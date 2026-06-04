Bandla Ganesh Conter Attack on Prakash Raj: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు.. టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో రచ్చు లేపుతున్నాయి. తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఇన్ డైరెక్ట్గా నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. మీరొస్తానంటే మేమొద్దంటామా.. రండి దొర.. కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా.. పొత్తుతో వస్తున్నారా..? లేదా సింగిల్ గా వస్తున్నారా.. అనేది చెప్పి రండి. అంటూ కాస్త వ్యంగ్యంగా ట్వీట్ చేశారు. అంతే కాకుండా జస్ట్ ఆస్కింగ్... అంటూ హాష్ ట్యాగ్ ఇచ్చారు.
ఒరేయ్.. నీకెందుకురా ప్రతి దాంట్లో వేలుపెట్టడం? అసలు నువ్వెవడివి?..
“మీరొస్తానంటె మేమొద్దంటామా?
రండి దొర ..
కానీ వచ్చే ముందు ఉత్తుత్తినే వస్తున్నారా? పొత్తుతో వస్తున్నారా?
లేదా సింగల్ గా వస్తున్నారా?
అది చెప్పి రండి . #justasking
— Prakash Raj (@prakashraaj) June 4, 2026
ప్రకాష్ రాజ్ పెట్టిన ట్వీట్కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు నిర్మాత కమ్ నటుడు కమ్ పొలిటికల్ లీడర్ బండ్ల గణేష్. జనసేన చీఫ్ పవన్ కళ్యాణ్పై సెటైర్లు వేసిన ప్రకాశ్ రాజ్పై నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ అసభ్య పదజాలంతో రెచ్చిపోయారు. ‘ఒరేయ్.. నీకెందుకురా ప్రతి దాంట్లో వేలుపెట్టి కెలకడం..? అసలు నువ్వెవడివి? అసలు నువ్వు తమిళోడివా.. తెలుగోడివా.. కన్నడోడివా.. అసలు నీ ఊరు ఏది, నీ కథ కహాని ఏంటి? నీ బతుక్కి పని లేకపోతే చూసుకో అంటూ రెచ్చిపోయారు. కానీ అందరి విషయాల్లో దూరి హీరోలా ఫీలవ్వకు. సినిమాల్లోనే కాదు.. నిజ జీవితంలో కూడా నువ్వు విలనే. అప్పట్లో మెగా ఫ్యామిలీ .. నువ్వు ‘మా’ అధ్యక్షుడి పోటీ చేస్తానంటే మద్ధుతు ఇచ్చారు. అలాంటి కుటుంబానికి వెన్నుపోటు పొడిచిన నీచుడు నీవు అంటూ కొంత మంది నెటిజన్స్ ప్రకాష్ రాజ్ తీరును ఎండగడ్డారు.
@prakashraaj
నువ్వు నీ గురించి చాలా ఎక్కువగా ఊహించుకుంటున్నావ్. నీ స్థాయికి మించి ఆలోచిస్తున్నావ్. నీకంటే పెద్ద వాళ్లను విమర్శించి నీ స్థాయిని పెంచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నావ్, కానీ నిజం ఏంటంటే నీకు అంత సీన్ లేదు, అంత స్థాయి లేదు. నువ్వు ఒక మంచి నటుడివి కావచ్చు, కానీ మంచి…
— BANDLA GANESH. (@ganeshbandla) June 4, 2026
ప్రకాష్ రాజ్ విషయానికొస్తే.. స్వతహాగా హిందుత్వం అన్న.. భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే గిట్టని ఆయన ప్రతి విషయంలో బీజేపీతో పాటు నరేంద్ర మోడీ తీరును ఎక్స్ వేదికగా ఎండగడుతూనే ఉన్నారు. ఇక గత ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీతో జనసేన, తెలుగు దేశం పార్టీలు పొత్తు పొట్టుకొని అధికారంలో ఉన్న వై.యస్.జగన్మోహన్ రెడ్డిని గద్దె దించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. అప్పటి నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ప్రకాష్ రాజ్ రగిలిపోతున్నారు. మరోవైపు ప్రకాష్ రాజ్ .. బెంగళూరు నుంచి లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే కనీసం డిపాజిట్ కూడా రాలేదు. మొత్తంగా ప్రకాష్ రాజ్ సినిమాలతో పాటు రాజకీయాల్లో అపుడపుడు తన ట్వీట్లతో వార్తల్లో వ్యక్తిగా నిలుస్తున్నారు.
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