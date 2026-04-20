Viral News: వింత ఘటన.. పంది కడుపున జన్మించిన ఏనుగు పిల్ల.. ఫోటో వైరల్!

Nagar Kurnool: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో ఓ వింత సంఘటన జరిగింది. ఓ పంది ఏనుగు ఆకారం ఉన్న పిల్లకు జన్మనివ్వడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. దీంతో ఆ పంది పిల్లను చూసేందుకు అక్కడి చుట్టుపక్కలా జనం అంతా ఎగబడ్డారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 20, 2026, 10:45 AM IST

Elephant headed piglet born in Nagar Kurnool: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో వింత ఘటన వెలుగుచూసింది. ఒక పంది ఏడు పిల్లలకు జన్మనివ్వగా, అందులో ఒక పిల్ల అచ్చం ఏనుగు ఆకారాన్ని పోలి ఉండటం ఇప్పుడు స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది. ఆ వింత జీవిని చూసేందుకు జనం పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. జిల్లాలోని పెద్దకొత్తపల్లి మండలం పెద్దకార్పముల గ్రామానికి చెందిన కురాకుల వెంకటయ్య పందులను పెంచుతూ జీవనోపాధి పొందుతున్నాడు. అయితే ఆయన పెంచుతున్న ఒక పంది మొదటి ఈతలో ఏడు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. ఇందులో రెండు పిల్లలు చనిపోయాయి. 

అయితే చనిపోయిన వాటిలో అచ్చం ఏనుగు పిల్ల ఆకారంలో జన్మించిన పంది పిల్ల కూడా ఉంది. ఈ ఏనుగు ఆకారం ఉన్న పంది పిల్లకి రెండు పెద్ద చెవులు, ఒక తొండం చూడటానికి అచ్చం ఏనుగు పిల్లలా ఉంది. దీంతో పంది కడుపులో ఏనుగు పిల్ల జన్మించిందనే వింత విషయం చుట్టుపక్కలా అంతా వ్యాపించింది. పంది కడుపులో వింతగా ఏనుగు పిల్ల జన్మించిందని తెలియడంతో గ్రామస్తులు చూసేందుకు వెంకటయ్య ఇంటికి చేరుకొని ఈ వింతను చూసి నోరెళ్లబెట్టారు. అయితే ఈ వింతైన ఆకారం దురదృష్టవశాత్తూ జన్మించిన కొద్దిసేపటికే మరణించింది. ఏనుగు ఆకారం ఉన్న పంది పిల్ల చనిపోవడంతో గోతి తీసి పుడ్చిపెట్టారు. ప్రస్తుతం మిగిలిన ఐదు పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయని యజమాని తెలిపాడు. ఇక ఇదంతా చూసిన గ్రామస్థులు ఇంకా ఎన్ని వింతలు జరుగుతాయో అని అనుకుంటున్నారు.

అయితే ఇలా పంది కడుపున ఏనుగు ఆకారంలో పిల్ల పుట్టడంపై పశువైద్యులు భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది కేవలం జన్యుపరమైన లోపాల వల్ల జరిగే పరిణామమే తప్ప మరేమీ కాదని వారు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. తల్లి గర్భంలో పిండం ఎదుగుతున్న సమయంలో వచ్చే మార్పులు లేదా హార్మోన్ల అసమతుల్యత కారణంగా ఇలాంటి వింత ఆకారాలు వస్తాయని వారు వివరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వింత పంది పిల్ల ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Elephant Like PigletElephant Headed Piglet BornNagarkurnoolStrange BirthPig Gives Birth Elephant Like Piglet

