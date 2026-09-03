/హామీల అమలుపై వెనక్కి తగ్గిన సర్కార్.. నిధుల కొరతే కారణమన్న మంత్రి పొంగులేటి..!!

Ponguleti Srinivas Reddy: కాంగ్రెస్ సర్కార్ ఇచ్చిన కొన్ని హామీలను అమలు చేయలేకపోయామని.. రాష్ట్ర రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి బహిరంగంగానే అంగీకరించారు. నిధుల కొరత వల్లే కొన్ని స్కీముల అమలు సరిగ్గా జరగలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. కాంగ్రెస్ సర్కార్ 1000 రోజుల పాలన పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా బుధవారం సచివాలయంలో మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, వాకిటి శ్రీహరి.. మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ తో కలిసి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడారు. గత 1000 రోజులుగా తమ ప్రభుత్వం ప్రజాసంక్షేమమే ధ్యేయంగా ముందుకు వెళ్లిందన్నారు. అయితే ఈ సమావేశంలో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలపై పొంగులేటి ప్రశంసలు కురిపించడం విశేషం. బీఆర్ఎస్ హయాంలో మంచి స్కీములు వచ్చాయని.. వాటిని తాము ఎలాంటి భేషజాలు లేకుండానే కొనసాగిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. కల్యాణ లక్ష్మీ వంటి స్కీములను తాము కూడా అమలు చేస్తున్నామని పొంగులేటి తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ తీసుకువచ్చిన ధరణినిని కూడా పొంగులేటి ప్రశంసించారు. భూములకు ధరణితో పూర్తి భద్రత లభించిందన్నారు. ఆ తర్వాత సర్దుకుని ధరణి కాదు.. భూభారతి అన్నారు. ఇక 22ఏ నిషేధిత భూముల వివాదంపై కూడా మంత్రి పొంగులేటి స్పందించారు. ఇప్పటికే వాటికి సంబంధించిన ఇబ్బందులను తొలగిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. 22 ఏ భూములపై అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తామంటున్న మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సవాల్ మంత్రి స్వీకరిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
అసెంబ్లీలోనే తేల్చుకుందామని.. ఆధారాలతోనే రావాలని.. తాను కూడా సమాధానం చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని మంత్రి తెలిపారు. ఇక మీడియా సమావేశం అనంతరం విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పకుండానే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. అయితే ఇప్పటికే ప్రతిపక్ష నేతగా కేసీఆర్ ను రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో పార్లమెంట్ కు వెళ్లి సోనియా గాంధీని కూడా రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తారని మీడియా అడిగిన ప్రశ్నలకు అది వేరు.. ఇది వేరు అంటూ తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేశారు. భద్రాచలం రామయ్య దేవాలయానికి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రూ. 1000 కోట్లు ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వలేదని మంత్రి గుర్తు చేశారు. అయితే దీనిపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి రూ. 1000 కోట్లు ఇస్తామని ప్రకటించి ఏడాదిన్నర అవుతుందని.. ఇప్పటికీ ఎందుకు ఇవ్వలేదని ప్రశ్నించగా.. ఇస్తామంటూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.
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