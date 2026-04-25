V.Prakash Emotional Interview: తెలంగాణ ఉద్యమ ప్రస్థానంలో కేసీఆర్ వెన్నంటూ ఉంటూ.. ఆయన వెంట నడిచిన మేధావుల్లో వి. ప్రకాశ్ కూడా ఒకరు. తాజాగా ఆయన ఓ టీవీ ఛానెల్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. వి. ప్రకాశ్ చెబుతున్న మాటలు వింటుంటే.. రాజకీయాలు ఎంత కఠినంగా ఉంటాయన్న విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. వ్యక్తిగత బంధాలకు, రాజకీయ విభేదాలకు మధ్య ఉండే ఆ సన్నని గీత చెరిగిపోయినప్పుడు కలిగే బాధ వి. ప్రకాశ్ మాటల్లో స్పష్టంగా కనిపించింది.
రాజకీయాలు ఏమైనా కానీ.. ఎలాగైనా ఉండని.. కానీ మనుషుల మధ్య ఉండే బంధాలు..అనుబంధాలు ముఖ్యం కదా అంటూ ప్రకాశ్ తన గుండెల్లోని బాధను భయటపెట్టారు. గతంలో కేసీఆర్ తన తల్లిని ఎంతో గౌరవించేవారు అంటూ గుర్తు చేసుకున్నారు. కేసీఆర్ మా అమ్మను తన ఇంటికి పిలిచి ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి భోజనం వడ్డీంచారు. రెండుసార్లు చీరలు పెట్టి ఎంతో గౌరవించారు. గొప్ప కొడుకును కన్నావ్ అమ్మా అంటూ మెచ్చుకున్నారు.. కానీ అంతటి గౌరవం ఇచ్చిన వ్యక్తే.. మా అమ్మ మరణించినప్పుడు కనీసం వచ్చి పరామర్శించలేదు అంటూ ప్రకాశ్ భావోద్వేగంతో మాట్లాడారు. రాజ్యంగబద్దమైన పదవిలో ఉన్నప్పుడు తన పుట్టినరోజుకు ఆశీస్సులు తీసుకుంటానని అపాయింట్ మెట్ అడిగితే ఇవ్వలేదు.. పాత మిత్రులను ఇలా విస్మరించడం కేసీఆర్ కే నష్టమంటూ ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఇక కేసీఆర్ పై తనకు వ్యక్తిగత కోపం ఉన్నా.. ఆయన చేసిన డెవలప్ ను మాత్రం ప్రకాశ్ మనస్ఫూర్తిగా కొనియాడారు. గత 75ఏండ్ల కాలంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనంత ప్రగతిని కేసీఆర్ 10ఏండ్ల కాలంలో సాధించారన్నారు. ముఖ్యంగా సాగునీరు, భూగర్భ జలాలు, పర్యావరణ రంగాల్లో కేసీఆర్ చేసిన కృషి ఆసాధారణమని..దీనిని ఎవరూ కాదనలేరన్నారు.
Also Read: Gold Rate: మహిళలకు భారీ గుడ్ న్యూస్.. రూ. 10,000 తగ్గిన ధర.. బంగారం, వెండి ధరలు ఇంకా తగ్గుతాయా?
ఇక కవిత కొత్తగా స్థాపించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన పార్టీపేరుపై ప్రకాశ్ ఫైర్ అయ్యారు. ఇప్పటికే ఉనికిలో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పేరును పోలిన పేరు పెట్టడం అనైతికమన్నారు. దీనిని ఒక సామాన్యుడి మాటల్లో చెబుతూ.. వదిలేసిన ఎంగిలి ప్లేటులో మెతుకులు ఏరుకోవడం ఎందుకు అంటూ ఘాటు విమర్శలు చేశారు. కవిత నిర్ణయం తొందరపడి ఒక కోయిల ముందే కూసిందన్నట్లుగా ఉందని.. సరైనా ఎజెండా లేకుండా కేవలం తండ్రిపై కోపంతో పార్టీ పెట్టడం సరికాదన్నారు.
అటు కవిత కాళేశ్వరంపై చేసిన విమర్శలను ప్రకాశ్ కొట్టిపారేశారు. ప్రాజెక్టు ఫలితాలు రావడానికి సమయం పడుతుందని.. ఇంటికి పిల్లర్లు వేసిన వెంటనే కాపురం చేయలేం కదా.. కాళేశ్వరం తెలంగాణకు ప్రాణధార..దానిపై సొంత పార్టీ వాళ్లే విమర్శలు చేయడం వారి అపరిపక్వతకు నిదర్శనమన్నారు. తెలంగాణ గడ్డపై కొత్తపార్టీలు పెట్టి నిలదొక్కుకోవడం అంత ఈజీ కాదన్నారు. గతంలో ఎంతో మంది ఉద్దండులు పార్టీలు పెట్టి విఫలమైన విషయాలను గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కవిత అధికారంలోకి రావడం అసాధ్యమన్నారు. కేవలం పార్టీని నిలబెట్టుకుంటేనే గొప్ప అంటూ తేల్చి చెప్పారు.
Also Read: Business Idea: మహిళలూ చేతిలో రూ. 5వేలు ఉంటే చాలు.. నెలకు రూ. 30వేలు సంపాదించే బెస్ట్ ఐడియా ఇదే..!!
