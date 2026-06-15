Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Nalgonda: అయ్యో.. అమావాస్య వేళ స్కూళ్లు రీ ఓపెన్.. కరెంట్ షాక్‌కు గురైన విద్యార్థి.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Nalgonda: అయ్యో.. అమావాస్య వేళ స్కూళ్లు రీ ఓపెన్.. కరెంట్ షాక్‌కు గురైన విద్యార్థి.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Schools reopen programme in telangana: నల్గొండ జిల్లా కొండమల్లేపల్లిలోని జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో తోరణాలు కడుతుండగా విద్యార్థి ఒక్కసారిగా కరెంట్ షాక్ కు గురయ్యాడు. వెంటనే ఉపాధ్యాయులు ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనతో ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు ఒక్కసారిగా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 15, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:02 PM IST
Nalgonda: అయ్యో.. అమావాస్య వేళ స్కూళ్లు రీ ఓపెన్.. కరెంట్ షాక్‌కు గురైన విద్యార్థి.. ఏంజరిగిందంటే..?..
Image Credit: nalgonda(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nalgonda: అయ్యో.. అమావాస్య వేళ స్కూళ్లు రీ ఓపెన్.. కరెంట్ షాక్‌కు గురైన విద్యార్థి
Nalgonda8 min ago
2
telangana weather13 min ago
3
Revanth Reddy19 min ago
4
Japan Football23 min ago
5
Sanchita Ugale suicide59 min ago