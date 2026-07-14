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గోడదూకి వచ్చి అఘాయిత్యం.. కళ్లముందే కన్నకూతురిని ఎత్తుకెళ్లిన POCSO కేసు నిందితుడు..

Addagudur: యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా అడ్డగూడూరులో దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది. కొన్ని రోజుల క్రితం ఒక మైనర్ బాలికపై  అఘాయిత్యానికి యత్నించిన నిందితుడిపై పోలీసులు పోక్సో (POCSO) చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడు పగతో ఆ బాలికను కిడ్నాప్ చేసిన ఘటన ఇప్పడు సంచలనంగా మారింది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 14, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:31 PM IST
గోడదూకి వచ్చి అఘాయిత్యం.. కళ్లముందే కన్నకూతురిని ఎత్తుకెళ్లిన POCSO కేసు నిందితుడు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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గోడదూకి వచ్చి అఘాయిత్యం.. కళ్లముందే కన్నకూతురిని ఎత్తుకెళ్లిన POCSO కేసు నిందితుడు..
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