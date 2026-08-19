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Mahabubabad: విద్యార్థుల పీక పట్టుకున్న పోలీసులు.!. మహబూబాబాద్ పాలిటెక్నిక్ నిరసనల్లో దారుణం.. వీడియో వైరల్..

Polytechnic students protest: స్కిల్ వర్సిటిలో పాలిటెక్నిక్ కాలేజీల విలీనంకు  సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెచ్చిన శక్తి స్కీమ్ , జీవో 97పై విద్యార్థుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిరసనలు మిన్నంటాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 19, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:27 PM IST
Mahabubabad: విద్యార్థుల పీక పట్టుకున్న పోలీసులు.!. మహబూబాబాద్ పాలిటెక్నిక్ నిరసనల్లో దారుణం.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: mahabubabadpolytechnicstudentprotest

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Mahabubabad: విద్యార్థుల పీక పట్టుకున్న పోలీసులు.!. మహబూబాబాద్ పాలిటెక్నిక్ నిరసనల్లో దారుణం.. వీడియో వైరల్..
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