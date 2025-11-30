English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Global Summit: గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌కు ప్రధాని మోదీ..? ఆహ్వానించనున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం

Global Summit: గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌కు ప్రధాని మోదీ..? ఆహ్వానించనున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం

PM Narendra Modi Likely To Chief Guest For Telangana Rising Global Summit: ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబ‌ల్ స‌మ్మిట్‌కు ప్ర‌ధాన‌మంత్రి నరేంద్ర మోదీ హాజరయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. ప్రత్యేకంగా ప్రధాని మోదీకి ఆహ్వానం పలకనున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 1, 2025, 12:17 AM IST

Trending Photos

EPFO: పీఎఫ్‌ ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. ఆన్‌లైన్‌లో నామినీని ఇలా అప్‌డేట్‌ చేసుకోండి..!
5
EPF nominee update
EPFO: పీఎఫ్‌ ఖాతాదారులకు అలెర్ట్‌.. ఆన్‌లైన్‌లో నామినీని ఇలా అప్‌డేట్‌ చేసుకోండి..!
Maruti Cars Banned: ఈ గ్రామంలో ఆ కార్లు బ్యాన్.. కారణం తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు..!!
6
Maruti car ban village
Maruti Cars Banned: ఈ గ్రామంలో ఆ కార్లు బ్యాన్.. కారణం తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు..!!
Smriti-Palash: ఒకే ఒక్క పోస్టుతో పుకార్లకు చెక్ పెట్టిన స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్.. అది ఏంటంటే..?
5
Smriti Mandhana
Smriti-Palash: ఒకే ఒక్క పోస్టుతో పుకార్లకు చెక్ పెట్టిన స్మృతి మంధాన, పలాష్ ముచ్చల్.. అది ఏంటంటే..?
Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!
7
kokapet land auction
Hyderabad Real Estate: కోకాపేట.. ప్రభుత్వానికి లాభాల పంట.. చేతులు మారిన వేల కోట్లు.. మరో వేలానికి కౌంట్ డౌన్.!!
Global Summit: గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌కు ప్రధాని మోదీ..? ఆహ్వానించనున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం

Telangana Rising Global Summit: తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబ‌ల్ స‌మ్మిట్‌ పేరిట నిర్వహిస్తున్న సదస్సుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని ఆహ్వానించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ సదస్సుకు ఆహ్వానించేందుకు స్వ‌యంగా ముఖ్య‌మంత్రి వెళ్లి ఆహ్వానం పలకనున్నారు. ఈ సదస్సుకు ప్రధానితో సహా అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్య‌మంత్రులు, పారిశ్రామిక‌వేత్త‌లు, క్రీడాకారులు, ఇత‌ర రంగాల ప్ర‌ముఖుల‌కు ఆహ్వానం పలకనున్నారు. ఈ మేరకు ప్ర‌త్యేక ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి ఆధ్వ‌ర్యంలో ఆహ్వాన క‌మిటీ ఏర్పాటైంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KTR Letter: రాహుల్‌ గాంధీకి కేటీఆర్‌ సంచలన లేఖ.. రూ.5 లక్షల భూ కుంభకోణంపై ఫిర్యాదు

హైదరాబాద్‌లో డిసెంబ‌ర్‌ 8, 9వ తేదీల్లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబ‌ల్ స‌మ్మిట్ నిర్వహిస్తున్న సదస్సు‌కు జాతీయ‌, అంత‌ర్జాతీయ ప్ర‌తినిధుల‌ను ఆహ్వానించాల‌ని ప్ర‌భుత్వం నిర్ణ‌యించింది. ప్ర‌ధాన‌మంత్రి న‌రేంద్ర మోదీ, విప‌క్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ, ఏఐసీసీ అధ్య‌క్షుడు మ‌ల్లికార్జున్ ఖ‌ర్గేల‌ను రేవంత్ రెడ్డి స్వ‌యంగా క‌లిసి ఆహ్వానించ‌నున్నారు. కేంద్ర మంత్రులు, అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్య‌మంత్రులు, దిగ్గ‌జ పారిశ్రామిక‌వేత్త‌లు, ప్ర‌ముఖ ఆర్థికవేత్త‌లు, క్రీడాకారులు, మీడియా ప్ర‌ముఖులు, దౌత్య‌వేత్త‌లు, వివిధ రంగాల నిపుణులను ఈ సదస్సుకు రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం ఆహ్వానిస్తోంది. పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా.. యువతకు అవగాహన కల్పించేందుకు ఈరోజున వస్తే సెలవు పబ్‌లు, జులాయిగా తిరగడంపై కొడుకును తల్లి చితకబాదింది.

Also Read: Tomorrow Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

స‌ద‌స్సుకు ఆహ్వానించే వారి స్థాయికి త‌గిన‌ట్లు రాష్ట్ర మంత్రులు, ఉన్న‌తాధికారులు ఆహ్వానాలు అందించ‌నున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఆహ్వాన క‌మిటీని ప్ర‌భుత్వ ప్ర‌త్యేక ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి స‌బ్య‌సాచి ఘోష్ స‌మ‌న్వ‌యం చేయ‌నున్నారు. ఆహ్వానాల‌కు సంబంధించి వివ‌రాల‌ను డ్యాష్‌బోర్డ్ ద్వారా రేవంత్‌ రెడ్డి ప‌ర్య‌వేక్షించ‌నున్నారు. వివిధ రంగాల‌కు సంబంధించి ఇప్ప‌టికే 4,500 మంది ప్ర‌తినిధుల‌కు ఆహ్వానాలు పంపగా.. అందులో వెయ్యి మంది ఇప్ప‌టికే త‌మ రాక‌ను నిర్ధారించార‌ని ప్ర‌భుత్వ ప్ర‌త్యేక ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి జ‌యేశ్ రంజ‌న్ తెలిపారు. గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ కార్యాక్రమానికి ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా దిగ్విజయం వైపు నడిపిస్తున్నారని మండిపడ్డారు.

Also Read: BC Reservation: బీసీ వర్గాలకు రేవంత్‌ రెడ్డి తీరని ద్రోహం.. రాహుల్‌ గాంధీ ఎక్కడ పడుకున్నావు?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

pm ModiRahul GandhiTelangana Rising Global SummitHyderabadRevanth Reddy Failures

Trending News