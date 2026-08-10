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Jogulamba Gadwal: నువ్వు తోపు సామి.. వర్షాలు కురవాలని భారీ మొసలికి పూజలు.. వీడియో వైరల్...

Priest performs puja to Crocodile: మొసలి కృష్ణానది నుంచి ఒడ్డుకు కొట్టుకురాగా తాళ్ల సాయంతో జాలర్లు దాన్ని బంధించారు. ఆ తర్వాత స్థానిక పండితుడు దానికి పూజలు నిర్వహించాడు. గద్వాల జిల్లాలోని బీచుపల్లిలో వెలుగు చూసిన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 10, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:59 AM IST
Jogulamba Gadwal: నువ్వు తోపు సామి.. వర్షాలు కురవాలని భారీ మొసలికి పూజలు.. వీడియో వైరల్...
Image Credit: crocodilepujainjogulambagadwal

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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