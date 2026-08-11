Pocharam Srinivas reddy praises former cm kcr: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ల మధ్య వరుణ యాగంపై రచ్చ నడుస్తొంది. ఒకవైపు ప్రాజెక్టుల గేట్లు తెరవకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వరుణయాగం చేయడం ఏంటని మండిపడుతున్నారు. మరోవైపు కాంగ్రెస్ సైతం దీనికి కౌంటర్ లు ఇస్తుంది. ఇటీవల పార్టీ మారిన 10 మంది ఎమ్మెల్యేలపై తరచుగా బీఆర్ఎస్ తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా పోచారం ను బీఆర్ఎస్ పార్టీ మారడంపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. బీఆర్ఎస్ హయాంలో అన్ని పదవులు ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ వైపు వెళ్లడం ఏంటని ఏకీపారేసింది.
బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి
హాట్ కామెంట్స్
మంత్రి పదవి కోసం, డబ్బుల కోసం నేను పార్టీ మారలేదు
నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం పార్టీ మారాల్సి వచ్చింది,
కేసీఆర్ ను మోసం చేసి పార్టీ మారడం ఇష్టం లేకుండే, కానీ తప్పలేదు.
నేను జాతీయ జెండాను మాత్రమే కప్పుకున్నాను, కాంగ్రెస్… pic.twitter.com/Aa8ixcIB6P
— DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) August 11, 2026
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు తెరతీశాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనకార్యకర్తలతో సమావేశంలో మాట్లాడుతూ.. అభివృద్ధికి సహకరిస్తామని సీఎం రేవంత్ చెబితేనే పార్టీవైపుకు అడుగులు వేశానన్నారు. ముఖ్యమంత్రి మాటలు మంత్రులు వినడం లేదన్నారు.
మంత్రి పదవి కోసం, డబ్బుల కోసం నేను పార్టీ మారలేదని పోచారం క్లారిటీ ఇచ్చారు. అభివృద్ధికి సహకరిస్తామని సీఎం చెబితేనే పార్టీలో చేరానన్నారు. సీఎం స్వయానా మంత్రులకు నిధులు మంజూరు చేయమని చెప్పిన మంత్రులు సీఎం మాటలు పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. కేసీఆర్ ను మోసం చేసి పార్టీ మారడం ఇష్టం లేకుండే, కానీ తప్పలేదన్నారు.
నేను జాతీయ జెండాను మాత్రమే కప్పుకున్నానని, కాంగ్రెస్ జెండా కప్పుకోలేదన్నారు. ఆరు నెలల్లో పెండింగ్ బిల్లులు మంజూరు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారని పోచారం చెప్పారు. కండువా కుప్పుకున్నాక సగం నిధులు మాత్రమే మంజూరు చేశారని పోచారం ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బిల్లులు పెండింగ్ లో ఉండటం వల్ల గుత్తేదారులు పనులు ఆపేశారని చెప్పారు.
నవంబరులో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం సమావేశం నిర్వహిస్తే రేవంత్ రెడ్డిని సూటిగా ప్రశ్నించినట్లు చెప్పారు. నేను నీకు అమ్ముడుపోయానా..?.. ఎమ్మెల్యేగిరిని కొన్నావా అని అడిగానాని పోచారం చెప్పుకొచ్చారు. మంత్రులకు ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా లిఫ్ట్ చేయడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
నా నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి నిధులు ఇవ్వాలని స్వయంగా సీఎం, మంత్రులుభట్టి,పొంగులేటికి చెప్పిన నిధులు మంజూరు కావడం లేదన్నారు. రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కలు సీఎం మాటలు వినడం లేదన్నారు. వేం నరేందర్ రెడ్డికి స్వయాన ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన పట్టించుకోవడం లేదన్నారు. వేం నరేందర్ రెడ్డి కి 50 సార్లు ఫోన్ చేసిన ఫోన్ అటెండ్ చేయడం లేదని పోచారం సీరియస్ అయ్యారు.
కేసీఆర్ హయాంలోనే నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి జరిగిందని, అన్నం పెట్టిన వాళ్లను ఎప్పుడు మర్చిపోలేనని పోచారం భావొద్వేగంతో మాట్లాడారు. అప్పటి రాజకీయ పరిణామాల వల్ల కొంతమంది దౌర్భాగ్యులు చేసిన పని వల్ల పార్టీ మారాల్సి వచ్చిందని పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి అసలు విషయాల్ని బైటపెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో పోచారం వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
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