English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Mancherial: అయ్యో.. ఎంత ఘోరం.. వృద్ధురాలి మాంసంను పీక్కుతిన్న పెంపుడు పిల్లులు.. ఏంజరిగిందంటే..?

Pet cats eats elderly woman flesh in mancherial: ఇంట్లో నుంచి ఎలాంటి అలికిడి లేకపోవడంతో చుట్టుపక్కల వారు ఆమె ఇంట్లోకి కిటికి గుండా చూశారు.ఆమె అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయి ఉంది. మంచిర్యాలలో జరిగిన ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 14, 2026, 03:25 PM IST
Trending Photos

Pet cats eats died elderly woman flesh in mancherial: సమాజంలో మానవ సంబందాలు మొత్తం కనుమరుగైపోయి. కేవలం ఆర్థిక సంబంధాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. డబ్బులు ఉంటేనే ఎవరితోనైన మాటలు మాట్లాడతారు. ఒకవేళ డబ్బులు లేకుండా మన వాళ్లు కూడా పరాయి వాళ్లే అవుతారు . కొన్నిచోట్ల తమ పిల్లలు సైతం కన్నవాళ్లను ఆస్తులు పంచే వరకు బాగాఉండి ఆ తర్వాత తమ అసలు రంగును బైటపెడుతున్నారు. తమ వాళ్లను అనాథలుగా వదిలేస్తున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  మంచిర్యాలలో  అమానవీయకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. 
 
మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రిలోని భగత్ సింగ్ నగర్ కు  చెందిన జక్కనబోయిన లక్ష్మి (80) సింగిల్ గా ఉంటుంది. ఆమె తన బిడ్డలకు అందరికి ఆస్తులు రాసిచ్చింది. ఇంకా ఆమెను అందరు  దూరం పెట్టారు. కానీ చిన్న కొడుకు సమేందర్ మాత్రం తల్లిని తన  వద్ద ఉంచుకున్నాడు.  అతను పని నిమిత్తం బెల్లంపల్లికి వెళ్లగా లక్ష్మి ఒంటరిగా ఇంట్లో ఉండిపోయారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవల రాత్రి పూట ఇంట్లో నుంచి ఎలాంటి  అలికిడి రాకపోవడంతో అనుమానంతో కిటిలో నుంచి చూశారు. ఆమె అపస్మారకంగా పడిపోయి ఉంది. వెంటనే కొడుకుకు సమాచారం ఇచ్చారు.  అతను వచ్చిచూడగా ఆమె తలకు బలమైన గాయమైంది. ఆమె గడప తగిలి కింద పడిపోయినట్లు గుర్తించారు. ఆమె ఇంట్లో రెండు పిల్లుల్ని పెంచుకునేది.

ఆమె చేతి మాంసంను రెండు పిల్లులు పీక్కుతిన్నాయి. దీంతో ఆ ప్రాంతమంతా రక్తంతో నిండిపోయింది. దీనిపై పోలీసులు ఘటన ప్రదేశంకు చేరి విచారణ చేపట్టారు.  కిందపడి పోయి గాయంతో ఆమె చనిపోయినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా తెల్చారు. ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

MancherialPet catsCat eats woman fleshMancherial Newspet cats eats woman flesh

Trending News