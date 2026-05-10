/PM Modi Public Call: బంగారంతో సహా ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ 6 విజ్ఞప్తులు.. అవేమిటంటే?

Gold Price: తెలంగాణ పర్యటనకు వచ్చిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలకు కొన్ని కీలక సూచనలు చేశారు. వాటిలో బంగారంతోపాటు విదేశీ ప్రయాణం, ఎరువుల వినియోగం తదితర అంశాలపై ప్రధాని విజ్ఞప్తులు చేశారు. దేశం కోసం కొన్ని తగ్గించుకోవాలని సూచనలు చేశారు. విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేయడం కూడా దేశభక్తిలో భాగమని గుర్తుచేశారు. ప్రస్తుతం కరోనా వంటి సమయంలో ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాలని హెచ్చరించారు.
ప్రజలకు సూచనలు
==> మెట్రో సేవలను ఎక్కువగా వినియోగించాలి. కార్పూలింగ్ను ప్రోత్సహించాలి. సాధ్యమైనంత వరకు రైల్వే సరుకు రవాణాను వినియోగించాలి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగాన్ని పెంచాలి.
==> కనీసం ఏడాది పాటు విదేశీ పర్యటనలు తగ్గించుకోవాలి. విదేశీ వస్తువుల కొనుగోళ్లు తగ్గించాలి. దేశీయ ఉత్పత్తులను ప్రోత్సహించాల. వోకల్ ఫర్ లోకల్ను బలంగా అమలు చేయాలి. రోజువారీ జీవితంలో విదేశీ ఉత్పత్తుల స్థానంలో స్వదేశీ ఉత్పత్తులను ఉపయోగించాలి.
==> విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి
==> ఏడాదిపాటు బంగారం కొనడం తగ్గించుకోవాలి
==> వంట నూనెల వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవాలి
==> రైతులు రసాయన ఎరువులను తగ్గించుకోవాలి. రసాయన ఎరువుల వినియోగాన్ని 25 శాతం నుంచి 50 శాతం వరకు తగ్గించి సహజ వ్యవసాయం వైపు అడుగులు వేయాలి.
==> డీజిల్ పంపుల స్థానంలో సౌరశక్తి పంపులను ఉపయోగించాలి.
కరోనా కాలంలో అలవాటైన వర్క్ ఫ్రం హోమ్, ఆన్లైన్ సమావేశాలను మళ్లీ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రధాని మోదీ సూచించారు. విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఆదా చేయడం కూడా దేశభక్తిలో భాగమని గుర్తుచేశారు. రసాయన ఎరువుల అధిక వినియోగంతో భూమి నాశనం అవుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచ సంక్షోభాల సమయంలో ప్రతి పౌరుడు దేశహితం కోసం కట్టుబడి పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇది ఒక్క ప్రభుత్వానికి.. ఒక్క పార్టీకి సంబంధించిన అంశం కాదని, దేశానికి సంబంధించిన బాధ్యత అని ప్రధాని మోదీ గుర్తుచేశారు. ప్రతి పౌరుడు, ప్రతి రాజకీయ పార్టీ, ప్రతి సంస్థ దేశ ప్రయోజనాల కోసం ఏకమై పనిచేస్తే దేశం ప్రతి సంక్షోభాన్ని జయిస్తుందని తెలిపారు.
