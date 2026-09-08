/పోలీసుల దిగ్బంధనంలో అసెంబ్లీ పరిసర ప్రాంతాలు.. కొనసాగుతున్న బీఆర్ఎస్ నేతల అరెస్టుల పర్వం..

High Alert at Telangana Assembly Area: తెలంగాణ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాల నేపథ్యంలో నాంపల్లిలో ఉద్రిక్త వాతావరణం కనిపిస్తోంది. నిన్న సమావేశాల ప్రారంభం రోజే బీఆర్ఎస్, బీజేపీ నేతల వరుస ధర్నాలతో అసెంబ్లీ వద్ద తీవ్ర ఘర్షణలు తలెత్తాయి. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అరెస్టులు చేయడం కలకలం రేపింది. దీంతో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతల మధ్య తీవ్ర మాటల యుద్ధ నడిచింది. మరోవైపు ఇవాళ కూడా అసెంబ్లీ ముట్టడికి పలు ఉద్యోగ సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీలు, నిరుద్యోగ సంఘాలు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో పోలీసులు అలర్ట్ అయ్యారు. అసెంబ్లీ వద్ద ఇప్పటికే ప్రత్యేక పోలీసుల బలగాలు భారీగా మోహరించాయి. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పలువురి నేతలను హౌస్ అరెస్టులు కూడా చేస్తున్నారు.
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీల అరెస్ట్..
బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్కుమార్ను అరెస్ట్ చేశారు పోలీసులు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్పై చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ వద్ద హైడ్రామా నడిచింది. ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కింద కేసు నమోదు చేసిన సైఫాబాద్ పోలీసులు..నారాయణగూడ పోలీస్ స్టేషన్కు తరలించారు. శాసనసభ ప్రాంగణంలో తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపాయి. ఆయన స్పీకర్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ కాంగ్రెస్ ఆరోపిస్తోంది. ఈ ఉదయం ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు ఇంటికి చేరుకున్న పోలీసులు.. ఆయన్ని ఇంట్లోంచి బయటకు రావాలని పిలిచారు. అయితే అందుకు ఆయన నిరాకరించారు. దీంతో ఉన్నతాధికారులు ఆయనతో మాట్లాడిన అనంతరం.. అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయడంతో కాసేపు ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
మన్నె క్రిశాంక్ ఇంటి దగ్గర హై టెన్షన్..
బిఆర్ఎస్ నాయకుడు మన్నే క్రిశాంక్ ఇంటి వద్ద కూడా హైడ్రామా నెలకొంది. గేటు తీయకపోతే పోలీసులకు అక్కడ గేట్ సెక్యూరిటీతో వాగ్వాదం. ఇంట్లో చిన్న పాప ఉంది పోలీసులు ఇంటి లోపటికి రావడం కుదరదన్నారు. క్రిశాంక్ ఇంట్లో లేడని పోలీసులతో క్రిశాంక్ సతీమణి సుహాసిని వాదన.
మరోవైపు మరో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ నవీన్కుమార్ను సైతం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తనను అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారంటూ మధు చెప్పారు. తాతా మధును నారాయణగూడ పీఎస్కు తరలించారు. ఆయనపై ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదైనట్లు సమాచారం. ఇవాళ నాంపల్లి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
ఇటు.. అసెంబ్లీ గేటు వద్ద నిన్నటి పరిణామాల నేపథ్యంలో మొత్తం మూడు కేసులు నమోదు అయినట్లు సమాచారం. పోలీసులతో అనుచితంగా ప్రవర్తించినందుకుగానూ బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, సీనియర్ నేత హరీష్ రావు, ఎల్బీనగర్ ఎమ్మెల్యే సుదీర్రెడ్డి సహా మరికొందరిపై బీఎన్ఎస్లోని పలు సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు పెట్టారు.
తాతా మధు వ్యాఖ్యలు.. స్పీకర్ కంటతడి..
తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపాయి. కలత చెందిన స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ సభలో కంటతడి పెట్టారు. ఆ సమయంలో మధు వ్యాఖ్యలు స్పీకర్కే కాదు.. నాలుగు కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు జరిగిన అవమానం అని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. పార్టీలకు అతీతంగా సభలోని ప్రతి సభ్యుడు ఈ వ్యాఖ్యలను ఖండించాలని కోరారు. ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ క్షమాపణ చెప్పాలని, అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన సభ్యుడి సభ్యత్వాన్ని శాశ్వతంగా బర్తరఫ్ చేయాలని సీఎం డిమాండ్ చేశారు.
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