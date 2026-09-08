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పోలీసుల దిగ్బంధనంలో అసెంబ్లీ పరిసర ప్రాంతాలు.. కొనసాగుతున్న బీఆర్ఎస్ నేతల అరెస్టుల పర్వం..

Telangana Assembly Session:  తెలంగాణ శాసన సభ వర్షాకాల సమావేశ నేపథ్యంలో నిన్న జరిగిన సంఘటనల నేపథ్యంలో పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. అంతేకాదు అసెంబ్లీ పరిసర ప్రాంతాలను తమ అధీనంలోకి తీసుకున్నారు. ఎలాంటి అవాంఛీనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 08, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 10:13 AM IST
పోలీసుల దిగ్బంధనంలో అసెంబ్లీ పరిసర ప్రాంతాలు.. కొనసాగుతున్న బీఆర్ఎస్ నేతల అరెస్టుల పర్వం..
Image Credit: Telangana Assembly (ZEE News /Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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