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Medak: మెదక్ జిల్లాలో అమానుషం.. కడుపులోకి బిడ్డకు DNA పరీక్ష చేయించాలని టార్చర్.. భార్య ఏంచేసిందంటే..?..

Pregnant woman suicide in medak: ఏడాదిన్నర క్రితం సుస్మిత, అభిలాష్‌లకు వివాహం జరిగింది. కొన్ని నెలల పాటు వీరి కాపురం సజావుగానే సాగింది. ఆ తర్వాత భర్త ప్రతి చిన్న విషయంలో భార్యను వేధింపులకు గురిచేయడం ప్రారంభించాడు. మెదక్ జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 27, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:05 PM IST
Medak: మెదక్ జిల్లాలో అమానుషం.. కడుపులోకి బిడ్డకు DNA పరీక్ష చేయించాలని టార్చర్.. భార్య ఏంచేసిందంటే..?..
Image Credit: medak(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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