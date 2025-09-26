Falaknuma Exprerss Video: పండగ వేళ హైటెన్షన్... ట్రైన్ లో టెర్రరిస్టులంటూ ఫోన్ కాల్.. ఘట్ కేసర్ వద్ద తనిఖీలు.. వీడియో..

Police checking Falaknuma express halted at ghatkesar Hyderabad: ప్రస్తుతం దేశంలో ఎక్కడ చూసి దేవీ నవరాత్రుల్ని ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో జరుపుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో భిన్నత్వంలో ఏకత్వంలా కులమతాలకు అతీతంగా ఒకరి పండగల్నిమరోకరు గౌరవించుకుంటు పండగల్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే.. కొంత మంది టెర్రిస్టులు, మతోన్మాదులు.. మతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టాలని టార్గెట్ పెట్టుకుని ముఖ్యంగా పండగల వేళ కుట్రలు చేస్తుంటారు.
ఘట్కేసర్ రైల్వేస్టేషన్లో పోలీసుల తనిఖీలు
హౌరా నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్తున్న ఫలక్నుమా ఎక్స్ప్రెస్ రైలుని ఆపి తనిఖీలు
రైలులో ఉగ్రవాదులు ఉన్నారన్న సమాచారంతో తనిఖీలు చేపట్టిన.. RPF, GRP, ఘట్కేసర్ పోలీసులు pic.twitter.com/Bce5GBvSK3
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 26, 2025
ఈ నేపథ్యంలో హౌరా నుంచి సికింద్రాబాద్ వస్తున్న రైలులో టెర్రరిస్టులు వస్తున్నారంటూ ఫోన్ కాల్ రావడంతో రైల్వే పోలీసులు అప్రమత్తం అయ్యారు. వెంటనే రైలును ఘట్ కేసర్ వద్ద ఆపి తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ ఆకస్మిక పరిణామంలో ప్రయాణికులు టెన్షన్ కు గురయ్యారు. బలగారు భారీగా రైల్వే ప్లాట్ ఫామ్ మీదకు చేరుకున్నాయి.
విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు చర్లపల్లి ఆర్పీఎఫ్, జీఆర్పీ, ఘట్కేసర్ పోలీసులతో కూడిన ప్రత్యేక బృందాలు ఈ ఉదయం రంగంలోకి దిగాయి. ఘట్కేసర్ స్టేషన్లో రైలును ఆపిన వెంటనే ప్రతి బోగీలోకి ప్రవేశించి అణువణువునా సోదాలు నిర్వహించారు. అనుమానితుల్ని ప్రశ్నలు వేసి లగేజీల్ని పరిశీలించారు.
దీంతో ప్రయాణికులంతా ఏంజరుగుతుందో అని తీవ్ర టెన్షన్ లకు గురయ్యారు. చివరకు, రైలులో ఎలాంటి అనుమానాస్పద వస్తువులు గానీ, వ్యక్తులు గానీ లేరని పోలీసులు నిర్ధారించుకున్నారు. అనంతరం రైలుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో అధికారులు, ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అనంతరం ఫలక్నుమా ఎక్స్ప్రెస్ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్కు బయలుదేరి వెళ్లింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
