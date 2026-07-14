/గోడదూకి వచ్చి అఘాయిత్యం.. కళ్లముందే కన్నకూతురిని ఎత్తుకెళ్లిన POCSO కేసు నిందితుడు..

Addagudur Pocso Case: రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితిపై ప్రజల్లో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.. షాబాద్ నరహంతకుడి అరాచక మారణకాండ సృష్టించిన భీభత్సం ఇంకా మరవక ముందే.. తాజాగా అడ్డగూడూరులో మరో దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది.. ఓ వైపు మహిళల రక్షణ కోసం కఠిన చట్టాలు తెస్తున్నామని ప్రభుత్వం చెబుతున్నా.. క్షేత్రస్థాయిలో కామాంధుల ఆగడాలకు అడ్డుకట్ట పడటం లేదు.. ఓ బాలికపై అఘాయిత్యానికి ఒడిగట్టిన పోక్సో కేసు నిందితుడు.. ఏకంగా అదే బాలికను కిడ్నాప్ చేయడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఇంతకీ ఇది ఎక్కడ జరిగింది.? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
గోడదూకి వచ్చి..
బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కొన్ని రోజుల క్రితం నిందితుడు అర్ధరాత్రి వేళ బాధితురాలి ఇంటి గోడదూకి లోపలికి ప్రవేశించాడు.. ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న మైనర్ బాలికపై అఘాయిత్యానికి యత్నించాడు.. బాలిక అప్రమత్తమై కేకలు వేయడంతో కుటుంబ సభ్యులు మేల్కొన్నారు. దీంతో నిందితుడు అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు.. ఈ ఘోరంపై బాలిక కుటుంబ సభ్యులు ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి.. స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో నిందితుడిపై ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు నిందితుడిపై పోక్సో (POCSO) చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.
పోలీసుల నిర్లక్ష్యమే శాపమైందా?
కేసు నమోదైనప్పటికీ.. స్థానిక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (SI) వ్యవహరించిన తీరుపై ఇప్పుడు తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతూ వస్తున్నాయి.. పోక్సో చట్టం కింద అత్యంత కఠినమైన సెక్షన్లు నమోదైనప్పటికీ.. నిందితుడిని వెంటనే అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించడంలో పోలీసులు నిర్లక్ష్యం చేశారని.. బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. SI నిందితుడిని రిమాండ్కు పంపకుండా.. స్టేషన్ నుంచే వదిలేశారని.. ఆ అండతోనే నిందితుడు మరింత బరితెగించాడని వారు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
కళ్లముందే బాలికను ఎత్తుకెళ్లిన నిందితుడు..
పోలీసుల చల్లని చూపుతో స్వేచ్ఛగా తిరిగిన నిందితుడు.. తనపై ఫిర్యాదు చేశారన్న కక్షతో పగ పెంచుకున్నాడు.. ఈ క్రమంలోనే పక్కా ప్రణాళికతో బాలికను ఎత్తుకెళ్లాడు. చట్టం తనను ఏమీ చేయలేదనే.. ధీమాతోనే నిందితుడు ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడని బాధితురాలి తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు ఆ రోజే నిందితుడిని జైలుకు పంపి ఉంటే.. ఈ రోజు మా బిడ్డ మా కళ్లముందే ఉండేది.. ఎస్ఐ నిర్లక్ష్యం వల్లే మా అమ్మాయికి ఈ గతి పట్టింది.. అంటూ బాధితురాలి కుటుంబం సభ్యులు ఆందోళనకు దిగిన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఉలిక్కిపడ్డ స్థానికులు..
ఈ ఘటనతో అడ్డగూడూరు పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు.. షాబాద్ ఘటన మరవక ముందే మరో బాలికకు ఇలాంటి అన్యాయం జరగడంపై మహిళా సంఘాలు, స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిందితుడిని తక్షణమే పట్టుకుని బాధితురాలిని సురక్షితంగా తలిదండ్రుల చెంతకు చేర్చాలని.. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిన SIపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
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