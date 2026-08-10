/Jogulamba Gadwal: నువ్వు తోపు సామి.. వర్షాలు కురవాలని భారీ మొసలికి పూజలు.. వీడియో వైరల్...

Priest performs puja rituals to crocodile in jogulamba gadwal: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈసారి ఎల్ నినో ప్రభావంతో వర్షాలు ఆలస్యమయ్యాయి. కొన్ని చోట్ల వర్షాలు కురుస్తుండగా మరికొన్నిచోట్ల వానలు ముఖం చాటేశాయి. ఇప్పటికి పలుచోట్ల వానలు కురవక రైతన్నలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు వర్షాలు కురవాలని తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాల్లో పూజలు, వరుణ యాగాలు నిర్వహించాలని ఇప్పటికే దేవాదాయ మంత్రి కొండా సురేఖ సూచించిన విషయం తెలిసిందే.
మొసలికి పూజలు.. వీడియో వైరల్!
గద్వాల జిల్లా బీచుపల్లిలో కృష్ణానది ఒడ్డుకు కొట్టుకొచ్చిన మొసలికి పురోహితుడు పూజలు చేసిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
మొసలిని వరుణదేవుడి వాహనంగా భావించి వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని పూజలు చేసినట్లు పూజారి అనిల్శర్మ తెలిపారు. పూజల అనంతరం మొసలిని తిరిగి… pic.twitter.com/B1VI8uNHoj
— greatandhra (@greatandhranews) August 9, 2026
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం వరుణయాగాలు నిర్వహించాలన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గద్వాల జిల్లాలోని బీచుపల్లిలో ఒక వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని బీచుపల్లిలో ఒక భారీ మొసలి కృష్ణానది నుంచి ఒడ్డుకు కొట్టుకుని వచ్చింది. దీంతో జాలర్లు దాన్ని పట్టుకుని బంధించారు. ఆ తర్వాత అక్కడి పండితుడికి సమాచారం ఇచ్చారు.
అనంతరం మొసలిని వరుణదేవుడి వాహనంగా భావించి పండితులు గుడికి తీసుకొని రమ్మని చెప్పాడు. అందరు చూస్తుండగానే పండితుడు అనిల్ శర్మ వర్షాలు బాగా కురవాలని నిజమైన మొసలికి గుడిలోనే పసుపు, కుంకుమ, మొదలైన ద్రవ్యాలతో ప్రత్యేకంగా పూజలు నిర్వహించాడు.
అనిత్ శర్మ దానికి పూజలు చేస్తున్న అది కొంచెం కూడా కదల్లేదు. దాన్ని తాకుతూ వర్షాలు పడాలని పండితులు పూజలు నిర్వహించాడు. పూజలు ముగిసిన తర్వాత ఆ మొసలిని జాలర్లు తిరిగి నదిలో వదిలేశారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.