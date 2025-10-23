Pocharam Srinivas Reddy: తప్పనిపిస్తే చెప్పుతో కొట్టండి.!. పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఏమైందంటే..?

pocharam Srinivas reddy sensational comments on mlas defection controversy: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు రాజకీయంగా హట్ టాపిక్గా మారాయి. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సైతం తమ శాయశక్తుల గెలుపు కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. దీనిలో భాగంగా నేతలు ఒకరిపై మరోకరు మాటల యుద్దానికి దిగుతున్నారు. అన్ని పార్టీలు ఎలా అయిన జూబ్లిహీల్స్ పై తమ జెండా ఎగురవేయాలని తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల కేటీఆర్ బీఆర్ఎస్ నుంచి ఫిరాయింపులకు పాల్పడిన పది మంది ఎమ్మెల్యేలపై విరుచుకుపడ్డారు. అంతేకాకుండా.. వారు అసలు ఏపార్టీలో ఉన్నారో కూడా చెప్పుకొలేని దౌర్భగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నారనిఎద్దేవా చేశారు.ఈ నేపథ్యంలో మాజీ స్పీకర్, ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫిరాయింపుల అంశపై మాట్లాడారు.
స్పీకర్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్న కూడా దాన్ని స్వాగతిస్తామన్నారు. ముఖ్యంగా తన నియోజక వర్గం డెవలప్ మెంట్ పనుల కోసం మాత్రమే సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశానని స్పష్టం చేశారు. కొంత మంది కావాలని తనపై లేని పోనీ ఆరోపణలు చేస్తున్నారన్నారు. ప్రజలకు మంచి చేయడమే తనకు కావాల్సిందన్నారు.
గతంలో సీఎంగా ఉన్న కేసీఆర్ తన నియోజక వర్గంకు నిధులు కేటాయించారన్నారు. ప్రస్తుతం రేవంత్ రెడ్డిని కూడా నియోజక వర్గం డెవలప్ మెంట్ పనుల్లో భాగంగా కలిశానని తెల్చి చెప్పారు. ఇందులో తనకు ఇతర స్వార్థంఏమిలేదన్నారు.
ఒకవేళ తాను తన స్వార్థం కోసం పార్టీ ఫిరాయింపులకు పాల్పడినట్లు మీకు అన్పిస్తే చెప్పుతొ కొట్టండని కూడా ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ తన నిర్ణయం తప్పని ప్రజలు చేబితే.. వెంటనే రాజీనామా చేస్తానని స్పష్టం చేశారు. కొంత మంది తానంటే గిట్టని వారు ఇలా తనపై ప్రజల్లో చెడ్డపేరు వచ్చేలా ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు.
