Narendra Modi: 'అబద్ధపు హామీలు ఇచ్చి మర్చిపోవడమే కాంగ్రెస్‌ మోడల్‌': ప్రధాని మోదీ

PM Modi Speech: బీజేపీ అభివృద్ధి, ఉపాధి సృష్టిపై దృష్టి సారిస్తుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం ప్రజలను మోసం చేసే రాజకీయాలు చేస్తోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. దేశంలో మూడు రాష్ట్రాల్లోనే కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారని, ఎక్కడ ఉన్నా కాంగ్రెస్ మోడల్ ఒకటే. ముందుగా అబద్ధపు హామీలు ఇవ్వడం.. తర్వాత వాటిని మర్చిపోవడమే. హిమాచల్, కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ తన హామీలను అమలు చేయకుండా ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురి చేసింది. తెలంగాణలో కూడా అదే జరుగుతోంది' అని రేవంత్ రెడ్డిపై ప్రధాని మండిపడ్డారు.
తెలంగాణ పర్యటనకు వచ్చిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవాలు చేసిన అనంతరం హైదరాబాద్లోని సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో జరిగిన బీజేపీ భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొని కీలక ప్రసంగం చేశారు. తెలంగాణలో పాలన సాగిస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. అయితే రేవంత్ రెడ్డి పేరు ప్రస్తావించకుండా ప్రసంగం చేయడం గమనార్హం. 'కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు దేశాన్ని విభజించే రాజకీయాలకు కేంద్రంగా మారింది. మావోయిస్టు భావజాలాన్ని ప్రోత్సహించేలా కాంగ్రెస్ వ్యవహరిస్తోంది. ముస్లిం లీగ్ కంటే కూడా కఠిన వైఖరితో ముందుకెళ్తోంది. అందుకే ప్రజలు కాంగ్రెస్ను ముస్లిం లీగ్ మావోయిస్టు కాంగ్రెస్గా అభివర్ణిస్తున్నారు' అని ప్రధాని మోదీ విమర్శించారు. మావోయిస్టు ఉగ్రవాదం కారణంగా దేశం ఎన్నో నష్టాలు చవిచూసిందని, తెలంగాణ కూడా దశాబ్దాల పాటు బాధలు అనుభవించిందని ప్రధాని గుర్తుచేశారు.
కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు మావోయిస్టులకు భావజాల పరంగా మద్దతు ఇవ్వడంతోనే ఈ సమస్య ఇంతకాలం కొనసాగింది. తెలంగాణ పోలీసులకు పూర్తిస్థాయి స్వేచ్ఛ ఇచ్చి ఉంటే మావోయిస్టు ఉగ్రవాదాన్ని చాలా కాలం కిందటే అంతం చేసేవారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వ కృషితో ఇప్పుడు తెలంగాణ మావోయిస్టుల నుంచి విముక్తి దిశగా వెళ్తోంది' అని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. ప్రస్తుతం భారత్ అభివృద్ధి దిశగా వేగంగా పయనిస్తున్నప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో సంక్షోభాలను ఎదుర్కొంటోందని వివరించారు.
'కరోనా తర్వాత సరఫరా వ్యవస్థలు దెబ్బతిన్నాయి. ఉక్రెయిన్ యుద్ధంతో ఆహారం, ఇంధనం, ఎరువుల ధరలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరిగాయి. అయినప్పటికీ భారత ప్రభుత్వం ప్రజలపై భారం పడకుండా రైతులకు భారీ సబ్సిడీతో ఎరువులను అందిస్తున్నాం. ప్రపంచ మార్కెట్లో రూ..3000 ఉన్న ఎరువుల సంచిని భారత రైతులకు రూ.300 లోపే అందిస్తున్నాం' అని ప్రధాని మోదీ వివరించారు. దేశ ప్రయోజనాల కోసం ప్రజలు కొన్ని సంకల్పాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు.
కార్యకర్తల్లో జోష్
సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో జరిగిన సభలో ప్రధాని మోదీ కార్యకర్తలను ఉత్సాహపరిచారు. సభా ప్రారంభానికి ముందు తన కోసం కార్యకర్తలు, చిన్నారులు తీసుకొచ్చిన పెయింటింగ్స్ను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించి తన భద్రతా సిబ్బందితో తీసుకున్నారు. ఆ చిత్రాలను సేకరించాలని ఎస్పీజీ అధికారులను ఆదేశించిన అనంతరం సేకరించిన పెయింటింగ్స్పై చిత్రకారుల అడ్రస్లు ఉంటే వారికి స్వయంగా లేఖలు రాస్తానని చెప్పడంతో కార్యకర్తల్లో జోష్ వచ్చింది.
