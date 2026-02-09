English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hyderabad Power Cut: హైదరాబాద్ నగర వాసులకు ముఖ్య గమనిక. నేడు నగరంలోని పలు కీలక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడనుంది. విద్యుత్ లైన్ల నిర్వహణ, ఫీడర్ల మరమ్మతుల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విద్యుత్ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 9, 2026, 07:29 AM IST

Power Cut: హైదరాబాద్‌ నగర వాసులకు అలర్ట్.. నేడు ఈ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ కోతలు..!

Hyderabad Power Cut Today: హైదరాబాద్ నగర వాసులకు ముఖ్య గమనిక. నేడు నగరంలోని పలు కీలక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడనుంది. విద్యుత్ లైన్ల నిర్వహణ, ఫీడర్ల మరమ్మతుల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విద్యుత్ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా యూసుఫ్‌గూడ, బంజారాహిల్స్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు తమ పనులను ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. నగరంలో విద్యుత్ వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేసేందుకు మరియు రాబోయే వేసవి కాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, పాతబడిన విద్యుత్ తీగలను మార్చడం, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ల నాణ్యతను తనిఖీ చేయడం వంటి పనులను విద్యుత్ శాఖ చేపడుతోంది. 

ఇందులో భాగంగా వివిధ ఫీడర్ల వద్ద మరమ్మతులు అవసరం కావడంతో, ఆయా ప్రాంతాల్లో సరఫరాను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నారు. ఈ అంతరాయం రెండు విడతలుగా ఉండనుంది. మొదటి విడత కోతలు ఉదయం 10 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఉంటాయి. ఉదయం వేళలో పనులు ప్రారంభమయ్యే సమయం కావడంతో.. జవహర్‌నగర్, కళ్యాణ్‌ నగర్, మధురానగర్ ఈ నివాస ప్రాంతాల్లో ఉదయం 10 గంటల నుండి విద్యుత్ ఉండదు.

ఇక రెండవ విడత కోతలు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉండనున్నాయి. అలాగే మధ్యాహ్నం భోజన సమయం తర్వాత కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో పనులు కొనసాగుతాయి. పంజాగుట్ట  బాటా షోరూమ్, పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ (ఠాణా) ప్రాంతం మరియు హిమాలయా బుక్ డిపో పరిసరాల్లో సాయంత్రం వరకు విద్యుత్ ఉండదు. అంతేకాకుండా సాయిబాబా ఆలయ ప్రాంతం, పాత టెలిఫోన్ ఎక్ఛేంజ్ ఏరియాతో పాటు ద్వారకాపురి కాలనీ, సిద్ధార్థ నగర్, వెంగళరావు నగర్, మధురానగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ కోతలు అమలవుతాయి.

అయితే మరమ్మతులు నిర్ణీత సమయం కంటే ముందే పూర్తయితే, వెంటనే సరఫరా పునరుద్ధరిస్తామని విద్యుత్ శాఖ స్పష్టం చేసింది. అయితే, వాతావరణ పరిస్థితులు లేదా ఇతర సాంకేతిక ఇబ్బందుల వల్ల స్వల్పంగా సమయం మారే అవకాశం ఉండవచ్చని కూడా పేర్కొన్నారు.

Also Read: School Holiday: స్కూల్ విద్యార్థులకు బంపర్ న్యూస్.. ఈ వారంలో వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు..!  

Also Read: Today Rashi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు ఓ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. కోటిశ్వరులవ్వడం ఖాయం..!

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Power Cut In HyderabadHyderabad Power CutPower CutBanjarahillsYousufguda

