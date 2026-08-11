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Pocharam Srinivas Reddy: అన్నం పెట్టిన వాళ్లను మర్చిపోను.!. కేసీఆర్‌పై పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Pocharam srinivas reddy praises kcr: మంత్రి పదవి కోసం, డబ్బుల కోసం నేను కాంగ్రెస్ వైపు నడవలేదని బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే పోచారం పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి   కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గత  బీఆర్ఎస్ హయాంలో తన నియోజక వర్గంకు బాగా నిధులు కేటాయించారని పేర్కొన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 11, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:13 PM IST
Pocharam Srinivas Reddy: అన్నం పెట్టిన వాళ్లను మర్చిపోను.!. కేసీఆర్‌పై పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Image Credit: pocharamsrinivasreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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