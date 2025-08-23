English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Suryapet Constable: పోలీసు కానిస్టేబుల్‌పై పోక్సోకేసు.. సూర్యపేటలో సంచలనం.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Pocso Case on constable suryapet: కానిస్టేబుల్  కృష్ణంరాజుపై పోలీసులు పోక్సొ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు అతగాడు నాలుగు పెళ్లిళ్లను చేసుకున్నాడని విచారణలో బైటపడింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 23, 2025, 07:36 PM IST
  • కానిస్టేబుల్ పై పోక్సో కేసు..
  • విచారణ చేపట్టిన అధికారులు..

Suryapet Constable: పోలీసు కానిస్టేబుల్‌పై పోక్సోకేసు.. సూర్యపేటలో సంచలనం.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Pocso case against constable Krishnam raju in suryapet: సమాజంలో ఎవరికైన అన్యాయం జరిగితే ముందుగా పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్తారు. స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసి తమకు ఎలాగైన న్యాయం చేయాలని వేడుకుంటారు. సమాజంలో పోలీసులకు ఒక ఉన్నత మైన స్థానం ఉంది. కానీ కొంత మంది పోలీసులు మాత్రం ఖాకీ బట్టలు వేసుకుని బాధితులకు న్యాయంచేయకుండా అన్యాయం చేస్తారు.

ముఖ్యంగా స్టేషన్ కు వచ్చిన బాధితుల్ని పీడించుకుని లైంగికంగాను వేధిస్తారు.ఈ క్రమంలో కొంత మంది ఇలాంటి పనులు చేసిన కూడా.. మొత్తం డిపార్ట్ మెంట్ కు సమాజంలో చెడ్డపేరు వస్తుంది. తెలంగాణలోని సూర్యపేటలో కానిస్టేబుల్ ఘటన పెనుదుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై ఉన్నతాధికారులు విచారణ చేపట్టారు.

వరుస వివాహాలు చేసుకుంటూ, చివరకు ఓ మైనర్ బాలికను సైతం పెళ్లాడిన కానిస్టేబుల్‌పై ఉన్నతాధికారులు కఠిన చర్యలు చేపట్టారు. ఈ విషయంపై విచారణ జరిపిన అనంతరం సదరు కానిస్టేబుల్‌ను విధుల్లో నుంచి సస్పెండ్ చేస్తూ సూర్యాపేట జిల్లా ఎస్పీ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అంతేకాకుండా, తాజాగా అతనిపై పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు.

చివ్వెంల మండలానికి చెందిన కృష్ణంరాజు.. 2012 లో కానిస్టేబుల్ గా విధుల్లో చేరాడు. ఇతగాడు.. తొలుత సూర్యపేటకు చెందిన యువతిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు. రెండు నెలల్లోనే విడాకులు తీసుకున్నాడు. అనంతరం మహబూబాబాద్ జిల్లాకు చెందిన మరో యువతిని రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆరునెలల్లోనే మరల భార్యతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు.

ఆ తర్వాత మరల.. సూర్యాపేట జిల్లాకు చెందిన 16 ఏళ్ల మైనర్ బాలికను మూడో వివాహం చేసుకున్నాడు. కొన్నినెలల తర్వాత గొడవలు రావడంతో మరల నాలుగో పెళ్లికి రెడీ అయ్యాడు. దీంతో ఇతగాడి యవ్వారం అందరికి తెలియడంతో ఉన్నతాధికారుల వరకు వెళ్లింది. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన అధికారులు తాజాగా.. పోక్సో కేసు నమోదు చేసి, అతడ్నిసస్పెండ్ చేశారు.

 

