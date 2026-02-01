Phone Tapping Issue: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు పుట్టిస్తున్న ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు .. కేసీఆర్ కిం కర్తవ్యం..

Telangana Phone Tapping Issue KCR: తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఇష్యూ పీక్స్ కు చేరిందనే చెప్పాలి. తాజాగా మాజీ సీఎం తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు సిట్ నోటీసులు ఇవ్వడంపై బీఆర్ఎస్ వర్గాలు భగ్గు మంటున్నాయి. తాజాగా బంజారాహిల్స్ లోని నందినగర్ కేసీఆర్ నివాసానికి వెళ్లిన సిట్ అధికారులు ఆయన పీఏకు నోటీసులు అందించారు. వయోభారంతో కేసీఆర్ ను విచారించే విధానంలో సిట్ అధికారులు వెసులు బాటు కల్పించారు. కేసీఆర్ సమ్మతిని బట్టి అనువైన స్థావరంలో విచారిస్తామని సిట్ అధికారులు అవకాశం కల్పించారు. తెలంగాణలో చర్చనీయాంశంగా మారిన ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు కథా కమామిషు ఏంటి? ఎవరు చేశారు? ఎపుడు చేశారనేది హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ నేతృత్వంలో ఏర్పాటైన సిట్ దూకుడు పెంచింది.. ప్రధాన నిందితుడు ప్రభాకర్ రావు విచారణ కస్టోడియల్ విచారణ ఆధారంగా కీలక సమాచారాన్ని సేకరించింది. ఇప్పటికే ట్యాపింగ్ బాధితులుగా ఉన్న మొత్తం 618 మందిని దాదాపు అందరి స్టేట్మెంట్ ను రికార్డ్ చేసిన సిట్ అధికారులు, ప్రభాకర్ రావు కస్టోడియల్ విచారణ తర్వాత మరికొంత మందిని పిలిచి విచారిస్తున్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రతిపక్ష నేతలు, వ్యాపారవేత్తలు, సెలబ్రిటీల ఫోన్లను అక్రమంగా ట్యాప్ చేశారనే ఆరోపణలపై సిట్ అధికారులు ఈ విచారణ చేపట్టారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే పలువురు పోలీస్ అధికారులు అరెస్టై రిమాండ్లో ఉన్నారు. వారిచ్చిన వాంగ్మూలం ఆధారంగానే ఇప్పుడు కేసీఆర్కు నోటీసులిచ్చినట్లు సమాచారం. జరగబోయే విచారణకు కేసీఆర్ స్వయంగా హాజరవుతారా? లేక తన న్యాయవాదుల ద్వారా వివరణ ఇస్తారా? అన్నది ఇప్పుడు ఉత్కంఠగా మారింది. ఈ పరిణామం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది
ఒకవేళ ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందనీ, అది కేసీఆర్ కనుసన్నల్లోనే జరిగిందని చెబుతూ.. సిట్ గనుక ఆయన్ని అరెస్టు చేస్తే.. అది రాజకీయంగా ఎలాంటి ప్రభావాలు చూపుతుంది అనేది తేలాల్సిన అంశం. అంటే.. కేసీఆర్ అరెస్టు అయితే.. అది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్లస్ అవుతుందా, మైనస్ అవుతుందా? అనే విషయాన్ని విస్తృతంగా చర్చించుకుంటున్నారు.
తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నపుడు ఫోన్ ట్యాపింగ్ విచ్చల విడిగా సాగిందని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో వెలుగులోకి వచ్చింది. కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడు అధికార యంత్రాంగాన్ని ఉపయోగించి ప్రభుత్వంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నవారి ఫోన్లు, ప్రతిపక్షంలో ఉన్న కీలక నేతలు ఫోన్ల ద్వారా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు? ఏయే అంశాలను చర్చిస్తున్నారు? ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది కలిగించే అంశాలున్నాయా? ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయ వ్యూహాలు ఏంటనే విషయాన్ని.. ఏయే నాయకులు వ్యూహాత్మక అడుగులను పసిగట్టి వాటిని భగ్నం చేసేందుకు పోలీసులతో చర్యలు చేపట్టినట్లు ఆసక్తికర విషయాలను వెలుగులోకి తెచ్చారు.
