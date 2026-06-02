/Telangana: పండించిన పాపానికి కన్నీరే మిగిలిందా? ధాన్యం కొనుగోళ్లపై రాజకీయం!

Telangana Latest News: రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోళ్ల చుట్టూ సాగుతున్న రాజకీయ రగడ సామాన్య రైతుల పాలిట శాపంగా మారింది.. అన్నం పెట్టే అన్నదాతను ఆదుకోవాల్సింది పోయి.. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు సంధించుకోవడానికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ వస్తున్నారు.. ఈ రాజకీయ చదరంగంలో ధాన్యం అమ్ముకోలేక.. అమ్ముకున్న డబ్బులు రాక రైతులు అష్ట కష్టాలు పడుతున్నారు. కొన్నిచోట్లనైతే రైతులు వారాల తరబడి మిల్లర్ల కొనుగోలు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఒకవైపు వర్షాలు కురుస్తుంటే.. మరోవైపు వడ్లు కొనుగోలు చేయలేకపోవడంతో రైతులంతా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతూ వస్తున్నారు..
అగమ్యగోచరంగా ఐకెపి కేంద్రాలు..
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏర్పాటుచేసిన ఐకెపి కేంద్రాల్లో ధాన్యం రాశులు కుప్పలు తిప్పలుగా పేరుకు పోతున్నాయి.. రైతులు తమ పంటను అమ్ముకోవడానికి వారాల తరబడి నిరీక్షించాల్సి వస్తోంది.. సరిపడ గన్ని బ్యాగులు లేకపోవడంతో పాటు లారీల కోరత ఏర్పడడం, మిల్లుల తరలింపులో జాప్యం వంటి కారణాలతో కొనుగోలు ప్రక్రియ నత్తనడకన సాగుతోంది. ఈలోగా అకాల వర్షాలు కురుస్తుండడంతో.. ఎంతో శ్రమించి పండించిన పంట కళ్ళముందే తడిసి ముద్దవుతోంది.. ధాన్యం మొలకెత్తడంతో రైతులు కన్నీరు అవుతున్నారు..
ఈ సంక్షోభంపై అధికారిక కాంగ్రెస్తో పాటు ప్రతిపక్ష బిజెపి మధ్య మాటల యుద్ధం ముదిరింది. రైతుల వద్ద ప్రతీ గింజ కొంటామని.. అయితే, తాము సేకరించిన ధాన్యాన్ని కేంద్రం వెంటనే ఎగుమతి చేసుకునేలా సహకరించాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తుంది.. కేంద్రం కావాలనే రాష్ట్రంపై వివక్ష చూపుతోందని ఆరోపిస్తోంది.. ఇదిలా ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను కేంద్రంపై నెట్టడం పొరపాటుగా మారిందని.. బిజెపి మండిపడుతోంది.. మిల్లుల కేటాయింపులో.. రవాణాలు ప్రభుత్వం విఫలమైందని.. రైతులను నట్టేట ముంచి.. రాజకీయ లబ్ది పొందాలని చూస్తోందని విమర్శిస్తోంది..
ఐకెపి కేంద్రాల్లోనే.. తూకం వేయడంలో జాప్యం జరుగుతుండడంతో అదనపు తరుగు పేరుతో మిల్లర్లు రైతులను నిలువు దోపిడీ చేస్తున్నారు.. క్వింటాల్కు ఐదు నుంచి పది కిలోల వరకు తరుగు తీస్తుండడంతో రైతులకు భారీ నష్టం వాటిల్లుతోంది.. మరోవైపు వర్షానికి తడిసిన ధాన్యాన్ని కొనేందుకు అధికారులు నిరాకరిస్తుండడంతో అన్నదాతకు దిక్కుతోచని స్థితి ఏర్పడింది.. పంట పండించే వరకు ఒక యుద్ధం.. పండించిన పంటను అమ్ముకోవడానికి మరో యుద్ధం చేయాల్సి వస్తోంది.. సర్కారుల గొడవలు రైతుల బతుకులు చిత్రమవుతున్నాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు..
