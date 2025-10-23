English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pocharam Srinivas Reddy: తప్పనిపిస్తే చెప్పుతో కొట్టండి.!. పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమైందంటే..?

Pocharam Srinivas Reddy: తప్పనిపిస్తే చెప్పుతో కొట్టండి.!. పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమైందంటే..?

Pocharam srinivas reddy comments defaction case:  తన నియోజక వర్గం డెవలప్ మెంట్ కోసం మాత్రమే సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశానని  ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తనకు పదవులపై ఆశలేదని తెల్చి చెప్పారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 23, 2025, 08:34 PM IST
  • ఆరోపణలపై పోచారం సంచలన వ్యాఖ్యలు..
  • రాజీనామాకు రెడీ అంటూ క్లారిటీ..

Pocharam Srinivas Reddy: తప్పనిపిస్తే చెప్పుతో కొట్టండి.!. పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమైందంటే..?

pocharam Srinivas reddy sensational comments on mlas defection controversy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు రాజకీయంగా హట్ టాపిక్గా మారాయి. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సైతం తమ శాయశక్తుల గెలుపు కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. దీనిలో భాగంగా నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల యుద్దానికి దిగుతున్నారు. అన్ని పార్టీలు ఎలా అయిన జూబ్లిహీల్స్ పై తమ జెండా ఎగురవేయాలని తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల కేటీఆర్ బీఆర్ఎస్ నుంచి ఫిరాయింపులకు పాల్పడిన పది మంది ఎమ్మెల్యేలపై విరుచుకుపడ్డారు. అంతేకాకుండా.. వారు అసలు ఏపార్టీలో ఉన్నారో కూడా చెప్పుకొలేని దౌర్భగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నారనిఎద్దేవా చేశారు.ఈ నేపథ్యంలో మాజీ స్పీకర్, ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫిరాయింపుల అంశపై మాట్లాడారు.

స్పీకర్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్న కూడా దాన్ని స్వాగతిస్తామన్నారు. ముఖ్యంగా తన నియోజక వర్గం డెవలప్ మెంట్ పనుల కోసం మాత్రమే సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశానని స్పష్టం చేశారు. కొంత మంది కావాలని తనపై లేని పోనీ ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నారు. ప్రజలకు మంచి చేయడమే తనకు కావాల్సిందన్నారు.

గతంలో సీఎంగా ఉన్న కేసీఆర్ తన నియోజక వర్గంకు నిధులు కేటాయించారన్నారు. ప్రస్తుతం రేవంత్ రెడ్డిని కూడా నియోజక వర్గం డెవలప్ మెంట్ పనుల్లో భాగంగా కలిశానని తెల్చి చెప్పారు. ఇందులో తనకు ఇతర స్వార్థంఏమిలేదన్నారు.

Read more: BJP Ramchander Rao: ఇది రేవంతుద్దీన్ సర్కారు.!. గోరక్షకుడు సోనూసింగ్ కాల్పుల ఘటనపై బీజేపీ చీఫ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఒకవేళ తాను తన స్వార్థం కోసం పార్టీ ఫిరాయింపులకు పాల్పడినట్లు మీకు అన్పిస్తే చెప్పుతొ కొట్టండని కూడా ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ తన నిర్ణయం తప్పని ప్రజలు చేబితే.. వెంటనే రాజీనామా చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. కొంత మంది తానంటే గిట్టని వారు ఇలా తనపై ప్రజల్లో చెడ్డపేరు వచ్చేలా ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Pocharam Srinivas ReddyCM Revanth ReddyTelangana PoliticsTelangana MLAs Defection CaseBRS KCR

