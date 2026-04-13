English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Pocharam Srinivas Reddy: ఇదెక్కడి దరిద్ర రాజకీయం.!. సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వం‌పై పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఫైర్.. వీడియో..

Pocharam srinivas reddy fires on congress govt: సీనియర్ నేతను మంత్రిగా పనిచేసిన తన ఫోన్ కాల్ ను సైతం తెలంగాణ మంత్రులు లేపడంలేదని పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అసలు తెలంగాణలో పాలన నడుస్తుందా అంటూ గరం గరం అయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 13, 2026, 12:20 PM IST
  • కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు పోచారం చివాట్లు..
  • కాళ్లు పట్టుకొవాలా అంటూ ఫైర్..

Trending Photos

Pocharam Srinivas reddy slams on revanth reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాలు సమ్మర్ లో మరింత హీట్ ను పెంచుతున్నాయి. ఇప్పటికే జీవన్ రెడ్డి అంశం కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతల మధ్య పెద్ద రచ్చగా మారింది. కాంగ్రెస్  ప్రభుత్వంపై జీవన్ రెడ్డి ఆరోపణల ఆస్త్రాలను సంధిస్తునే ఉన్నారు.  ముఖ్యంగా రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ గా చేసుకుని ఏపీపారేస్తున్నారు. రేవంత్ పాలనతో కాంగ్రెస్ గ్రాఫ్ దిగజారీందన్నారు. పీసీసీ కూడా రేవంత్ రెడ్డి కనుసన్నల్లో పనిచేస్తుందన్నారు.  ఈ రచ్చ కొనసాగుతుండగానే నిజామాబాద్ జిల్లా బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి  చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరింత అగ్నికి ఆజ్యం పోసేలా మారాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ముఖ్యంగా వర్ని మండలం సిద్ధాపూర్ రిజర్వాయర్‌ను ఆయన పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలో పెండింగ్ బిల్లులు ఎందుకు విడుదల చేయడం లేదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పై మండిపడ్డారు. కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చెల్లించకపోవడం వల్ల పనులు ఆగిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిధుల విడుదలపై తెలంగాణ మంత్రులకు ఫోన్ లు చేసిన పట్టించుకొవడంలేదన్నారు. ఈ వయసులో వారి కాళ్లు పట్టుకొవాలా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.

అసలు తెలంగాణలో ప్రభుత్వం పాలన నడుస్తుందా అంటూ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. తాను గతంలో ప్రజా ప్రతినిధుల సమస్యల కోసం అర్ధరాత్రి ఫోన్ వచ్చినా స్పందించినట్లు చెప్పుకొచ్చారు.  ప్రజల కోసం పనిచేసే నేతల ఫోన్‌లను కూడా లిఫ్ట్ చేయకపోవడం సరైన పద్ధతి కాదని తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.బఇదెక్కడి దరిద్ర రాజకీయాలు అంటూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాలనను మాజీ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి తూర్పార బట్టారు.  

ఈ క్రమంలో కొంత మంది ఈ వ్యాఖ్యలపై పోచారం తిరుగుబాటు బావుటా ఎగరేశారా ఏంటీ అంటూ కొత్త ప్రచారం తెర మీదకు తీసుకొచ్చారు. మరికొంత మంది జీవన్ రెడ్డి ఇటీవల పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రభుత్వంకు ఏంసలహా ఇచ్చారంటూ సెటైర్ లు వేశారు. అందుకే ఏదో హాడావిడి చేస్తున్నారని అంటున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Pocharam Srinivas ReddyCM Revanth ReddyCongress govtTelangana govttelangana minister

Trending News