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Pocharam: 'ఉన్న విషయమే చెప్పా.. రేవంత్ రెడ్డి డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు': పోచారం శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి

Pocharam Srinivas Reddy Once Again Fire On Revanth Reddy: అభివృద్ధి, నిధుల కోసం పార్టీ మారితే రేవంత్ రెడ్డి పట్టించుకోవడం లేదని మరోసారి ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి పునరుద్ఘాటించారు. తాను ఉన్నది మాట్లాడానని.. తాను డబ్బులకు అమ్ముడుపోలేదని స్పష్టం చేశారు. ఆయన మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 13, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:23 PM IST
Pocharam: 'ఉన్న విషయమే చెప్పా.. రేవంత్ రెడ్డి డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు': పోచారం శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి
Image Credit: Pocharam Srinivas Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pocharam: 'ఉన్న విషయమే చెప్పా.. రేవంత్ రెడ్డి డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు': పోచారం శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి
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