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రేపే జాయింట్‌ స్టాఫ్‌ కౌన్సిల్‌ భేటీ.. PRC, DAలపై సర్కారు ఏం తేల్చనుంది?

Joint Staff Council Meeting: తెలంగాణ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయల సంఘాల ప్రతినిధులో రేపు 18వ తేదీన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు ఆధ్వర్యంలో జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ సమావేశం జరగనుంది. ఈ మేరకు సాధారణ పరిపాలనశాఖ బుధవారం ఆయా సంఘాల అధ్యక్షులు, సెక్రటరీలకు లేఖ రాసింది. సచివాలయంలో శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఈ నెల 9న జరిగిన సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయానికి అనుగుణంగా జాయింట్‌ స్టాఫ్‌ కౌన్సిల్‌ సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు లేఖలో పేర్కొన్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 17, 2026, 10:58 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:58 AM IST
రేపే జాయింట్‌ స్టాఫ్‌ కౌన్సిల్‌ భేటీ.. PRC, DAలపై సర్కారు ఏం తేల్చనుంది?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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