎస్‌లో విషాదం.. మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి కన్నుమూత

Peddi Sudarshan Reddy No More: నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఇకలేరు. గత ఐదు రోజులుగా సికింద్రాబాద్‌లోని యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న ఆయన.. గురువారం అర్థరాత్రి 12:51 గంటలకు కన్నుమూశారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 31, 2026, 05:18 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:42 AM IST
Peddi Sudarshan Reddy: బీఆర్‌ఎస్‌లో విషాదం.. మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి కన్నుమూత
Image Credit: Peddi Sudarshan Reddy

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Peddi Sudarshan Reddy: బీఆర్‌ఎస్‌లో విషాదం.. మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి కన్నుమూత
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