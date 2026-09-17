/రేపే జాయింట్‌ స్టాఫ్‌ కౌన్సిల్‌ భేటీ.. PRC, DAలపై సర్కారు ఏం తేల్చనుంది?

Joint Staff Council Meeting: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాల ప్రతినిధులతో ఈ నెల 18న అత్యంత కీలకమైన జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ సమావేశం జరగనుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు అధ్యక్షతన ఈ భేటీ నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు సాధారణ పరిపాలన శాఖ బుధవారం వివిధ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాల అధ్యక్షులు.. ప్రధాన కార్యదర్శులకు అధికారిక లేఖలు పంపింది. హైదరాబాద్లోని రాష్ట్ర సచివాలయంలో శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు ఈ సమావేశం ప్రారంభం కానుంది.
గతంలో ఈ నెల 9వ తేదీన జరిగిన ప్రాథమిక సమావేశంలో తీసుకున్న ముఖ్యమైన నిర్ణయానికి అనుగుణంగానే ప్రస్తుతం ఈ జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ భేటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం తమ లేఖలో స్పష్టంగా పేర్కొంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సమస్యలపై ఈ సమావేశంలో విస్తృతంగా చర్చించనున్నారు. ముఖ్యంగా నూతన వేతన సవరణ కమిషన్ (పీఆర్సీ) నివేదిక అమలు ప్రక్రియ, ఉద్యోగులకు రావాల్సిన పెండింగ్ డీఏల (డీఆర్) తక్షణ విడుదల, సీపీఎస్ విధానాన్ని రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించడం వంటి ప్రధాన డిమాండ్లపై తగిన పరిష్కారం చూపాలని ఉద్యోగ ఐకాస (జేఏసీ) నేతలు పట్టుబడుతున్నారు.
ఈ కీలక సమావేశం జరిగే సమయానికి పీఆర్సీ కమిటీ తన సమగ్ర నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందజేస్తుందా లేదా అన్న అంశంపై ఉద్యోగ వర్గాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. కనీసం రెండు డీఏల విడుదలకు సంబంధించి సర్కారు ప్రకటన చేయవచ్చని, అలాగే సీపీఎస్ రద్దు అంశంపై అధ్యయనం కోసం ఒక ప్రత్యేక కమిటీని నియమించే అవకాశం ఉందని ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆ రోజు జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ భేటీలో ప్రభుత్వం వెల్లడించే నిర్ణయాలు.. ఇచ్చే స్పష్టమైన హామీల ఆధారంగా తమ తదుపరి ప్రణాళికను ఖరారు చేస్తామని జేఏసీ నేతలు తెలిపారు. సమావేశం ముగిసిన మరుసటి రోజే ప్రత్యేకంగా ఉద్యోగ జేఏసీ సమావేశాన్ని నిర్వహించి, ప్రభుత్వ వైఖరిపై చర్చించి భవిష్యత్ కార్యాచరణను అధికారికంగా ప్రకటిస్తామని స్పష్టం చేశారు. రెండు డీఏలు ప్రకటించవచ్చని, సీపీఎస్ అంశంపై కమిటీని నియమించే అవకాశం ఉందని కొందరు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆరోజు ప్రభుత్వం ప్రకటించే నిర్ణయాల ఆధారంగా మరుసటి రోజు ఉద్యోగుల ఐకాస సమావేశం నిర్వహించి తదుపరి కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని నేతలు కొద్ది రోజుల క్రితమే ప్రకటించారు.
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