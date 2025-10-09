Pensioners Problems: రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ రాక పెన్షనర్ల కష్టాలు..

Telangana Pensioners Problems: జీవితం అంతా ప్రభుత్వ ఉద్యోగంతో నానా కష్టాలు పడే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారికి రావాల్సిన సదుపాయాలతో పాటు బెనిఫిట్స్ అందించే విషయంలో తాత్సారం చేస్తోంది. వారికి అందాల్సిన బకాయిలను సకాలంలో చెల్లించకపోవడంతో వారి బతుకులు రోడ్డున పడుతున్నాయి. కేవలం ప్రభుత్వం ఇచ్చే పెన్షన్ తప్ప మరో ఇతర వ్యాపారాలు,ఆస్తులు కూడబెట్టని రిటైర్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పరిస్థితి ప్రస్తుతం దారుణంగా మారిందనే చెప్పాలి. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రభుత్వం ఇచ్చే బెనిఫిట్స్ తో పాటు నెల నెల వచ్చే పెన్షన్ డబ్బులతో కృష్ణా రామ అంటూ కాలం వెల్లదీయాలనుకునే వాళ్లకు ప్రభుత్వం వీరి పట్ల అనుసరిస్తున్న విధానాల వల్ల జీవితం దుర్భరంగా మారింది. తాజాగా ఓ రిటైర్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అందగా ఎలా జీవితం కష్టాల పాలు అయిందనే విషయాన్ని ఓ లేఖ రూపంలో విడుదల చేశారు.
ఈయన ప్రభుత్వ ఐ.టి.ఐ కొత్తగూడెం నందు సూపరింటెండెంట్ గా పనిచేసి రిటైర్ ఈ యేడాది మార్చి 31న అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తనకు రిటైర్మెంట్ తర్వాత దక్కాల్సిన ఎలాంటి ప్రయోజనాలు దక్కలేదని చెబుతున్నారు. ఆయన GPF అక్కౌంట్ లో ఉన్న డబ్బులు గాని.. PRC, 2020 ఏరియర్స్ గాని (రెటైర్ అయిన తరువాత గాని, చనిపోయిన తరువాత గాని ఇస్తామన్నారు) ఇప్పటి వరకు వాటి ఊసు లేదన్నారు. 300 డేస్ EEL గాని , DA ఏరియర్స్ గాని కనీసము 2024 లో సరెండర్ చేసిన EL డబ్బులు గాని ఇప్పటి వరకు అందలేదని వాపోయరు.
ప్రస్తుతం ఆరోగ్యరిత్యా నేను కొన్ని ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నాను. నాకు మొదటిసారి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు ఒక స్టంట్ వేసినారు. వెన్నుపూస లో L4-L5 సమస్య ఎదురై వెన్నుపూస ఓపెన్ సర్జరీ చేయించుకున్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. తాజాగా 30-09-2025 నాడు నాకు రెండోవ సారి హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి కొత్తగూడెం లోని అమృత హాస్పిటల్ నందు అడ్మిట్ అయి 02-10-2025 నాడు డిశ్చార్జ్ అయ్యాను. తిరిగి ది 5-10-2025 నాడు రాత్రి 12 గంటల సమయములో కూడా చాతిలో నొప్పి రావడముతో తిరిగి హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అయిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. డాక్టర్లు తన గుండెకు వేరొక స్టంట్ వేస్తే కానీ కోలుకోలేరని చెప్పారు.
నేను గుండెకు వేరొక స్టంట్ వేయించుకోవాలి. పిల్లవాడికి మ్యారేజ్ చేయాలి. ఇల్లు కట్టుకోవాలి. నా భార్యకు మోకాళ్ళు చూపించుకోవాలి. వీటికన్నిటికీ డబ్బులు అత్యంత అవసరము. నాకు వచ్చే రిటైర్మెంట్ డబ్బులు రాగానే ఇస్తాను నాకు కొంత అప్పు ఇప్పించండని ఎవరినైనా అడిగితే అవి ఎప్పుడు వస్తాయో మీకే తెలియదు. ఇక మాకు ఎప్పుడు ఇస్తారని తనను అవహేళన చేస్తున్నారంటూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. కొట్లాడి కావాలని తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో రిటైర్ అయిన ఉద్యోగి స్థితికి తన పరిస్థితే నిదర్శనం అన్నారు.
కావున మిత్రులారా! రెటైర్ అయిన ఉద్యోగి మనో వేదనలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వ పెద్దలకు, JAC పెద్దలకు, డిపార్ట్మెంట్ పెద్దలకు నా విన్నవించుకునేది ఏమనగా.., రెటైర్ అయిన ప్రతి ఉద్యోగి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ను ఎన్నికల కోడ్ తో సంభందము లేకుండా వెంటనే ఇప్పించే ఏర్పాటు చేయవలసినదిగా ప్రార్థిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యాన్ని వివరిస్తూ ఈ లేఖ రాసిన వ్యక్తి ఖమ్మం జిల్లా వాసి కంభంపాటి శ్రీనివాసరావు. మరి ఈ లేఖతోనైనా ప్రభుత్వం కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ గురించి ఆలోచించి ఉద్యోగులు రిటైర్మైంట్ బెనిఫిట్స్ గురించి సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటుంది.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.