కేసీఆర్ సారథ్యంలో అధికార యంత్రాంగం, పోలీసు ఉన్నతాధికారులను భాగస్వామ్యంచేసి ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు ఏకంగా 618 మంది ఫోన్లు ట్యాప్ చేసి, రహస్యంగా సంభాషణలు విన్నారని తీవ్ర అభియోగాలున్నాయి. తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూలంకుషంగా తెలుసుకోవాలని, ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో ఎవరిపాత్ర ఎంతనే విషయాన్ని తెలుసుకోడానికి లోతైన దర్యాప్తు చేయాలని నిర్ణయించారు. దీంతో ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకుంది. ఈ కుట్ర కోణాన్ని ఛేదించేందుకు ప్రత్యేక విచారణ బృందం తన పరిధిని విస్తృతం చేసింది. రాజకీయ వ్యతిరేకులపై నిఘా కోసం ఫోన్ ట్యాపింగ్ అవకాశాన్ని గత ప్రభుత్వం వాడుకుందని, ఇందుకోసం స్పెషల్ ఇంటిలిజెన్స్ బ్యూరో ఏర్పాటు చేసి జర్నలిస్టులు, వ్యాపారవేత్తల ఫోన్లు కూడా విన్నారని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తోంది.
డీఎస్పీ ప్రణీత్రావుపై ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఎపిసోడ్లో 2024 మార్చి 10వ తేదీన తొలిసారి ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఫోన్ట్యాపింగ్కు పాల్పడ్డారని, ఆధారాలను ధ్వంసం చేశారనే ఆరోపణలున్నాయి. డీఎస్పీ ప్రణీత్రావుపై అడిషనల్ ఎస్పీ ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో కేసును టేకప్ చేసిన సిట్ విచారణ ప్రారంభించింది. కేసు నమోదు చేసిన వెంటనే డీఎస్పీ ప్రణీత్రావును అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో తొలిసారిగా ప్రణీత్రావును అరెస్టుచేశారు.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో అప్పటి ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో చీఫ్ ప్రభాకర్ రావును కీ రోల్ పోషించారని అధికార యంత్రాంగం భావించింది. ప్రభాకర్ రావుతోపాటు ఇతర అధికారులపై సిట్ బృందం దృష్టి సారించింది. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది? ఎవరు చెబితే ఫోన్లు ట్యాప్ చేశారు? అని సిట్ బృందం ఆరా తీసింది. ఇప్పటికే ఈ కేసులో నలుగురు పోలీసు అధికారులను అరెస్ట్ చేయగా, ప్రభాకర్ రావును సైతం పలుమార్లు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం విచారించింది.
తెలంగాణ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు సుప్రీంకోర్టు గడప తొక్కింది. సుప్రీంకోర్టులోనూ విచారణ చేపట్టారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో కీలకంగా మారిన కంప్యూటర్లు, ల్యాప్ టాప్, సర్వర్లకు సంబంధించిన ఫోరెన్సిక్ ఎవిడెన్సీ కీలకంగా మారింది. టెక్నికల్ ఎవెడెన్స్ కోసం పాస్వర్డ్స్, సిట్కు అప్పగించాలంటూ ప్రభాకర్రావును సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. విదేశాల్లో ఉన్న ప్రభాకర్రావును స్వదేశానికి వచ్చాక, దశల వారీగా సిట్ అధికారులు విచారించారు.
ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. సిట్ పిలుపు మేరకు రెండోసారి విచారణకు హాజరైన బీఆర్ఎస్ MLC నవీన్రావు, కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. విచారణ సమయంలో సిట్ అధికారుల ప్రశ్నలు ఆసక్తిని రేకెత్తించాయి. ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పాత్రకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారని ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావు చెప్పారు.
తీగలాగితే డొంక కదిలినట్లు... తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో రాజకీయ ప్రముఖులు కీలక పాత్రపోషించినట్లు సిట్ అధికారుల విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావు, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు, కేటీఆర్, మాజీ ఎంపీ జోగినపల్లి సంతోష్ లకు వేర్వేరుగా నోటీసులు ఇచ్చారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో ప్రమేయం ఏంటి? ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందనే విషయాలను ప్రస్తావించిన సిట్ అధికారులు నలుగురినీ వేర్వేరు సమయంలో జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ పిలిపించి విచారించారు. వారి వాంగ్మూలాలను నమోదు చేయడంతో పాటు, విచారణ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని వీడియో తీశారు. సిట్ విచారణకు రమ్మన్న తర్వాత బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాజకీయంగా వినూత్న తరహాలో గళాన్ని గట్టిగా వినిపించారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్పై కొత్తకొత్త ఆర్గ్యుమెంట్లు పుట్టుకొచ్చాయి. ఇక తాజాగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ను సైతం విచారించేందుకు సిట్ అధికారులు సిద్ధమయ్యారు.
