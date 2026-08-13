Pocharam: 'ఉన్న విషయమే చెప్పా.. రేవంత్ రెడ్డి డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు': పోచారం శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి

Banswada: తాను డబ్బులకు అమ్ముడుపోయే వ్యక్తిని కాదు అని.. తాను ఎవరికి అమ్ముడుపోలేదని కాంగ్రెస్లో చేరిన ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు. బాన్సువాడ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్కు మద్దతిచ్చానని.. అభివృద్ధిపై ఆశతోనే రేవంత్ రెడ్డికి మద్దతు తెలిపానని పోచారం స్పష్టం చేశారు. తాను ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పినట్లు చెప్పారు. తాను స్వార్థం కోసం చేసిన ఒక పని ఏదైనా చూపించాలని విమర్శకులకు సవాల్ చేశారు.
నిజామాబాద్ జిల్లా వర్ని మండలం జాకోర గ్రామంలో రూ.10 లక్షలతో నూతనంగా నిర్మించిన గ్రామ మహిళా సంఘ భవనాన్ని ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రారంభించిన అనంతరం కీలక ప్రసంగం చేశారు. బీర్కూర్లో తాను మాట్లాడిన మాటలలో ఏమీ లేదని ఉన్న మాట మాట్లాడినట్లు వివరణ ఇచ్చారు. తాను అటు పోతనా ఇటు పోతనా అని కొందరు అంటున్నారు.. కానీ ప్రజల కోసమే తన జీవితం అని ప్రకటించారు.
'ప్రజల సంక్షేమం కోసమే నా ఆలోచన దానికి అనుకూలంగా నేను పనిచేస్తా. తప్ప నాకు ఒక పైసా అవసరం లేదు' అని ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఒక శాతం కూడా తనకు స్వార్థం లేదని.. తాను స్వార్థం కోసం పోయానని విమర్శలు చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాను స్వార్థం కోసం చేసిన ఒక పని ఏదైనా చూపించాలని విమర్శకులకు సవాల్ చేశారు. 'ఊరికేనే వెళ్లాడా ముఖ్యమంత్రిని కలిశాడా? ఆయనకు స్వార్థం ఉంది అని విమర్శిస్తున్నారు. నాకు ఎవరైనా డబ్బులు ఇచ్చారా? నేనేమైనా అమ్ముడుపోయినా' అని పోచారం ప్రశ్నించారు.
అమ్ముడు పోయానా? లేదానే విషయం స్పష్టం చేయడానికి తాను మాట్లాడాల్సి వచ్చిందని ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి వివరించార. 'ఫంక్షన్ హాల్ కేసీఆర్ ఇచ్చారు. ఆయన పేరు చెబుతా. ఎవరు ఏది ఇచ్చినా అది చెప్పడం తన ధర్మం, మానవత్వం అని ప్రకటించారు. 'పోచారం ఏమో మాట్లాడారు దాని వెనుక ఏదో రహాస్యం ఉంది ఏమో చేస్తున్నాడు అని మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. రహాస్యం ఏమి లేదు. నా పని నేను చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా' అని వివరించారు. తాను పోరాడి సాధించుకుంటాను తప్ప తలదించుకొని పనిచేసే రాజకీయ నాయకుడిని కాదని ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రకటించారు.
మొన్న ఏమన్నారంటే..
రెండు రోజుల కిందట కార్యకర్తల సమావేశంలో పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్పై పోచారం విధేయత ప్రకటించారు. 'కేసీఆర్ను మోసం చేసి పార్టీ మారడం ఇష్టం లేదు' అని తెలిపారు. కండువా కప్పుకుంటే నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి నిధులు ఇస్తామంటే తప్పని పరిస్థితుల్లో కండువా కప్పుకున్నట్లు చెప్పారు. మంత్రి పదవి కోసమో, డబ్బుల కోసమో పార్టీ మారలేదని స్పష్టం చేశారు.