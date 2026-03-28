English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • IPL 2026: ఐపీఎల్‌ ప్రారంభం వేళ సజ్జనార్‌ కీలక విజ్ఞప్తి.. వారికి సీరియస్‌ వార్నింగ్‌

IPL 2026: ఐపీఎల్‌ ప్రారంభం వేళ సజ్జనార్‌ కీలక విజ్ఞప్తి.. వారికి సీరియస్‌ వార్నింగ్‌

IPS VC Sajjanar Request To Say No To Betting A Head IPL 2026 Season Launch: ఐపీఎల్‌ సరికొత్త సీజన్‌ ప్రారంభమవడంతో క్రికెట్‌ అభిమానులు పండుగ చేసుకుంటున్నారు. ఐపీఎల్‌ ప్రారంభం ఎంత సంతోషాన్నిస్తుందో అదే స్థాయిలో బెట్టింగ్‌లు భారీగా జరుగుతుంటాయి. ఆ బెట్టింగ్‌ భూతానికి దూరంగా ఉండాలని పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సజ్జనార్‌ సూచించారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 28, 2026, 04:20 PM IST

Say No To Cricket Betting: క్రీడా ప్రపంచంలో ఐపీఎల్‌కు ఉన్నంత క్రేజ్‌ ఏ ఆటకు లేదు. అలాంటి ఐపీఎల్‌ సరికొత్త సీజన్‌ ప్రారంభమవడంతో బెట్టింగ్‌ రాయుళ్లు పండుగ చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఐపీఎల్‌ 2026పై బెట్టింగ్‌లు పెరిగే అవకాశం ఉండడంతో హైదరాబాద్‌ పోలీసులు కీలక ప్రకటన చేశారు. ఐపీఎల్‌పై క్రికెట్‌ బెట్టింగ్‌ కొనసాగితే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఐపీఎల్‌ బెట్టింగ్‌ కోసం జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోకూడదని యువతకు పోలీసులు సూచించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

బెట్టింగ్ ఊబిలో పడొద్దు.. బతుకును ఛిద్రం చేసుకోవద్దని హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ వీసీ సజ్జనార్‌ సూచించారు. ఐపీఎల్ సీజన్ మొదలవుతున్న తరుణంలో క్రికెట్‌ను కేవలం క్రీడగా ఆస్వాదించాలని.. బెట్టింగ్ ఊబిలో పడి జీవితాలను నాశనం చేసుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. గతంలో బెట్టింగ్‌ యాప్‌ల నిషేదంపై ప్రచారం చేయడంతో వందలాది యాప్‌లను ప్రభుత్వం నిషేధించిందని తెలిపారు. ఇప్పుడు టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వంటి సోషల్ మీడియా వేదికగా ఐపీఎల్‌ క్రికెట్‌ దందా కొత్త రూపం దాల్చిందని వెల్లడించారు.

కేవలం డబ్బు కోసం ఇటువంటి ప్రమాదకరమైన యాప్‌లను ప్రమోట్ చేసే సోషల్ మీడియా ఇన్‌ప్లుయెన్సర్లపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని సజ్జనార్‌ హెచ్చరించారు. ఆన్‌లైన్ మాత్రమే కాకుండా ఫామ్ హౌస్‌లు, రహస్య ప్రాంతాల్లో సాగే ఆఫ్‌లైన్ బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడుతుండడంతో వారిపై తమ ప్రత్యేక నిఘా ఉంటుందని తెలిపారు. బెట్టింగ్‌తో అప్పులపాలై కుటుంబాలు రోడ్డున పడే పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దని సూచించారు. మీ పరిసరాల్లో ఎవరైనా బెట్టింగ్‌కు పాల్పడుతున్నట్లు తెలిస్తే వెంటనే డయల్ 100 లేదా వాట్సాప్ నంబర్ 94906 16555 కు సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సజ్జనార్‌ సూచించారు.

ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌ శనివారం ప్రారంభమైంది. తొలి మ్యాచ్‌ సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌, రాయల్‌ చాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు మధ్య జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. గతేడాది చాంపియన్‌గా నిలిచిన ఆర్‌సీబీ మరోసారి ట్రోఫీని సాధించాలనే కసితో ఆడనుండగా.. ఈసారి కూడా అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసి ఈ సీజన్‌లో సత్తా చాటాలని హైదరాబాద్‌ ఉవ్విళ్లూరుతోంది. మరి ఈ రెండు జట్ల మధ్య జరిగే పోరు ఎలా ఉంటుందనేది ఉత్కంఠ నెలకొంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

IPL 2026VC SajjanarHyderabad Policecricketsports

Trending News