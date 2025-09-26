English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Falaknuma Exprerss Video: పండగ వేళ హైటెన్షన్... ట్రైన్ లో టెర్రరిస్టులంటూ ఫోన్ కాల్.. ఘట్ కేసర్ వద్ద తనిఖీలు.. వీడియో..

Terror Threat in Falaknuma Express: హౌరా నుంచి సికింద్రాబాద్ వస్తున్న ఫలక్‌నుమా ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో ఉగ్రవాదులు ఉన్నారనే సమాచారంతో రైల్వే, స్థానిక పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఘట్ కేసర్ వద్ద రైలును నిలిపివేశారు. భారీ ఎత్తున బలగాలు ప్రతి భోగిలో వెళ్లి అణువణువు తనిఖీలు చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 26, 2025, 01:10 PM IST
  • హైదరాబాద్ కు టెర్రరిస్టులంటూ ఫోన్ కాల్..
  • రంగంలోకి దిగిన బలగాలు..

Trending Photos

Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
5
BSNL New Recharge Plan
Best Recharge Plan: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. సింగిల్ రీఛార్జ్‌తో 11 నెలల వ్యాలిడిటీ.. రోజుకు 1.5GB డేటాతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్..!
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
5
school holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు మరో బంపర్‌ గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి స్కూళ్లకు సెలవుల ప్రకటన..!
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
5
Ameesha patel
Ameesha Patel: ఆ హీరోతో ఒక్కరాత్రి గడిపినా చాలు..పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Idli Dosa For Diabetics: షుగర్ పేషంట్స్ ఇడ్లీ, దోశ తినొచ్చా.. తినకూడదా.. బయటపడిన షాకింగ్ నిజం..
5
Idli For Diabetics
Idli Dosa For Diabetics: షుగర్ పేషంట్స్ ఇడ్లీ, దోశ తినొచ్చా.. తినకూడదా.. బయటపడిన షాకింగ్ నిజం..
Falaknuma Exprerss Video: పండగ వేళ హైటెన్షన్... ట్రైన్ లో టెర్రరిస్టులంటూ ఫోన్ కాల్.. ఘట్ కేసర్ వద్ద తనిఖీలు.. వీడియో..

Police checking Falaknuma express halted at ghatkesar Hyderabad: ప్రస్తుతం దేశంలో ఎక్కడ చూసి దేవీ నవరాత్రుల్ని ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో జరుపుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో భిన్నత్వంలో ఏకత్వంలా కులమతాలకు అతీతంగా ఒకరి పండగల్నిమరోకరు గౌరవించుకుంటు పండగల్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే.. కొంత మంది టెర్రిస్టులు, మతోన్మాదులు.. మతాల మధ్య చిచ్చుపెట్టాలని టార్గెట్ పెట్టుకుని ముఖ్యంగా పండగల వేళ కుట్రలు చేస్తుంటారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఈ నేపథ్యంలో హౌరా నుంచి సికింద్రాబాద్ వస్తున్న రైలులో టెర్రరిస్టులు వస్తున్నారంటూ ఫోన్ కాల్ రావడంతో రైల్వే పోలీసులు అప్రమత్తం అయ్యారు. వెంటనే రైలును ఘట్ కేసర్ వద్ద ఆపి తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ ఆకస్మిక పరిణామంలో ప్రయాణికులు టెన్షన్ కు గురయ్యారు. బలగారు భారీగా రైల్వే ప్లాట్ ఫామ్ మీదకు చేరుకున్నాయి. 

విశ్వసనీయ  సమాచారం మేరకు చర్లపల్లి ఆర్పీఎఫ్, జీఆర్పీ, ఘట్‌కేసర్ పోలీసులతో కూడిన ప్రత్యేక బృందాలు ఈ ఉదయం రంగంలోకి దిగాయి. ఘట్‌కేసర్ స్టేషన్‌లో రైలును ఆపిన వెంటనే ప్రతి బోగీలోకి ప్రవేశించి అణువణువునా సోదాలు నిర్వహించారు. అనుమానితుల్ని ప్రశ్నలు వేసి లగేజీల్ని పరిశీలించారు.

Read more: Telangana Heavy Rains:  తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. సీఎస్, ఉన్నతాధికారులతో సీఎం రేవంత్ సమీక్ష,  కీలక ఆదేశాలు..

 దీంతో ప్రయాణికులంతా ఏంజరుగుతుందో అని తీవ్ర టెన్షన్ లకు గురయ్యారు. చివరకు, రైలులో ఎలాంటి అనుమానాస్పద వస్తువులు గానీ, వ్యక్తులు గానీ లేరని పోలీసులు నిర్ధారించుకున్నారు. అనంతరం రైలుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో అధికారులు, ప్రయాణికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అనంతరం ఫలక్‌నుమా ఎక్స్‌ప్రెస్ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్‌కు బయలుదేరి వెళ్లింది. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadFalaknuma ExpressTerror attackGhatkesarTerrorist in Trains

Trending News