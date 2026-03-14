Mancherial: అయ్యో.. ఎంత ఘోరం.. వృద్ధురాలి మాంసంను పీక్కుతిన్న పెంపుడు పిల్లులు.. ఏంజరిగిందంటే..?

Pet cats eats died elderly woman flesh in mancherial: సమాజంలో మానవ సంబందాలు మొత్తం కనుమరుగైపోయి. కేవలం ఆర్థిక సంబంధాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. డబ్బులు ఉంటేనే ఎవరితోనైన మాటలు మాట్లాడతారు. ఒకవేళ డబ్బులు లేకుండా మన వాళ్లు కూడా పరాయి వాళ్లే అవుతారు . కొన్నిచోట్ల తమ పిల్లలు సైతం కన్నవాళ్లను ఆస్తులు పంచే వరకు బాగాఉండి ఆ తర్వాత తమ అసలు రంగును బైటపెడుతున్నారు. తమ వాళ్లను అనాథలుగా వదిలేస్తున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. మంచిర్యాలలో అమానవీయకర ఘటన చోటు చేసుకుంది.
మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రిలోని భగత్ సింగ్ నగర్ కు చెందిన జక్కనబోయిన లక్ష్మి (80) సింగిల్ గా ఉంటుంది. ఆమె తన బిడ్డలకు అందరికి ఆస్తులు రాసిచ్చింది. ఇంకా ఆమెను అందరు దూరం పెట్టారు. కానీ చిన్న కొడుకు సమేందర్ మాత్రం తల్లిని తన వద్ద ఉంచుకున్నాడు. అతను పని నిమిత్తం బెల్లంపల్లికి వెళ్లగా లక్ష్మి ఒంటరిగా ఇంట్లో ఉండిపోయారు.
ఇటీవల రాత్రి పూట ఇంట్లో నుంచి ఎలాంటి అలికిడి రాకపోవడంతో అనుమానంతో కిటిలో నుంచి చూశారు. ఆమె అపస్మారకంగా పడిపోయి ఉంది. వెంటనే కొడుకుకు సమాచారం ఇచ్చారు. అతను వచ్చిచూడగా ఆమె తలకు బలమైన గాయమైంది. ఆమె గడప తగిలి కింద పడిపోయినట్లు గుర్తించారు. ఆమె ఇంట్లో రెండు పిల్లుల్ని పెంచుకునేది.
ఆమె చేతి మాంసంను రెండు పిల్లులు పీక్కుతిన్నాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతా రక్తంతో నిండిపోయింది. దీనిపై పోలీసులు ఘటన ప్రదేశంకు చేరి విచారణ చేపట్టారు. కిందపడి పోయి గాయంతో ఆమె చనిపోయినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా తెల్చారు. ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
