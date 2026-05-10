PM Modi Full Speech: 'తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మార్పు అనివార్యం. అబ్కీ బార్ తెలంగాణాలో కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం అనే నినాదం ఇప్పుడు ప్రజల సంకల్పంగా మారింది' అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తెలిపారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించినట్టు తెలంగాణలో కూడా కుటుంబ, అవినీతి రాజకీయాలకు ముగింపు పలకాలని నిర్ణయించుకున్నారని చెప్పారు. కాంగ్రెస్ ప్రజలను మోసం చేసిందని.. తెలంగాణ ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారని స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్లోని సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో జరిగిన బీజేపీ బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోదీ కీలక ప్రసంగం చేశారు. జాతీయ, తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలతోపాటు ప్రపంచ పరిణామాలపై ప్రధాని స్పందిస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'పశ్చిమ బెంగాల్లో తొలిసారి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. అక్కడి చారిత్రాత్మక విజయోత్సాహం ఇప్పుడు తెలంగాణలో కూడా కనిపిస్తోంది. తెలంగాణ బీజేపీ కార్యకర్తల్లో అపారమైన జోష్ కనిపిస్తోంది' అని ప్రధాని తెలిపారు.
'దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ అభివృద్ధి మోడల్, సుపరిపాలనపై ప్రజలు మళ్లీ మళ్లీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తున్నారు' అని ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలను ప్రధాని మోదీ ప్రస్తావించారు. ఇప్పుడు తెలంగాణలో అబ్కీ బార్ బీజేపీ సర్కార్ అని ప్రజలు స్పష్టంగా చెబుతున్నారని పేర్కొన్నారు. 'పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ విజయం కేవలం రాజకీయ గెలుపు మాత్రమే కాదు. ప్రజలను సంవత్సరాల పాటు బంధించిన కుటుంబ, నియంతృత్వ రాజకీయాలపై ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు' అని తెలిపారు. 'కాంగ్రెస్ అవినీతి, కుటుంబవాదం, రాజ్యాంగ సంస్థలను బలహీనపరిచే రాజకీయాలకు మారుపేరుగా మారింది. అదే మార్గంలో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూడా నడిచింది. ఇప్పుడు ప్రజలు అలాంటి రాజకీయాలను తిరస్కరిస్తున్నారు' అని ప్రధాని మోదీ వివరించారు.
'దక్షిణాది నుంచి ఈశాన్య రాష్ట్రాల వరకు బీజేపీని చిన్న పార్టీగా చూసేవారు. కానీ నేడు దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీపై ప్రజల్లో అపారమైన విశ్వాసం పెరిగింది. తెలంగాణకు బీజేపీ చరిత్రలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. దేశంలో బీజేపీకి కేవలం ఇద్దరు ఎంపీలు ఉన్న సమయంలో తెలంగాణ నుంచే ఒక ఎంపీ గెలిచారు' అని ప్రధాని మోదీ గుర్తుచేశారు. దేశంలో మద్దతు లేకపోయినా తెలంగాణ ప్రజలు బీజేపీకి అండగా నిలిచారని చెప్పారు. ఇప్పుడు తెలంగాణ నుంచి దాదాపు సగం మంది ఎంపీలు బీజేపీ తరఫున గెలిచారని.. రాబోయే ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో కూడా బీజేపీ ఘన విజయం సాధిస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ వాగ్దానాల మోసం, కుటుంబ రాజకీయాలతో తెలంగాణ ప్రజలు విసిగిపోయారు. అందుకే రాష్ట్ర ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధే దేశ అభివృద్ధి అనే సిద్ధాంతంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది. అభివృద్ధి చెందిన భారత నిర్మాణంలో తెలంగాణ, హైదరాబాద్ కీలక పాత్ర పోషించాలని కేంద్రం కట్టుబడి ఉంది' అని ప్రధాని మోదీ వివరించారు.
