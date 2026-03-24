Power Cut Today: హైదరాబాద్‌ వాసులకు అలర్ట్.. నేడు నగరంలో కరెంట్ ఉండని ప్రాంతాలు ఇవే..!

Power Cut: నేడు అనగా మార్చి 24, మంగళవారం రోజున హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలగనుంది. నగరంలోని ప్రధాన డివిజన్లలో వేర్వేరు సమయాల్లో 2 నుండి 5 గంటల పాటు కరెంట్ కోతలు ఉండనున్నాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 24, 2026, 07:21 AM IST

Hyderabad Power Cut Today: ఈ వేసవి కాలంలో హైదరాబాద్ నగరంలో విద్యుత్ వినియోగం ఒక్కసారిగా పెరిగింది. దీనికి తోడు విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థలో తలెత్తుతున్న సాంకేతిక లోపాలు, వైర్ల మార్పిడి, సబ్‌స్టేషన్ల వార్షిక నిర్వహణ పనుల కారణంగా హైదరాబాద్‌లోని పలు కీలక ప్రాంతాల్లో నేడు కరెంట్ కోతలు ఉండనున్నాయి. TGSPDCL అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. నగరంలోని ప్రధాన డివిజన్లలో వేర్వేరు సమయాల్లో 2 నుండి 5 గంటల పాటు కరెంట్ కోతలు ఉండనున్నాయి. అయితే ప్రధానంగా చెట్ల కొమ్మల తొలగింపు, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ల మరమ్మతులు, ఫీడర్ల మెయింటెనెన్స్ పనుల కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు విద్యుత్ అధికారులు తెలిపారు. నగరంలోని పలు సబ్‌స్టేషన్ల పరిధిలో కరెంట్ కోత ఇలా ఉండబోతోంది.

గోల్నాక డివిజన్ పరిధిలోని చేనంబర్, చిక్కడపల్లి, కృష్ణా నగర్, నారాయణగూడ ప్రాంతాల్లో మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కరెంట్ ఉండదు. ఈ ప్రాంతాల్లో 11 కేవీ లైన్ల నిర్వహణ పనులు చేపట్టనున్నారు. అలాగే నాచారం సెక్షన్ పరిధిలోని భవానీనగర్, ఇ.ఎల్. రెడ్డినగర్, హెచ్.సి.ఎల్ కాలనీ, ఎస్పీ నగర్, మల్లాపూర్ పాతగ్రామం, గ్రీన్‌హిల్స్ కాలనీ, మల్లాపూర్ పారిశ్రామికవాడలో సాయంత్రం 3 గంటల నుండి 4 గంటల వరకు స్వల్పంగా విద్యుత్ అంతరాయం ఉంటుంది.

ఇక దిల్‌సుఖ్‌నగర్ మెయిన్ రోడ్, రామాలయం వీధి, ఆనంద్ బిస్కెట్ ఫ్యాక్టరీ పరిసరాల్లో మధ్యాహ్నం 3:30 నుండి 4:30 వరకు కరెంట్ సరఫరాను నిలిపివేస్తారు. అలాగే, శాలివాహననగర్, ప్రతాప్‌నగర్ ప్రాంతాల్లో మధ్యాహ్నం 12 నుండి 1 గంట వరకు కరెంట్ ఉండదు. విఐపి ప్రాంతాలైన బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెం. 12, 14, జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెం. 36 పరిధిలోని పలు కాలనీల్లో ఉదయం 11 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం వరకు విడతల వారీగా కోతలు ఉండవచ్చు.
 
మధ్యాహ్నం వేళ ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్న క్రమంలో ఈ కరెంట్ కోతలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, చిన్న తరహా పరిశ్రమలు ఈ అంతరాయం వల్ల ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్న సమయాల్లో కరెంట్ లేకపోవడం వల్ల ఇళ్లలో ఉక్కపోత తీవ్రంగా ఉంటుందని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే నిర్వహణ పనులు త్వరగా పూర్తయితే నిర్ణీత సమయం కంటే ముందే సరఫరా పునరుద్ధరిస్తామని విద్యుత్ శాఖ ఏడీఈలు తెలిపారు.  

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

