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స్కూల్‌ ప్రిన్సిపల్‌ హత్య కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. చంపింది 10వ తరగతి విద్యార్థులే..!!

Principal Murder:  నల్లగొండ నాగార్జున పబ్లిక్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ కె. రూపారెడ్డి హత్య కేసు మిస్టరీ ఎట్టకేలకు వీడింది. పోలీసులు చేపట్టిన దర్యాప్తులో పూర్వ, ప్రస్తుత విద్యార్థులు ముగ్గురు నిందితులుగా గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. రూ. 4లక్షల నగదు చోరీ కోసమే ఈ హత్యకు పాల్పడ్డారా లేదా మరేదైనా కారణం ఉందా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 19, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 09:39 AM IST
స్కూల్‌ ప్రిన్సిపల్‌ హత్య కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. చంపింది 10వ తరగతి విద్యార్థులే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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స్కూల్‌ ప్రిన్సిపల్‌ హత్య కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. చంపింది 10వ తరగతి విద్యార్థులే..!!
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