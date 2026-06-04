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Prakash Raj: మరోసారి పవన్‌ను కెలికిన ప్రకాష్ రాజ్.. ఇచ్చిపడేసిన బండ్ల గణేష్..

Prakash Raj Comments on Pawan Kalyan: తెలంగాణ విషయంలో పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు గత రెండు మూడు రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. తాజాగా తెలంగాణ మన దేశంలో అంతర్భాగం. పాకిస్థాన్ జిందా బాద్ అనేవాళ్లను కౌగిలించుకుంటారు. పక్కనున్న ఆంధ్ర వాళ్లంటే మీకెందుకు కోపం అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఈ వివాదం సద్దు మణగకముందే ప్రకాష్ రాజ్.. పవన్ కళ్యాణ్ తీరును తప్పుపడుతూ పెట్టిన పోస్ట్ వైరల్ అవుతుంది. దానికి బండ్ల గణేష్ ప్రకాష్ రాజ్‌కు గట్టి  కౌంటర్ ఇచ్చాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 04, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:49 AM IST
Prakash Raj: మరోసారి పవన్‌ను కెలికిన ప్రకాష్ రాజ్.. ఇచ్చిపడేసిన బండ్ల గణేష్..
Image Credit: Prakash Raj Bandla Ganesh (File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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