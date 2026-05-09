  PM Modi Tour: రేపు హైదరాబాద్‌కు రానున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.. ఈ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు!

PM Modi Tour: రేపు హైదరాబాద్‌కు రానున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.. ఈ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు!

PM Modi: ప్రధాని మోదీ ఆదివారం హైదరాబాద్‌కు రానున్నారు. అధికారిక, పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గోనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2.50 గంటలకు మోదీ బెంగళూరు నుంచి బేగంపేట విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటారు. అనంతరం హెచ్ఐసీసీకి బయల్దేరి.. అక్కడే పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తారు. ప్రధాని మోదీ పర్యటన సందర్భంగా ఆదివారం హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 09, 2026, 06:07 PM IST|Updated: May 09, 2026, 06:07 PM IST
Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

