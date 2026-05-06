Prashant Kishor Kavitha TRS Party: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలన సృష్టిస్తూ ఎమ్మెల్సీ కవిత తన రాజకీయ ప్రస్థానంలో సరికొత్త అధ్యయనాన్ని తెరలేపారు. తాను కొత్తగా స్థాపించిన తెలంగాణ రక్షణ సేన (TRS) పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో బలంగా తీసుకెళ్లేందుకు ఫేమస్ ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ రంగంలో దిగుతుండటం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
పీకే వ్యూహాలతో కవిత కొత్త పంథా..
గతంలో అనేక పార్టీలకు విజయ తీరాలను చేర్చిన ప్రశాంతి కిషోర్ ఇప్పుడు కవితకు వ్యక్తిగత రాజకీయ సలహాదారుడిగా వ్యవహరించరున్నారు. వీరిద్దరి మధ్య ఇప్పటికీ రెండు సార్లు కీలక భేటీలు జరగటం రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తుంది. అయితే ఈసారి పీకే తన ఐప్యాక్ (I-PAC) బృందంతో కాకుండా వ్యక్తిగత స్థాయిలో నేరుగా కవితకు దిశా నిర్దేశం చేయనున్నట్లు సమాచారం. అక్టోబర్ నెల నుంచి ఆయన తన వ్యూహాలను పదును పెట్టమన్నారు.
వ్యూహకర్త రాకతో మరణ సమీకరణాలు..
క్షేత్రస్థాయి పర్యవేక్షణ: ప్రజల నాడిని పసిగట్టడంలో సిద్ధహస్తుడైన ప్రశాంత్ కిషోర్.. కవిత కోసం ప్రత్యేక సర్వేలు ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేపట్టనున్నారు.
సోషల్ మీడియా పవర్: ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉన్న కవిత టీంకు పీకే రాకతో మరింత సాంకేతిక బలం వ్యూహాత్మక వేగం తోడవనుంది.
ప్రత్యర్థులకు కౌంటర్: ప్రత్యర్థుల ఎత్తుగడలను చిత్తు చేస్తూ సోషల్ మీడియా వేదికగా బలమైన ముద్రవేసేలా ప్రణాళికలను సిద్ధమవుతున్నాయి.
తెలంగాణ రక్షణ సేన (టీఆర్ఎస్) విస్తరణ..
కవిత స్థాపించిన తెలంగాణ రక్షణ సేన (TRS) పార్టీకి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే ప్రాథమిక ఆమోదం తెలిపింది. పార్టీ పేరును అభ్యంతరాలకు ముగిసిన వెంటనే కవిత పూర్తిస్థాయిలో ప్రజల్లోకి వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పీకే వంటి ఎన్నికల మాంత్రికుడి సలహాలు తీసుకోవడం ద్వారా తన రాజకీయ భవిష్యత్తును మరింత పటిష్టం చేసుకోవాలని ఆమె భావిస్తున్నారు.
వచ్చే ఎన్నికల్లో ఈ సరికొత్త పొత్తు ఏ విధమైన ఫలితాలను ఇస్తుందో తెలంగాణ రాజకీయ ముఖచిత్రం ఏ విధంగా మారుస్తుందో వేచి చూడాలి. పీకే మార్గదర్శకత్వంలో కవిత తన సొంత పార్టీని అధికారం చేరువ చేస్తుందా లేదా అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న.
Also Read: Crocodile Attack: మొసలి కడుపులో బంగారపు ఉంగరాలు, 6 జతల బూట్లు..ఎంతమందిని మింగేసిందో తెలుసా?
Also Read: Vijay Trisha Age Gap: త్వరలోనే హీరో విజయ్-త్రిషల పెళ్లి?! వీళ్లిద్దరి మధ్య వయసు గ్యాప్ ఎంత ఉందంటే?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook