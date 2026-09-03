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హామీల అమలుపై వెనక్కి తగ్గిన సర్కార్.. నిధుల కొరతే కారణమన్న మంత్రి పొంగులేటి..!!

Ponguleti Srinivas Reddy: ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల అమలుపై తెలంగాణ సర్కార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన కొన్ని హామీలను ప్రస్తుతం అమలు చేయలేకపోతున్నామని.. దానికి ప్రధాన కారణం నిధుల కొరతలేనని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి బహిరంగంగానే అంగీకరించారు. ప్రభుత్వ ఖజానాలో సరిపోయే నిధులు లేవని.. అందుకే కొన్ని హామీల అమలులో ఆలస్యం జరుగుతోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 03, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:48 AM IST
హామీల అమలుపై వెనక్కి తగ్గిన సర్కార్.. నిధుల కొరతే కారణమన్న మంత్రి పొంగులేటి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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హామీల అమలుపై వెనక్కి తగ్గిన సర్కార్.. నిధుల కొరతే కారణమన్న మంత్రి పొంగులేటి..!!
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