/స్కూల్‌ ప్రిన్సిపల్‌ హత్య కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. చంపింది 10వ తరగతి విద్యార్థులే..!!

Principal Murder: నల్గొండ జిల్లా, కొండమల్లెపల్లిలోని నాగార్జున పబ్లిక్ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ కె. రూపారెడ్డి దారుణ హత్య కేసులో దిగ్భ్రాంతికరమైన వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ హత్యలో ఒక 10వ తరగతి విద్యార్థి, ముగ్గురు పూర్వ విద్యార్థులు పాల్గొన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించడంతో స్థానికులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. ఈ నెల 11వ తేదీన కొండమల్లెపల్లిలోని జేబీ కాలనీలో గల తన ఇంట్లో ప్రిన్సిపాల్ రూపారెడ్డి దారుణమైన కత్తిపోట్లతో శవమై కనిపించారు. ఇంట్లోకి చొరబడిన దుండగులు ఆమెను దారుణంగా కత్తితో పొడిచి చంపారు. వేలిముద్రలు పడకుండా ఉండేందుకు నిందితులు ముందు జాగ్రత్తగా గ్లౌజులు ధరించడంతో పోలీసులకు ఎలాంటి ఆధారాలు లభించలేదు. ఈ కేసును సవాలుగా స్వీకరించిన జిల్లా సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఆదేశాల మేరకు, డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు నేతృత్వంలో మూడు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా, ఈ ఘోరానికి పాల్పడిన వారిలో 20 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న యువకులు ఉన్నారని పోలీసులు మొదట అనుమానించారు.
ఈ హత్య వెనుక ఉన్న అసలు నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బలగాలు కొండమల్లెపల్లి ప్రాంతమంతటా గాలించాయి. పాఠశాల సిబ్బంది, కుటుంబ సభ్యులు, కాలనీ నివాసితులతో సహా దాదాపు 80 మందిని క్షుణ్ణంగా విచారించారు. నిఘా సంస్థలు కూడా రంగంలోకి దిగి లోతైన దర్యాప్తు నిర్వహించాయి. క్షణాల్లో సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా, కొండమల్లెపల్లి మండలంలోని రెండు గ్యాంగ్లకు చెందిన కొందరు యువకుల కార్యకలాపాలు అనుమానాస్పదంగా కనిపించాయి. వారిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన పోలీసులు, క్రమంగా ఆధారాలు సేకరించడం ప్రారంభించారు.
హత్య వెనుక ఉన్న అసలు నిందితులను పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేక బలగాలు కొండమల్లెపల్లి ప్రాంతమంతటా గాలించాయి. పాఠశాల సిబ్బంది, కుటుంబ సభ్యులు, కాలనీ నివాసితులతో సహా దాదాపు 80 మందిని క్షుణ్ణంగా విచారించారు. నిఘా సంస్థలు కూడా రంగంలోకి దిగి లోతైన దర్యాప్తు నిర్వహించాయి. క్షణాల్లో సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా, కొండమల్లెపల్లి మండలంలోని రెండు గ్యాంగ్లకు చెందిన కొందరు యువకుల కార్యకలాపాలు అనుమానాస్పదంగా కనిపించాయి. వారిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన పోలీసులు, క్రమంగా ఆధారాలు సేకరించడం ప్రారంభించారు.
అయితే, పోలీసులకు సవాలుగా మారిన ఈ కేసులో, రూపా రెడ్డి ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్న పాఠశాల మాజీ విద్యార్థులైన వంశీ, అనిల్ నిందితులుగా ఉన్నారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రికార్డ్ అయిన వీడియో ఆధారంగా ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. అయితే, ఈ హత్య కేవలం డబ్బు కోసమే జరిగిందని కూడా పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఇంట్లో నుంచి రూ.4 లక్షలు దొంగిలించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ పనిని ఆ ఇద్దరు పూర్వ విద్యార్థులు మాత్రమే చేశారా లేక ఇందులో మరెవరైనా పాలుపంచుకున్నారా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తును చేపట్టారు.
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