సిట్ అధికారుల విచారణలో రికార్డుచేసిన వాంగ్మూలాల్లో కేసీఆర్ పేరు వెలుగులోకి రావడంతో, ఇప్పుడు ఆయనకు నోటీసులు జారీ చేశారు. రాధాకిషన్ రావు తన వాంగ్మూలంలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారంలో కేసీఆర్ పాత్ర గురించి ప్రస్తావించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. భుజంగ రావు కూడా ప్రభాకర్ రావు నియామకం గురించి ప్రస్తావిస్తూ కేసీఆర్ పేరు చెప్పినట్లు సమాచారం. ఈ కేసులో పాలుపంచుకున్న సీనియర్ అధికారులు సంబంధిత కాలంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసమైన ప్రగతి భవన్ను తరచుగా సందర్శించారని భుజంగ రావు తన వాంగ్మూలంలో పేర్కొన్నారు. ఈ వాంగ్మూలాలు, వాటికి మద్దతుగా లభించిన ఆధారాల ఆధారంగా సిట్ తన దర్యాప్తును ముందుకు తీసుకెళ్తుందని భావిస్తున్నారు. కేసీఆర్కు నోటీసులు జారీ చేయడంతో దర్యాప్తు కీలక దశలోకి ప్రవేశించింది. రాబోయే రోజుల్లో ఇది మరింత తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉంది.
పార్టీకి ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్లు, విరాళాలు సమకూర్చిన వారిలో పలువురు వ్యాపారుల మొబైల్స్ నిఘాలో ఉన్నట్లుగా సిట్ కు ఆధారాలు లభించాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే అధికారులు పలు ప్రశ్నలు అడిగినట్లుగా తెలిసింది. ఆయా ఫోన్ నెంబర్లతో ఉన్న జాబితాను కేటీఆర్ ముందు ఉంచి విచారించినట్లు సమాచారం. అలాగే ఫోన్ ట్యాపింగ్ ద్వారా తమను బెదిరించి బీఆర్ఎస్కు ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్లు సమకూర్చే విధంగా చేశారంటూ కొంతమంది వ్యాపారులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులపై ప్రశ్నించగా, అలాంటిదేమీ లేదని కేటీఆర్ సమాధానం ఇచ్చారు. వ్యాపారులు తమకు స్వచ్ఛందంగానే విరాళాలను ఇచ్చారని చెప్పినట్లు సమాచారం.
కేసీఆర్ అంటే.. తెలంగాణ ఉద్యమం గుర్తుకువస్తుంది. ఆయన ఒక రాజకీయ పార్టీకి అధినాయకుడేకాదు... తెలంగాణకు తొలి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. సాధారణంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ లాంటి పెద్ద విషయాలు ప్రభుత్వ అధినేత అనుమతి లేకుండా అధికారులు చేస్తారా అనేది పెద్ద ప్రశ్న. సీఎంకి తెలియకుండానే ఇలాంటివి జరుగుతాయా? అని కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. అయితే ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం ఇపుడు కేసీఆర్ మెడకు చుట్టుకుంటుందా ? అనే సందేహాలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీశాయి. కేసీఆర్ కు సిట్ నోటీసు ఇచ్చి, విచారించిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది అనే అంశంపై తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది.
కేసీఆర్ను సిట్ విచారించనున్న సమయంలో, బీఆర్ఎస్ నిరసనకు పిలుపునివ్వడంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ మండిపడింది. కేసీఆర్ ఏమైనా దైవాంశ సంభూతుడా.. ఆయనను విచారించకూడదా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో అన్నీ వేళ్లు కేసీఆర్ వైపే చూపిస్తున్నాయన్నారు. అందుకే ఆయనను సిట్ విచారిస్తోందన్నారు. తెలంగాణ భవన్ కు భారీ ఎత్తున కార్యకర్తలు రావాలని పిలుపునివ్వడం వెనుక కుట్ర కనిపిస్తోందనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు చేస్తోన్న ఆరోపణలు.
(రచయత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
